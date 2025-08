Pace a Gaza? Per Pegah e Zaki la fine della guerra non è dietro l’angolo!

Israele e Stati Uniti, con ruoli diversi, tirano dritto per una guerra senza fine dove il sangue di tante vittime innocenti scorre senza fine, aldilà degli inviti verbali e spesso ipocriti a desistere da soluzioni finali contro il popolo palestinese rimasto a morire di fame e sete nella striscia di Gaza. Ci si interroga da più parti sulla brutta piega che ha preso quella guerra, dove il genocidio è palese. E lo ha fatto nella serata di martedì 5 agosto, nella corte del castello del Consiglio la comunità di Miglionico (Matera) con la partecipazione di due attivisti dei diritti umani, Patrick Zaki e Pegah Moshir Pour https://giornalemio.it/eventi/a-miglionico-patrick-zaki-e-pegah-moshir-pour-su-crisi-mediterrano-e-medio-oriente/ , su un palco dove hanno sventolato le bandiere di Palestina, della Pace, dell’Unione Europea e dell’Italia. Un dibattito, condotto da Vittorio Ventura, che ha messo a nudo la pericolosa deriva di quella guerra senza fine, dove a pagare è la popolazione civile e dove la vicenda degli ostaggi non trova soluzione.Parola alle armi, più che alla diplomazia, al buon senso che di fatto hanno aperto tanti fronti, compreso quello europeo con l’Ucraina. Altro discorso, ma è la faccia di una stessa medaglia per un nuovo ordine mondiale che non promette nulla di buono, con pochi che decidono per tutti, Italia compresa. Come uscirne? Lo abbiamo chiesto a Pegah, al lavoro per un nuovo libro, e a Zaki che è cittadino onorario di Miglionico con una delibera del 2020, e che appena oggi ha potuto ritirare quel riconoscimento.



” La vedo molto difficile -ha detto Pegah Moshir Pour- perché non c’è volontà internazionale d risolvere e,sopratutto, ad arrivare a quello che da tanto tempo si dice per ”due popoli e due Stati” E, invece, non sta avvenendo. Dobbiamo metterci noi in discussione, per quello che dovrebbe essere il nostro ruolo di ”Occidente” e di quello che stanno procurando le nostre azioni. Anche le nostre scelte commerciali . Io invito sempre alla riflessione su cosa ? noi compriamo e da chi ? Le aziende cosa fanno? Chi sostengono. E’ importante fare la nostra piccola parte di scelte che sono poi un ”Oceano”. E poi imporre ai nostri politici di essere dalla parte giusta . Bisogna che la popolazione si unisca in un’unica direzione perché è veramente disumano quello che sta accadendo alla luce del giorno e sotto gli occhi di Dio, che viene tanto nominato ma che non viene minimamente rispettato. E il giorno del Giudizio arriverà per tutti e arriverà anche per loro…”. E’ così, ma la macelleria a Gaza continua, mentre l’Occidente, l’Unione Europea non possono e non riescono a fare pressione su Israele ( nessuna sanzione) e nemmeno sugli Stati Uniti, visto come sta andando la vicenda dei Dazi accettati in silenzio, senza fiatare,governo italiano compreso. Al momento non se ne esce e pessimista, sintetizziamo, è anche il ricercatore e attivista dei diritti umani Patrick Zacki che abbiamo sentito con l’ausilio di un interprete, che ci ha sintetizzato il suo pensiero.



” Come accade per tutti i momenti negativi della storia , soprattutto sul piano storico e politico, non durano per sempre -ha detto Zaki. E’ qualcosa di temporaneo. Ma al momento non si capisce quando e come potrà essere risolto. L’occupazione di Gaza da parte del governo israeliano guidato da Netahanyau non è affatto la soluzione per risolvere il conflitto. Trump è convinto di farlo, come abbiamo sentito in questi giorni. E’ un errore. Al momento non c’è una soluzione. La situazione è black,nera. E la guerra va avanti” Purtroppo. Il consiglio comunale di Miglionico nel giugno, per la cronaca, ha approvato – non all’unanimità un ordine del giorno di solidarietà per il popolo di Gaza e di condanna di Israele. A maggioranza come accade dove le posizioni per motivi di opportunità attende che la storia, ma con tante complicità, faccia il suo corso…



UN MOMENTO DELLE PROVE DEL CONCERTO DEI TARA