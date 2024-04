Pace, terra e dignità a Matera i temi della lista per le Europee

Almeno a parole la pace dicono di cercarla un po’ tutti , ma in pratica si sta facendo poco per attuarla, attivando tavoli diplomatici e mettendo a tacere armi e voli silenti, ma devastanti di droni e missili. Le guerre si combattono con i fatti e con precise volontà, nella striscia di Gaza come in Ucraina. Ma la realtà è un’altra e si è perso il conto delle vittime civile nello scacchiere delle strategie del nuovo ordine mondiale, tutto da disegnare, o in funzioni di elezioni presidenziali o parlamentari che andranno avanti fino in autunno. La Lista ” Pace terra e dignità”, che parteciperà alle prossime elezioni europee, sarà presentata domenica 28 aprile , alle 18.00, presso l’Hotel San Domenico. Interverranno i candidati per il Nord est Pier Giorgio Ardeni, economista, Laura Marchetti antropologa per il Sud, e il segretario di Rifondazione comunista Maurizio Acerbo, anche lui candidato per il Sud. Impegno per la Pace in una Europa, con scarsa autonomia decisionale…Ci sarà una lista con un obiettivo preciso, che ha raccolto 80.000 firme, 1500 delle quali in Basilicata.



IL COMUNICATO

Raccolte oltre ottantamila firme in tutta Italia,

oltre millecinquecento in Basilicata,

per partecipare alle Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno,

Pace Terra Dignità’ invita all’ incontro pubblico a Matera domenica 28 aprile,

per la presentazione delle candidature e del programma elettorale,

che di seguito richiamiamo.

PACE: tutti dicono di volere la pace nel mondo, ma questa non si può nemmeno pensare se prima non finiscono i massacri in Ucraina e in Medioriente, se non si pone fine alla “terza guerra mondiale a pezzi”. La Pace vuol dire non rapporti antagonistici né sfide militari o sanzioni genocide tra gli Stati. Mettere la diplomazia al primo posto implica prossimità e soccorso a tutti i popoli nei momenti di difficoltà. Le risorse sottratte alle spese di guerra devono essere impiegate per ridurre il debito e le diseguaglianze, affrontare le grandi sfide delle pandemie, del clima e delle migrazioni e per fare in modo che ogni donna o uomo o bambino abbia cibo, acqua, medicine sufficienti e il diritto a un futuro migliore.

TERRA: la transizione ecologica deve rappresentare un cambiamento radicale nel modo di produrre, di consumare e di vivere. Dobbiamo puntare a contenere il surriscaldamento della Terra in un grado e mezzo entro il 2030. L’acqua è un bene comune e ne va garantita la proprietà pubblica. Non solo l’Europa ma l’intero mondo occidentale deve farsi carico delle migrazioni. Occorre una tassazione straordinaria sulle grandi ricchezze, sugli extra profitti delle banche, delle industrie energetiche, delle fabbriche di armi e delle piattaforme digitali.

DIGNITA’: proponiamo un nuovo trattato europeo che dovrebbe prevedere piena occupazione, riduzione delle diseguaglianze, intervento pubblico nell’economia, regolamentazione dei capitali e della finanza. Lo Stato deve garantire a tutti l’occupazione e un’attività di studio e di riqualificazione permanente. È urgente introdurre un sostegno economico universale a chi resta senza lavoro. Il lavoro deve essere dignitoso, rispettare l’ambiente, riconoscere i diritti sindacali. Va rivista la direttiva sul salario minimo europeo per imporne l’introduzione in tutti i paesi. L’orario di lavoro va portato in Europa a 32 ore settimanali.

Per informazioni e contatti www.paceterradignita.it