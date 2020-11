L’antico detto popolare materano, con quel che ne segue ” Prima rubarono e poi installarono le porte di ferro”, calza a pennello per raccogliere le diverse prese di posizioni (e tali restano) che vengono da politici, associazioni, ordini professionali sulla inadeguatezza (usiamo un eufemismo) dell’ospedale di Matera scientificamente e periodicamente depotenziato nelle funzioni e negli organi in nome di una razionalizzazione sanitaria regionale, concentrata sull’accentramento di attività e coordinamento in quello di Potenza che si è dimostrato fallimentare e con una migrazione sanitaria palese. Una situazione, ricordiamola, favorita da opportunismi, mediocrità, silenzi e assensi a vari livelli che hanno accresciuto il clima di sfiducia tra i tanti operatori che restano in trincea e tra i cittadini. Non meravigliamoci se le cose vanno male e si continua a buttare polvere e cenere sotto il tappeto dell’ipocrisia con i dati sul covid forniti con il contagocce, con una lista di attesa che va avanti con l’apprensione della ”Madonna delle Grazie” e i privati costretti a pagare di tasca propria tamponi e test presso laboratori privati e farmacie. Si poteva fare di più? Certamente. Irresponsabilità tante e a vari livelli con il clima spensierato dell’estate in ”Plain air” per utilizzare un termine turistico promozionale supportato dalla sequenza dei zero contagi (favoriti dal ridotto numero di tamponi) e dai mancati investimenti nelle attività di prevenzione. Il Governo centrale ha le sue responsabilità e quello regionale anche, visto il ripetersi dei contagi negli stessi luoghi dei contagi (paesi, rsa eccetera) i ritardi nell’allestimento delle strutture e nelle assunzioni di personale. Non meravigliamoci, lo diciam agli addetti ai lavori, se all’appello di assunzione a tempo determinato per sei mesi o un anno rispondano in pochi. Se si semina sfiducia cosa vi attendete.Nella vicina Puglia hanno fatto diversamente. E ci si meraviglia che a Matera siano aumentati i contagi. Scontato visto che non ci sono residenze alternative, il sindaco Bernardi ha ereditato questa carenza, per quanti sono costretti a passare in casa la quarantena contagiando altri famigliari perchè non ci sono residenze alternative. Siamo alle porte di Santa Chiara… Quanta leggerezza. E che dire della questione dei trasporti, che avrebbero ridotto i contagi tra i pendolari diretti sopratutto a scuola se si fosse potenziato il numero dei mezzi. Non venite a raccontarci la solita tiritera dell’appalto per il consorzio regionale, in attesa di razionalizzazione. La gente di Basilicata meritava e merita altra considerazione. Non sentiamo,però, ”mea culpa” da nessuna parte. Basilicata da commissariare ?



Attendiamo, in proposito, come annunciato in campagna elettorale a Matera dal presidente della giunta regionale Vito Bardi che lo si faccia per la Asm, visto che da un anno è priva del Direttore generale. Altro che riordino della sanità regionale e potenziamento dell’Ospedale di Matera, dove è sempre più difficile curarsi per altri malattie e con liste di attesa in aumento. Emergenza covid? Come no, ma tre mesi fa quello che si doveva fare non è stato fatto. Incapacità e superficialità diffusa? Non generalizziamo ma contano i risultati. Servono i fatti e non il fumo negli occhi di una inutile e onerosa facoltà di medicina, per soddisfare carriere e chissà campagne elettorali alle porte. Pensate, piuttosto, a quanto sta accadendo in Basilicata con inefficenze, decessi e tanta disinformazione (strumentale) sulla epidemia da coronavirus. Ma c’è un dato positivo tra i negativi di queste settimane, in attesa del picco dei contagi e del vaccino 2021 che verrà. La Basilicata è tra le ultime regioni ad aver scaricato la truffaldina e inefficace APPimmuni, come dimostrano le verifiche sul campo illustrate dai servizi della trasmissione Report. Non ci meravigliamo con la carenza di banda larga e le banderuole della informazione strumentale la nostra gente si fida di Santa Chiara e di San Tommaso, che sono ”zero.zero”. Cuore, anima e buon senso prima di tutto.