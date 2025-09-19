Pane, politica e tigelle. I ragazzi di Materia Futura a Bologna

E lì, in Municipio, hanno incontrato il sindaco Matteo Lepore per un utile scambio di idee e per ricevere, come companatico, buon consiglio per fare politica nella Città dei Sassi dove- a giudicare da quanto commentato nei giorni scorsi da Luca Colucci- dove la situazione langue stancamente. Pane, politica e tigelle, per un gemellaggio della buona tavola (è un’idea) da mettere in pratica lungo l’asse Matera- Bologna. Realtà politiche diverse ed esperienze che non possono non ignorare i giovani se si suol percorrere la strada del cambiamento. Naturalmente attendiamo il sindaco di Bologna dalle nostre parti anche all’insegna della buona cucina: orecchiette e cime di rapa e strozzapreti. Luca ai fornelli…



COMUNICATO STAMPA

I ragazzi e le ragazze di Materia Futura incontrano il sindaco di Bologna Matteo Lepore

Non è ancora ufficialmente partita la “Palestra per nuovi amministratori e amministratrici” di Materia Futura, ma dei primissimi incontri formativi si può dire siano già avvenuti.

Infatti, nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20, i ragazzi e le ragazze di Materia Futura hanno vissuto giornate d’incontri con l’amministrazione di Bologna e quella di Castel Maggiore.

Nella giornata di venerdì, dopo la mattinata in visita ad alcuni luoghi della città di Bologna “investiti” da opere di riqualificazione urbana e sociale, Materia Futura è stata ospitata nel palazzo comunale dal sindaco Matteo Lepore accompagnati dal consigliere comunale Siid Negash.

“È stato davvero un momento di grande confronto – afferma Luca Colucci – con uno dei sindaci più capaci d’Italia. L’opera di questa amministrazione si poggia su quello in cui anche noi crediamo fortemente: la partecipazione, la cittadinanza attiva, essere e sentirsi parte di una comunità in cui il nostro modo di comportarci può, ogni giorno, essere testimonianza di cambiamenti sociali.”



“Abbiamo chiesto al Sindaco Lepore come fare e cosa fare per portare alcune “buone pratiche “ nella nostra Matera. Ci ha dato dei consigli che cercheremo di mettere presto in pratica.”

Il gruppo di Materia Futura ha poi incontrato anche la giovanissima amministrazione del comune di Castel Maggiore. Insieme a loro e a tantissime altre realtà civiche italiane collocate nel centrosinistra, sabato mattina prenderanno parte ad una “tavola rotonda” di confronto e discussione sull’impegno politico e sui nuovi modi di fare politica.