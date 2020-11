Gioco di parole, come vuole una barzelletta che gira sul web, ma quello che si sta verificando nel BelPaese, diviso dalle zone arlecchino di contagio, che virano dal giallo al rosso, quasi fossimo tutti tifosi del Pupone e della Roma, mentre ci sono laziali, milanesi, napoletani, torinesi, palermitani, baresi, veneti, siciliani e altre comunità che la pensano e tifano in maniera diversa. Ma tutti uniti nel chiedere e chiedersi, aldilà di certe esasperate e strumentali proteste di piazza dalle quali prendere le distanze, che va risolta accanto alle emergenza sanitaria anche quella economica. Indecisioni, ritardi, dibattiti se sia il caso di prendere o no i soldi del “Mes’’ per potenziare la Sanità, in assenza di progetti, che andavano avviati dalla scorsa estate, con un Governo titubante e i presidenti delle Regioni che decidono ognuno per conto suo (nel pieno dileggio del Titolo V della Costituzione, varato per mettere una pezza alle istanze leghiste e federaliste) , dimostrano che la Panda della pandemia va a folle e rischia di schiantarsi contro il muro dell’indifferenza e dell’inconcludenza. Il paradosso, come riporta l’argomentata e scorata analisi dell’avvocato Pierluigi Diso, tocca tutti i passeggeri e i protagonisti della Pand..è mia con quella dose di buonismo finita nel libro del ministro della Sanità, Roberto Speranza, tornato nello scaffale e in attesa di essere tirato fuori magari a Natale quando le cose ‘’dovrebbero?’’ migliorare. Anche il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, cerca di barcamenarsi tra i distinguo e gli appelli ad andare avanti, comunque, dai leader del M5S Luigi Di Maio e del Pd Nicola Zingaretti. Servirebbe maggiore chiarezza per sapere quando terminerà l’emergenza pandemica. Certamente quando arriverà il vaccino, quel business planetario da porre all’incasso, ma che alla fine lascerà tanti danni sul campo: economici e di affetti. Basilicata compresa. Gli appelli all’unità del presidente della giunta regionale, Vito Bardi, rischiano di essere affidati al vento dell’inconcludenza senza precise volontà di programmare e con concretezza percorsi di ripresa. Magari cominciando con il mettere benzina nella Panda della pandemia.



Le riflessioni sulla Pandemia

Fra due mesi terminerà il 2020, l’anno della pandemia. Se la crisi post Covid richiedeva più politica e più democrazia, settembre ci ha sfornato il referendum che la indebolisce e in autunno l’Italia si trova a dover affrontare due crisi: l’una sanitaria e l’altra economica, in cui siamo ormai completamente immersi. La terza crisi riguarda appunto la nostra democrazia, la rappresentanza parlamentare, mentre resta in piedi il potere esecutivo presieduto dall’avvocato del popolo, che riesce a stare ancora tranquillo davanti alle telecamere. Le Regioni, dal canto loro, cercano di alzare la voce, nel cinquantennale della loro nascita, perché vorrebbero ancora rappresentare l’equilibrio tra i territori e lo Stato centrale. Ecco che le istituzioni democratiche devono riprendersi il loro prestigio, la loro autorevolezza. La Camere sono svuotate e il Governo è senza Parlamento e va avanti con i DPCM, mentre il popolo chiede più politica e più vicinanza tra Stato e società. Non basta cambiare la “casta” per risolvere ogni problema; infatti la democrazia è in crisi da distanza. La pandemia ha esaltato i mali storici della politica italiana, mentre si vive in una profonda solitudine grazie anche all’annullamento di ogni contatto fisico e di ogni spazio pubblico. Se il Parlamento è fermo, ridotto a mero esecutore della volontà del Governo, quest’ultimo si adopra come meglio crede con decreti, organizzando gli “Stati generali” e chiedendo la fiducia quasi ogni momento. Conte e altri due meridionali stanno gestendo la pandemia, invitando a non andare in giro abbracciandosi e baciandosi, pubblicando DPCM uno dietro l’altro e l’uno che modifica o integra il precedente.



Il Governo tende a regolare la vita con varie ordinanze, mettendo a nudo la cultura politica di chi ci governa. Le spese le decide il ministro dell’economia, le distanze e i ricoveri il ministro della salute ( e finché c’è Speranza….ma chi di speranza vive……), all’altro ministro meridionale spetta il compito di mettere d’accordo la volontà di Conte con quella dei vari governatori. Nel frattempo l’incubo incombe! Il Governo ci ha illuso di riuscire ad affrontare il contagio come un’emergenza ordinaria, ma il timore si sta trasformando in tensione sociale, come aveva già paventato il ministro tecnico Lamorgese, altra meridionale. Ecco che Napoli, Milano, Torino, Lecce sono insorte e se la prendono con la polizia. Ora va detta la verità. Perché guariremo? Anche questa risposta è caduta nel vuoto, perché il bel libro del ministro Speranza è stato ritirato dal mercato per “motivi politici” (?).



Fortunatamente ne abbiamo recuperato una copia appena apparso in libreria. I nostri governanti non passeranno certo alla storia, il Covid19 sì. Il fatidico 21 febbraio 2020 è ormai alle spalle, ma cosa ha fatto il Governo? La “ricaduta” è iniziata il 10 ottobre a Milano, ma sappiamo che la ricaduta è peggiore della febbre. Siamo già a novembre e il Governo non ha fatto nulla per arginare il virus, per prevenire la seconda ondata e il rapporto Stato-Regioni è in crisi. Una gestione meno improvvisata della seconda crisi pandemica poteva essere meglio affrontata, invece il Governo ha sottovalutato le proiezioni sulla contagiosità del virus che indicano l’Italia come un paese a rischio ed eccoci con le zone a colori e le lunghe file, dopo quelle per i supermercati della scorsa primavera, a quelle negli ospedali e ai drive in per i tamponi. Nel frattempo attraversiamo l’autunno nell’inquietudine e molti pessimisticamente dicono “ci chiuderanno di nuovo”, perché il dramma sarà lungo e se i cittadini avranno le loro responsabilità nella gestione di questa crisi pandemica, qualche governante deve fare l’esame di coscienza, perché necessita subito ripristinare una responsabilità civile, pubblica, della nostra classe dirigente che sale le scale dei palazzi romani, mentre la scala del contagio si è già impennata stabilmente e potrebbe essere solo arginata.



Tra la gente regna una sensazione costante, pervasiva ed estranea ad ogni misura di contenimento che ha afflitto tutti dall’inizio della pandemia: l’incertezza. Adesso giù le mascherine e forza a lottare contro il virus con tutte le forze che i cittadini metteranno in campo, insieme ai medici, lasciando agli scienziati la ricerca del vaccino in una corsa contro il tempo per un’emergenza ormai infinita che chiude bar, ristoranti, palestre, teatri, centri commerciali e quant’altro con un DPCM dietro l’altro. Per contro, la politica faccia la sua parte perché dire “che chi si lamenta non ha capito la gravità della situazione” (Ministro Franceschini), vuol dire che la politica ha fallito. Infatti, Conte è oggi un politico incerto che deve affrontare l’ira dei disperati veri; fin qui ha solo illuso i cittadini. Il Governo gettasse giù la maschera e avesse il coraggio di dire che dovremo ancora convivere a lungo con il virus e come dovremo farlo, non “perché guariremo”. Dal punto di vista economico poi, la crescita del contagio rende superate le previsioni di bilancio; il Pil diminuirà ancora e le spese cresceranno come il deficit e il debito pubblico; mentre il Governo mette mano al suo portafogli (o a quello degli italiani?) con l’ultimo decreto ristori. Inizia la partita tra salute ed economia, mentre in molte piazze la gente grida la sua disperazione, il suo disagio perché si sente presa in giro, nota la mancanza di autorevolezza del Governo e del Commissario straordinario nei ritardi, mentre i presidenti delle regioni cercano di tutelare il loro territorio.



Il nostro presidente Bardi ha detto che “la fase di recrudescenza del Covid-19 implica la più stretta collaborazione tra tutti gli attori del territorio per mettere in campo le azioni e le misure maggiormente efficaci a contenere la diffusione del virus” e superare questo momento non certo facile per la Basilicata e per il Paese, illustrando nella lunga relazione tenuta in Consiglio regionale il 30 ottobre, quanto è stato fatto e cosa si intende fare per contrastare la seconda ondata della pandemia.

Pierluigi Diso