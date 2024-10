Pace e Pci, una famiglia di militanti. E Michele racconta

Conservare la memoria e continua a battersi per la Costituzione repubblicana, nata dalla Resistenza, ricordando quanti si sono battuti per libertà, diritti,democrazia, prosperità e pace è un esempio di militanza, che è di sprone a quanti vegetano nella pericolosa e colpevole dimensione dell’indifferenza, del disincanto, lasciando che le silenziose e palesi derive autoritarie si consolidino. Non è cosi per Michele Pace che,nella lunga chiacchierata con Francesco Calculli, direttore del Museo del Comunismo e della Resistenza, che in certi valori continua a crederci, come ci hanno creduto i suoi genitori in una lunga militanza nel partito comunista italiano. Rimpianti, ovvio, per le tante occasioni mancate e per una eredità sprecata o svenduta. Michele fa le sue considerazioni, comuni a tanti che hanno visto garrire con fierezza la ‘’ Bandiera rossa’’ sulle note di una canzone legata al doppio filo dell’Internazionale e dell’Inno dei lavoratori. Buona lettura, a chi ama chiamarsi ‘compagne e compagni’, e a quanti credono che la Storia va sì avanti, ma non si cancella. Soprattutto oggi che c’è bisogno di Pace e il racconto di Michele, che porta quel cognome, può contribuire a capire e a impegnarsi per lottare senza pregiudizi.



* COMUNISTI A MODO NOSTRO : UNA INTERVISTA A MICHELE PACE

DI FRANCESCO CALCULLI

PREMESSA.

La storia non è una partita di scacchi tra angeli e demoni, non segue una sceneggiatura lineare, non ci regala mai un tranquillizzante e intellegibile gioco di buoni contro cattivi: non è mai uno stereotipo che ci consola con risposte facili. Piuttosto, oggi i cento anni trascorsi dall’omicidio di Giacomo Matteotti sono molto più vicini a noi dell’anniversario dei cinquanta, perché la vittoria degli eredi del MSI ha fatto ridiventare vicino tutto quello che sembrava lontano. Anche perché io non ho il minimo dubbio che se Giorgia Meloni riesce a vincere le prossime politiche, diventando la prima leader a farlo due volte di seguito, governerà per vent’anni , e forse i fasci littori che sono stati sradicati dai muri nel 1945 potrebbero tornare ancora a proiettare la loro ombra sui muri degli edifici e nelle piazze delle città italiane di questo complicato inizio secolo. Ed ecco perchè pensando e ripensando a questa inquietante prospettiva politica così attuale e drammatica , ho sentito la necessità di consegnare agli atti questa mia conversazione con Michele Pace che da giovane ha fatto una scelta di vita: stare nel Partito Comunista Italiano, ossia stare dalla parte dei più deboli e degli sfruttati. Perché ciò che si era manifestato nel PCI , comunque la si pensi, nasceva da grandi storie ed era figlio di grandi passioni civili. Quelle di oggi , nel tempo dei nani , dei generali e degli influencer , sembrano invece una rappresentazione della massima secondo cui la storia si ripete sempre due volte, come diceva il vecchio Karl Marx, e la seconda volta sempre in forma di farsa. E, così,mentre scrivevo le domande per l’intervista , prendeva forma nella mia testa l ‘obiettivo di mettere a disposizione tutta la mia ‘esperienza maturata finora nella direzione del Museo del Comunismo e della Resistenza , per porre in sicurezza la memoria di quella storia che affonda le sue radici nella lotta contro il nazifascismo, nella stagione del partito nuovo e nella grande ascesa degli anni Settanta. Michele, seguendo l’esempio del padre Giuseppe dirigente e senatore del PCI e della madre Angela, si era dedicato presto all’impegno sociale e politico. Nella famiglia Pace, c’erano dunque, due diverse generazioni di militanti comunisti, che rappresentano anche due diverse generazioni di italiani ma che venivano tutti dal popolo. Giuseppe Pace, “Peppino” per i compagni, era di una generazione partita povera e cresciuta nel lavoro , grazie ai diritti , cementata da un enorme senso di comunità. Era la leva di giovanissimi che agli inizi degli anni ’50, nella zona decisiva del metapontino, avrebbe organizzato, guidato, condotto la lotta per la terra. E l’ondata di consensi al Partito fu straordinaria : in soli due anni , gli iscritti in Basilicata passarono da 4713 a 7452 , fra cui anche lavoratori autonomi , impiegati e migliaia di donne; la FGCI, passò da 500 a 3500 iscritti. La nascita del PCI , in Basilicata , fu comunque propiziata da quegli straordinari fermenti.



Il Piano del lavoro del Partito che faceva capo ad un comitato unitario con il PSI, era allora diretto soprattutto da Michele Bianco e Angelo Ziccardi , due dirigenti di grande spessore politico- organizzativo della sinistra comunista lucana, ed era articolato per zone ( Rocco Scotellaro coordinava quella di Tricarico) e per organizzazioni ( leghe, associazioni delle donne, cooperazione, Anpi, artigiani , commercianti), con l’intento di costruire le basi di massa alla lotta per la terra ma anche a dettagliate rivendicazioni fiscali, previdenziali , scolastiche, culturali. Non a caso nel 1954, nella solenne circostanza del IV Congresso dei comunisti materani, quando si pervenne alla costituzione del nuovo Comitato federale, entrò a farne parte a soli 22 anni anche Giuseppe Pace perché come riconobbe Michele Bianco « animatore delle lotte bracciantili in provincia di Matera » .Oggi non sono più tra di noi Michele Bianco, Peppino Pace e Angelo Ziccardi , i più anziani , che erano stati tra i fondatori del PCI materano, cosi come recentemente ci ha lasciato Saverio Petruzzellis , il ragazzo della « generazione Vietnam » nelle lotte studentesche, che fu segretario provinciale della FGCI , stimato e apprezzato anche da chi comunista non lo era mai stato.. E nel riannodare i fili della storia che collegano un passato comune che deve portare necessariamente alla riscoperta dello spirito collettivo, Michele Pace, il figlio di Peppino, il ragazzo della seconda generazione degli anni ’70 che fu corrispondente dell’Unità nella stagione di Enrico Berlinguer, rimane uno degli ultimi testimoni di quei tempi « di lupi e di comunisti » . Michele, Peppino, Angelo e Saverio erano perfettamente rappresentativi di una vasta generazione di comunisti che avevano assolto , anche in Basilicata, ad un compito storico di rilievo nazionale, allargando l’influenza del movimento operaio nelle campagne, educandole a sfuggire al tradizionale pendolarismo fra messianesimo e rinuncia, dislocando i contadini sul terreno non propagandistico della battaglia per la democratizzazione della società e delle istituzioni. Quella Opposizione di cinquant’anni fa era mossa dalla stessa energia che aveva illuminato la sinistra in tutto il Novecento. La capacità di essere radicali, la forza di chi è spinto da una fiducia inesauribile , la capacità di visione, il rifiuto dei compromessi. Credevano nella politica come alla possibilità di cambiare le cose. Tutto quello che potevano lo hanno fatto. E allora , forse anche voi che state leggendo, nella mia conversazione con Michele Pace, troverete delle risposte utili per questi tempi bui.

ALCUNE FOTO DEL SERVIZIO legenda

In apertuta Michele Pace,visitatore al Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera, guarda le foto, visibilmente commosso di suo padre Peppino, che fu uno dei padri fondatori del Partito Comunista a Matera e successivamente uno dei suoi massimi dirigenti. Nel corso dell’intervista (facilmente individuabili) Il libro di Michele Pace sul comizio di Enrico Berlinguer a Matera nel maggio 1980 ( biblioteca Museo del Comunismo e della Resistenza) , Socialismo e democrazia di Luciano Gruppi, è uno dei testi fondamentali del marxismo in Italia. ( biblioteca Museo del Comunismo e della Resistenza)



CONVERSANDO CON MICHELE PACE

Michele, la tua parabola politica e umana è quella di un ragazzo adolescente che nella Matera dei primi anni 70′ del 900′ si sente comunista entra nel PCI e vi rimane fino al suo scioglimento il 4 febbraio 1991. Sei diventato comunista per ragioni etiche o più per compiuta scelta ideologica? E vuoi raccontarci il primo ricordo della tua vita di militante? La tua personalità si è sviluppata in un ambiente familiare , ricco anche di suggestioni politiche, dentro il rapporto soprattutto con tuo padre, che al contempo incarna un modello fervido di insegnamenti per il figlio, e quello del dirigente del partito comunista che non si chiude nella “stanza dei bottoni “, ma mette la politica al servizio della società e, in particolare, di quelle classi sociali per cui essa può essere strumento di riscatto. Quella era la Sinistra, era il PCI (anche quello di Berlinguer , s’intende) per la quale contava solo il lavoro purché ben retribuito, con tutti i diritti conseguenti. Sono passati i decenni, abbiamo addirittura un nuovo millennio, e i partiti sedicenti di sinistra (anche se oggi si ha un po’ di timore a pronunciare il termine) sono cambiati, in peggio. Oggi quelli che si definiscono di sinistra o progressisti sono votati non più dal proletariato ma dai ceti abbienti, e fanno una politica consequenziale, ben diversa dagli anni della tua militanza ; una certa simpatia per i diritti delle persone LGBT ma chiusura verso gli immigrati e pieno sostegno alla guerra della Nato in Ucraina; per il resto assoluto disinteresse, in particolare per l’ aumento del distacco fra ricchi e poveri.



LA RISPOSTA DI MICHELE PACE

In verità io non sono “ entrato” nel PCI. Io nel Partito Comunista Italiano ci sono nato. Certo l’iscrizione formale c’è stata . Nel 1971 appena compiuti i 14 anni richiesti, presi la tessera della Federazione Giovanile Comunista Italiana allora guidata da Saverio Petruzzellis, un caro compagno che da poco ci ha lasciato. Ma in effetti io ho respirato l’aria di quel Partito, ho frequentato quegli ambienti, ho convissuto con quella umanità sin dai primi giorni di vita.

Sono nato nel 1957 quando mio padre era giovanissimo sindaco del nostro comune di origine , Miglionico, ed io sin da subito sono stato adottato, coccolato, svezzato dall’intera sezione del Partito. Il mio orizzonte sin da subito è stato quello. Casa mia era frequentata costantemente da compagni e compagne, gli echi dei discorsi politici che loro facevano giungevano alle mie orecchie infantili e sentivo risuonare continuamente i nomi dei dirigenti nazionali e provinciali del partito come fossero persone di famiglia. Così ho da subito preso confidenza con i nomi di Angelo Ziccardi, Michele Guanti, don Ciccio Cerabona, Domenico Giannace, Cosimo Vitelli, Minuccio Deflorio, Nicola Cataldo ma anche di Michele Bianco, Armando Cossutta , Giorgio Amendola, Giancarlo Paietta e naturalmente Palmiro Togliatti.

Mio padre era un giovane dirigente del Partito ma mia madre non era da meno. Seguiva un percorso politico autonomo e parallelo a quello di mio padre. Era impegnata nei circoli dei “ Partigiani per la Pace” a Miglionico. Una volta rovistando nella retrostanza di una sezione trovai una bandiera del movimento con sopra ricamati i nomi degli aderenti e c’era anche quello di mia madre. Ricorderai la mia emozione quando sono venuto a visitare il Museo da te diretto e ho visto appesa al muro una foto -per me sconosciuta -di mia madre ad un corso di alfabetizzazione curato dal PCI nelle stanze della federazione che allora si trovava in via San Biagio a Matera. Insieme a lei ho riconosciuto il volto di Dorina Costantino, moglie di Domenico, e quello della moglie di Giuseppe Novello, il bracciante ucciso a Montescaglioso nel 1949 nel corso delle lotte per la terra.

In seguito ci trasferimmo a Matera dove ritrovammo lo stesso spirito di comunità e solidarietà vissuto nel piccolo paese di origine. Tra pubblico e privato non c’era cesura; venivano condivise passioni, impegno, dedizione in maniera forse un po’ troppo totalizzante. Pensa che per noi giovanissimi figli dei dirigenti comunisti la Befana non arrivava nelle nostre abitazioni private ma in Federazione ( a quell’epoca in via XX Settembre nel palazzo che oggi ospita la Confindustria ) con la benedizione di Michele Guanti.

Il mio primo impatto vero con la politica l’ho avuto a circa 13 anni.

Nel 1970 si sviluppò nella nostra regione un vasto movimento di massa –passato poi alla storia come il “ Febbraio Lucano “ – contro la decisione del CIPE di escludere la Basilicata dai programmi di investimenti. Un momento importante fu l’occupazione della stazione delle ferrovie Calabro-Lucane di Villa Longo. Io ero li testimone non protagonista tra migliaia di manifestanti e centinaia di poliziotti in assetto antisommossa. Vidi portar via di peso un ragazzo da quattro agenti ( scoprii dopo che aveva come soprannome “ Gorilla “ ). Mi sembrò ferito ma non lo era. L’immagine per me fu comunque forte. Ad un certo punto la polizia si accingeva a caricare. La tensione era alle stelle anche se la manifestazione era pacifica. Ad un certo punto vidi un ragazzo con i capelli alla Rudi Dutschke ,che, intuito il pericolo, decise ,insieme ad altri manifestanti, di imbracciare un palo della corrente elettrica residuato presso la stazione e al grido di “ corteo, corteo” spingere i manifestanti ad allinearsi dietro al palo e a marciare per via Nazionale verso la Prefettura. Quel ragazzo era Saverio Petruzzellis e con quell’espediente evitò che la situazione degenerasse. Allora capii che era arrivato il momento di impegnarsi politicamente e qualche mese dopo mi iscrissi alla FGCI.

Ricordo che non vi fu una spinta esplicita di mio padre in tal senso. La decisione era nell’ordine delle cose ma non vi fu nessuno stimolo dichiarato. Solo, quando gli comunicai la decisione, mi disse : “ Fallo pure. Ma sappi che il lavoro politico è prima di tutto un lavoro che va fatto con serietà, costanza e sacrificio “. Questa era l’etica che veniva impartita a quell’epoca anche ad un ragazzo di quattordici anni che voleva aderire al Partito Comunista.

Così abbandonai la lettura del “ Pioniere “ , inserto dell’Unità dedicato ai più piccoli con l’eroe a fumetti “ Atomino” per intraprendere la lettura del giornale del partito e soprattutto di “ Nuova Generazione “ il periodico , allora diretto da Borghini , della Federazione Giovanile Comunista.

Incominciò in tal modo la lunga trafila di incontri, riunioni , “attivi” come si chiamavano in quel tempo , assemblee in piazza Cesare Firrao, ultima sede del PCI materano. Gli incarichi arrivarono: prima responsabile della Stampa e propaganda, poi quello degli studenti medi comunisti ed in questa veste partecipavo agli incontri in via della Vite a Roma sede della FGCI nazionale, fino alla grande assemblea di Rimini ricordata nel suo recente libro “ La Trionferà” da Massimo Zamboni .

Nel mentre c’erano i corsi di formazione politico-ideologica ( memorabili le conferenze di Luciano Gruppi ), le lezioni di storia del movimento operaio ed antifascista , le campagne elettorali con la sfida a mettere la falce e martello come “ primo simbolo in alto a sinistra sulla scheda , le diffusioni straordinarie de l’Unità nelle giornate del Primo Maggio ed i 25 Aprile, le manifestazioni più propriamente culturali organizzate dal circolo “ Rinascita”, i cineforum per i quali non ringrazierò mai abbastanza i compagni Michele Ferrara , oggi non più fra noi, ed Eustachio Greco animatori del circolo “ Amici del Cinema “. Sperimentammo anche la strada di una emittente radiofonica autonoma “ Radio Castelvecchio” e l’organizzazione di concerti con musicisti e cantautori che in quel tempo meglio rappresentavano la cultura giovanile.

Ho frequentato per due volte in corsi quindicinali la mitica scuola – quadri delle Frattocchie ( “ non democratica ma meritocratica” come dice D’Alema ) . Mi trovai a mio agio lì, avendo sgambettato per quegli ambienti già da bambino quando i corsi semestrali li teneva mio padre ed io e mia madre ( temporaneamente alloggiati ad Albano ) andavamo a trovarlo.



La politica, nelle sue mille sfaccettature, era ,per noi giovani di allora ,ovunque. Si respirava nell’aria. Dettava anche le regole dei comportamenti interpersonali, influenzava i sentimenti e le passioni, declinava le nostre intere giornate. In questo senso la militanza è stata per me decisamente formativa soprattutto perché interveniva in quella fase adolescenziale quando si formano carattere e personalità. Il Partito Comunista Italiano ebbe questo formidabile merito : costruire intorno a sè una comunità coesa e solidale, dove ogni compagno o compagna erano fratelli e sorelle pronti a sostenerti in ogni aspetto del tuo tragitto umano.



Quando per opera di Achille Occhetto si intraprese quel gigantesco ed appassionato dibattito intorno al superamento del PCI ed all’ancoraggio verso una “ cosa” nuova non guardai con diffidenza alla portata innovativa di quel passaggio storico. Mi incuriosiva piuttosto e in certo modo mi affascinava la proposta del Segretario di costruire un Partito “ di uomini e di donne, né socialista né comunista”.

Ma intravedevo nella trasformazione il pericolo dello smarrimento di un enorme capitale umano culturale e politico accumulato nella tradizione comunista, del venir meno del rigore e dello spirito di servizio che avevo imparato ad apprezzare, del dilatarsi dei vincoli severi nella selezione dei gruppi dirigenti.

Purtroppo è proprio quello che è avvenuto per la pervicace volontà suicida dei dirigenti succedutisi nel governo del partito post comunista. Ma di questo potremo parlare più avanti.



DOMANDA

Gli anni ’70′ rappresentano un periodo di grande importanza per la storia della sinistra italiana, in cui il Partito Comunista di Berlinguer ha giocato un ruolo fondamentale. Durante questi anni in cui tu eri studente universitario a Bologna e poi dopo la laurea in giurisprudenza quando sei diventato corrispondente dell’ Unità , hai conosciuto e collaborato con i massimi dirigenti che hanno guidato il partito, ciascuno con la sua impronta politica e il suo contributo alla crescita e all’evoluzione del comunismo italiano. Dai direttori dell’Unità come Emanuele Macaluso e Alfredo Reichlin , agli ultimi segretari come Alessandro Natta e Achille Occhetto che ha segnato una svolta nel partito dopo la caduta del muro di Berlino, fino a figure come i Padri Costituenti Arturo Colombi e Giorgio Amendola, il leggendario sindaco della Bologna rossa Renato Zangheri, e Armando Cossutta che a Botteghe Oscure rappresentava l’ala più filosovietica . Questa leadership dinamica e mutevole ha contribuito a definire l’identità politica del partito, sottolineando l’importanza del dialogo e dell’unità per la sinistra italiana. Questi grandi leader del partito hanno avuto il merito di avvicinare le persone alle istituzioni, in un rapporto biunivoco che è il sale della democrazia. In particolare c’è un dirigente comunista che più degli altri ti ha lasciato un ricordo indelebile, e su cui svelare , andando oltre lo scorrere del tempo , un aneddoto curioso?

RISPOSTA

L’impegno politico mio e della mia generazione negli anni Settanta si estrinseca su diversi livelli.

In primo luogo la solidarietà internazionale verso popoli anche lontani ma in lotta per la libertà. Eravamo convinti in quell’epoca che il nostro grido di solidarietà lanciato nelle piazze arrivasse a quanti nel mondo erano impegnati in battaglie di liberazione e questo ci dava forza e motivazione. Erano gli anni aspri e dolorosi del colpo di stato in Cile promosso dal generale Pinochet che con l’uso brutale della forza delle armi mise fine nel sangue all’esperienza del governo di Unidad Popular di Salvador Allende. Un’ondata di sdegno pervase l’Italia e le nostre coscienze e senza limiti ci sforzammo di individuare gli strumenti più idonei per esprimere solidarietà al popolo cileno. Ma da quella esperienza imparammo pure che ogni profonda trasformazione che si intende operare nel corpo della società comporta l’acquisizione di un larghissimo consenso attivo da parte di grandi masse popolari e che è imperativo evitare una forte saldatura tra forze moderate e circoli reazionari. Ci aiutarono a capire tutto ciò e cosa questo significasse nella dimensione politica italiana i ben noti articoli di Berlinguer su “ Rinascita”.

Pochi anni dopo invece festeggiammo la fine della guerra di aggressione americana nel Viet-Nam e l’affermazione delle forze di Liberazione. “ La vittoria del Viet-Nam illumina il Primo Maggio” titolò l’Unità diretta da Alfredo Reichlin. Veniva a compimento una lunghissima battaglia di decolonizzazione iniziata nel secondo dopo guerra, prima contro i francesi e dopo contro gli americani. E noi ci siamo stati accompagnati dalle immagini di Ho Chi Minh ed il generale Giap presenti ovunque nelle sezioni e nelle case.



E poi c’era la tremenda condizione del popolo palestinese oppresso e martoriato allora come adesso. Decenni di persecuzioni e stragi non sono bastati per dare giustizia a quel popolo anche se devo dire che riceveva più sostegno e solidarietà ( anche da parte di leader e Stati dell’Occidente ) allora che oggi.

Insieme alle tematiche appena citate si apriva davanti ai nostri occhi in quegli anni lo scenario di un mondo da noi poco frequentato: quello dei diritti civili. Lo imposero l’assunzione di coscienza dell’universo femminile e la caparbia volontà di alcune forze laiche e radicali. Noi ci buttammo con passione e la battaglia sul referendum contro il divorzio fu una delle più esaltanti. Ricordo il pomeriggio di quel radioso maggio quando uscirono i primi risultati del voto. Ci incontravamo in piazza Vittorio Veneto davanti la sezione del Partito abbracciandoci e sorridendoci come fino a quel momento non avevamo mai fatto.

E poi c’era l’impegno antifascista. Gli anni Settanta ( “ Formidabili “ certo per moltissimi aspetti ma terribili per altri ) si segnalarono anche per il crescere dell’onda neofascista che si faceva strada con i mezzi di sempre: bombe ,stragi, aggressioni, violenza. Il tutto sotto la cupa minaccia di un imminente colpo di stato tutt’altro che inconsistente come dimostrato dalle vicende di Edgardo Sogno e Julio Valerio Borghese. Ho provato anche l’ebrezza di presidiare tutta la notte la Federazione del PCI per il timore di colpi di mano.

Anche a Matera, città che vantava una medaglia al valor militare per i fatti del settembre 1943, la mobilitazione fu vasta e continuativa anche se bisogna riconoscere che le organizzazioni neofasciste locali non avevano affatto il timbro della violenza e dell’aggressione, che avevano anche in altre realtà meridionali come Bari. Avevo diversi amici tra quelle fila. Gente più affascinata dal superomismo di Nietzsche e dalla critica al mondo moderno di Evola che dal sovvertivismo delinquenziale di Rauti o Delle Chiaie. Non a caso poi alcuni di loro li ritrovai in un secondo tempo schierati nel campo progressista.



Se Armando Cossutta ha sempre avuto un atteggiamento affettuoso verso la mia famiglia ( ricordo l’apprensione di mio padre quando Cossutta fu ricoverato nell’ospedale di Matera per una intossicazione da cibo avariato assunto in un ristorante della città ) l’altro dirigente comunista che su di me ha avuto un ascendente pesante è stato Giorgio Amendola . Non in tutte le sue espressioni politiche devo dire. Lui non apprezzava i movimenti, il ’68 lo infastidì più che convincerlo, il distacco da Mosca lo vide molto prudente. Quello che mi affascinava era l’Amendola di “ Una scelta di vita”, era il suo rigore intellettuale con cui leggeva la storia del nostro Paese, il forte senso di disciplina interiore che ispirava il suo essere comunista. L’ho anche conosciuto personalmente perché aveva un rapporto speciale con mio padre ( avrebbe voluto portarlo con sé a Napoli dove lui era segretario regionale e da dove guidava la politica meridionale del Partito ).

Era venuto a Matera per una mostra di pittura di sua moglie Germaine Lecocq. Stava facendo colazione al ristorante dell’albergo dove alloggiava. Io avevo appena conseguito la maturità classica e lui vedendomi mi apostrofò dicendo : “ ecco, quelli come te che hanno una istruzione umanistica dovrebbero passare l’estate a far da guida nei musei piuttosto che lasciar passare le giornate senza fare niente “. Io che avevo effettivamente in programma tre mesi di spensierata beatitudine tra spiagge e viaggi rimasi di stucco. Non seguii né i suoi consigli né i miei programmi ma mi regalai una settimana a Ravenna al Festival della Gioventù organizzato dalla FGCI.

L’esperienza come responsabile stampa e propaganda, come dirigente degli studenti medi e poi della segreteria provinciale della FGCI ,però, non mi entusiasmarono più di tanto. Non ero fatto per la vita da funzionario di Partito né mi interessavano gli incarichi nelle istituzioni. La mia vocazione era il giornalismo. Un’aspirazione covata in grembo che – ne ero consapevole – non aveva grandi possibilità di concretizzarsi.

Fino a quando un giorno l’allora corrispondente dell’Unità per la provincia di Matera Saverio Petruzzellis ( sì , sempre lui ) forse intravedendo in me quell’aspettativa mi offrì una possibilità. Eravamo in Federazione e si era appena conclusa un bellissima manifestazione in centro. Mi portò in un stanza e mi disse : “ Oggi l’articolo lo scrivi tu “ e mi lasciò da solo con un foglio bianco davanti.

Così constatai quanto è difficile fare il resoconto di un evento che pure avevo appena vissuto. Incominciai l’articolo tre-quattro volte fino a quando qualcosa venne fuori. Saverio lesse lo scritto ma non disse niente, solo : “ Entro le due fai questo numero dell’Unità e dettalo “.

Il giorno dopo il giornale pubblicò l’articolo con la mia firma e chi fa questo mestiere potrà capire lo stato del mio animo quel giorno.



Dopo qualche tempo Saverio fu chiamato ad altri incarichi e a me fu offerto di fare il corrispondente de “ l’Unità” da Matera. Lasciandomi le consegne Petruzzellis mi consegnò l’archivio fotografico – che a sua volta lui aveva ereditato – e tra quelle foto trovai le immagini relative al film “ Il Vangelo secondo Matteo “ girato nei Sassi e tra queste quella di Pier Paolo Pasolini ed il protagonista in un pausa delle riprese. Offrii quella foro a Raffaele Giura Longo che la inserì nel suoi libro “ Breve Storia di Matera “ e così divenne una icona del film e di Matera. Quello di corrispondente de l’Unità era un incarico delicato perché quel giornale era “ la voce del Partito che si fa politica quotidiana”; gli iscritti e i militanti la sentono giustamente come cosa propria e sono critici severi ed esigenti. Non ci si poteva permettere di sbagliare o essere omissivi perché ogni articolo sarebbe stato interpretato come la posizione del Partito su quell’argomento. Più di una volta mi è stato fatto notare qualche mio eccesso di autonomia o di non aver dato il rilievo che meritava – a giudizio dei dirigenti – questo o quella iniziativa o presa di posizione.

IL ruolo di “ corrispondente” non ha confini per materia ma solo limiti territoriali. Dovevo , insomma, dar conto di tutto quanto succedeva nella provincia di Matera. Così cercai di dare conto dell’attività dei tanti compagni impegnati nelle istituzioni ad ogni livello dal Parlamento ai Comuni, delle battagli sindacali connesse alla crisi industriale delle Valle del Basento, dello sviluppo agricolo nel metapontino minacciato dalla prefigurata installazione di un deposito di gas, delle iniziative culturali a quell’epoca numerosissime in città, delle manifestazioni pacifiste e del movimento studentesco, della crisi idrica e della conseguente siccità e via dicendo.

Ma ciò che mi impegnò di più e con maggior profitto e soddisfazione furono da una lato i resoconti connessi al terremoto dell’80 in collaborazione con i compagni dell’ARCI di Matera che si precipitarono sui luoghi del disastro e dall’altro l’attenzione data all’applicazione della famosa “ Legge 285 “ sull’occupazione giovanile, voluta con caparbietà dal compagno Angelo Ziccardi. Nel solco di quella normativa nacquero le prime cooperative giovanili per il recupero delle terre incolte, le prime esperienze di “ Casa-famiglia” per l’assistenza degli anziani e dei dimessi dall’ospedale psichiatrico, le inedite forme di lavoro giovanile nell’ambito dei beni culturali. Avevo tanto materiale accumulato che ne feci oggetto della mia tesi di laurea.

Domanda

Quest’anno ricorrono i 40 anni dalla scomparsa di Enrico Berlinguer, avvenuta l’11 giugno 1984 a Padova.. Ancora oggi si dibatte sulla sua figura e sul suo lascito politico .Berlinguer intuisce prima di tutti la fine dell’ URSS , e il rischio che si produca un equilibrio unipolare ,dominato da un gendarme , gli Stati Uniti d’America , feroce e capriccioso, con interi continenti avvelenati da tanti sanguinosi conflitti periferici, allora in Afghanistan e in America Latina, oggi in Ucraina e in Medio Oriente. In quegli anni si sparava contro i civili palestinesi e oggi si spara ancora e sempre contro i civili palestinesi. In quegli anni c’era la crisi energetica e anche oggi c’è la crisi energetica. C’era l’inflazione e c’è l’inflazione. A pagare il prezzo della crisi erano i più deboli . E anche oggi pagano i più deboli. Quel Berlinguer , dall’opposizione , dove sceglie volontariamente di collocarsi, capisce che il patto fondativo della Repubblica è sotto minaccia, perché alla « questione morale » si sta affiancando una nuova « questione sociale » . Lavora sull’idea della pace come valore assoluto e sulla lotta contro vecchie e nuove armi di sterminio come imperativo. Preme per adottare forme di lotta radicale, dalla mobilitazione nelle piazze all’ostruzionismo in Parlamento , che secondo i suoi critici , ti ricorda qualcosa? , spaventerebbero i presunti moderati. Secondo te. questi importanti « pensieri lunghi » di Berlinguer possono ancora guidare il cammino della sinistra nella tempesta del terzo millennio?

Risposta

Se mi chiedi di Enrico Berlinguer debbo dirti che questo argomento merita un capitolo a parte.

Praticamente il mio ingresso nella politica attiva è coinciso con la sua ascesa alla Segreteria del Partito ed il mio abbandono porta la data della sua scomparsa. Ho seguito costantemente Berlinguer nei suoi interventi al Comitato Centrale, i discorsi congressuali, gli articoli su l’Unità e Rinascita, i suoi comizi ( da Catanzaro a Matera, da Napoli a Roma e poi Bologna , Reggio Emilia , Tirrenia ) anche se i suoi ragionamenti mi hanno convinto poco. Non ero tra quelli che “ subirono” il “ Compromesso storico “; ero invece profondamente convinto che quella fosse la strada maestra per il rafforzamento e la espansione della democrazia in Italia. Ho assimilato compiutamente i ragionamenti intorno al tema dell’austerità ( che è altra cosa rispetto alle politiche neoliberiste, discrimine che neppure un’autrice apprezzata come Clara Mattei nel suo “ L’economia è politica “ ha mostrato di cogliere ); ho condiviso fino in fondo la sua denuncia dell’occupazione dei partiti verso le istituzioni ( che è il nocciolo vero della “questione morale” al di là della corruzione e delle bustarelle ); ho partecipato con entusiasmo alle sue battaglie pacifiste in primo luogo contro i missili a Comiso; mi ha affascinato sempre la sua sensibilità verso la condizione femminile e la sua convinzione che liberando se stesse le donne avrebbero contribuito a liberare l’intera società.

Sono rimasto più perplesso davanti ad alcune decisioni prese nel 1978-79, ma sono stato un entusiasta sostenitore della “ Svolta di Salerno”.

Per me Berlinguer rappresentava la politica intesa nel senso più alto; un luogo dove giustizia sociale, valore del lavoro, ambiente, diritti civili si stringono alla rettitudine morale, sobrietà nei costumi, coerenza ideale.

Con la sua scomparsa è venuto meno un mondo e quello che l’ha sostituito mi è completamente estraneo.



DOMANDA

Non si può immaginare un governo alternativo a quello di estrema destra della Meloni e di Salvini , se non si fa opposizione, ma non si può fare un’opposizione se non si abbandonano tutte le rendite tattiche. Allo stesso tempo, non si può cambiare l’Italia, se non si alza lo sguardo sull’orizzonte del mondo , e nessun vero, grande partito di sinistra può vincere, senza un leader che abbia un respiro internazionale : oggi con Lula , come allora con Berlinguer. E invece, incredibilmente, anche nel 2024 troviamo la classe dirigente della sinistra italiana che ha la pretesa di vincere a costo zero. Non pensi anche tu Michele, che dovrebbe apparire chiaro che non si possono sconfiggere le destre se non si rischia e non si osa, se non si fanno nuove sintesi, se non si produce innovazione, e soprattutto che non si può essere leader se non si mette in gioco la passione e il corpo?

La risposta di Michele Pace

Con lo scioglimento del PCI e la crisi de l’Unità si sgretolò l’universo all’interno del quale ero cresciuto e mi ritrovai senza orizzonti.

Non potevo certo seguire quello che venne dopo il PCI. I partiti nati dopo ( PDS, DS,PD ) erano in netta contraddizione con quanto vissuto.

Come potevo riconoscermi in partiti che facendo leva sull’argomento che era necessario adeguarsi “ ai nuovi tempi” facevano scempio di programmi valori e tradizioni in cui ancora credevo ? Come potevo dare credito ad un partito oramai incanalato sulla strada del neo-liberismo, della “deregulation”, dello svilimento del sindacato e del mondo del lavoro ? Che senso aveva aderire ad un partito leaderista che svuotava di significato la partecipazione degli iscritti e disprezzava l’organizzazione dal basso ed i corpi intermedi? Che credibilità potevano avere per me dirigenti che affermavano : “ gli artigiani ed i commercianti sono i braccianti del nostro tempo “ ( copyright Giorgio Napolitano ), che teorizzavano il precariato ( vedi Giuliano Amato ), che reclamavano “ il diritto all’impresa” quando noi siamo nati per sancire il “ diritto al lavoro”’. Così, amarezza dopo amarezza, ho abbandonato l’impegno politico.

L’ultima delusione me la regalò Sergio Cofferati che , dopo l’enorme manifestazione di Roma, lasciava sperare nell’affermarsi di un nuovo punto di riferimento politico-organizzativo. Ma sappiamo come è andata a finire.



Domanda

Ti faccio due ultime domande fondamentali: com’è che nell’Italia del 2024 “comunista” è diventato un insulto? E tu, Michele, sei rimasto comunista, o forse è più esatto dire , se ti senti ancora comunista, e cosa significa essere comunisti nel terzo millennio?

Anch’io spesso mi chiedo se ha senso ancora essere comunisti nell’Italia e nel mondo di oggi. Ma non so dare una risposta.

So, però, che le contraddizioni e le incongruenze del sistema sono sempre lì.

So che le guerre continuano ad imperversare mietendo centinaia di migliaia di vittime tra la popolazione civile; so che il clima ed i regimi repressivi spingono milioni di profughi ad allontanarsi dai propri paesi per cercare rifugio altrove; so che le ingiustizie crescono come crescono le disuguaglianze; che le distanze tra nord e sud del mondo e dell’Italia aumentano come aumenta il precariato e lo smarrimento delle nuove generazioni; so che i salari sono a livello di puro sostentamento ed anche meno e che è in atto un consapevole smantellamento dello stato sociale.

Ma so anche che esiste una richiesta forte ma inespressa di protagonismo di estese fette della società italiana, ora nascosto nel disimpegno e nell’astensionismo per l’inesistenza di una rappresentanza politica.



E so anche che il quadro generale entro cui collocare le rivendicazioni per un’Italia più giusta e solidale c’è già ed è dato dalla Costituzione. Quella Carta fondamentale che i contadini legavano alle bandiere rosse durante l’occupazione delle terre contiene in sé tutti i valori e le linee programmatiche per un risanamento e sviluppo economico, sociale e civile del Paese. Serve un “ Partito Costituzionalista” che abbia come prospettiva l’applicazione della Carta del ’48 piuttosto che un suo smantellamento come è stato fatto ( o tentato ) dal PD con la modifica del Titolo V prima e con la riforma di Renzi dopo.

E so , infine , quello che diceva Enrico Berlinguer: ( il nostro è )“ L’obiettivo del superamento di ogni forma di sfruttamento e di oppressione dell’uomo sull’uomo , di una classe sulle altre, di una razza sull’altra del sesso maschile su quello femminile, di una nazione sulle altre nazioni; la pace fra tutti i popoli ; il progressivo avvicinamento tra governanti e governati affinché la democrazia sia piena ed effettiva e affinché la libertà divenga anche liberazione ; la fine di ogni discriminazione nell’accesso al sapere e alla cultura “

A queste parole mi sento ancora ancorato.