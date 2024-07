Ora tocca a te. Una firma contro autonomia differenziata

Obiettivo 500.000 firme da raccogliere entro il 15 settembre 2024 per il referendum abrogativo della legge nazionale sull’autonomia differenziata. Una norma nota come legge ” Calderoli” dal cognome del ministro della Lega che guida il dicastero per gli affari regionali e le autonomie, ma approvata a maggioranza in parlamento dal governo guidato dal presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni Una legge divisiva, spacca Italia, come è stata definita, che sottrae allo Stato materie e competenze dove c’è bisogno di unità. E il Mezzogiorno, la Basilicata, come hanno ricordato nel corso della conferenza stampa per la costituzione del comitato provinciale, Eustachio Nicoletti per la Cgil e Bruno Di Cuia per la Uil, hanno tutto da perdere da questa ”riforma” che si è concretizzata dopo anni a seguito della infelice decisione di un governo di centrosinistra del passato che ha intaccato il ”Titolo V” della Costituzione. Il comitato, nelle sue articolazioni territoriali, insieme alla raccolta delle firme che dovranno far riferimento-necessariamente- a cittadini residenti, porterà avanti i temi dell’unità nazionale insieme a tutte quelle problematiche che oggi preoccupano e non poco: dal diritto alla cura con la necessità di rilanciare il sistema sanitario pubblico, alle infrastrutture,all’istruzione. Ma serve una firma, anche, on line: la tua. Si firma anche al Comune di residenza, presso sindacati, associazioni e dove troverete un banchetto. Convincete anche altri a farlo, soprattutto tra quelli che non sanno, fanno finta di non sapere che parlamentari eletti dalle nostre parti hanno votato contro il Sud e la Basilicata. Attendiamo, in proposito, che anche il consiglio regionale si esprime in maniera chiara contro l’autonomia differenziata, visto che le nostre risorse come petrolio e acqua le gestiscono altri…Altro che opportunità!



COMITATO REFERENDARIO PROVINCIA DI MATERA

per l’abrogazione della legge “Autonomia Differenziata”

Anche nella Provincia di Matera si è ufficialmente costituito, mercoledì 24 luglio, il COMITATO PROVINCIALE promotore del referendum abrogativo della Legge Calderoli sull’autonomia differenziata.

Nel solco del Comitato Nazionale, hanno aderito oltre 50 corpi intermedi: sindacati, partiti, le maggiori reti associative laiche e cattoliche, i movimenti studenteschi e le realtà associative del territorio.

L’incontro ha avuto una grande e partecipata adesione, registrando la disponibilità di tutte le sigle del Comitato a partecipare attivamente alla campagna di raccolta delle firme a sostegno del referendum atto a fermare una riforma che appare iniqua e penalizzante per le aree fragili del Paese.

Nei mesi scorsi, da più soggetti sono state promosse diverse iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sui guasti che la Legge Calderoli avrebbe provocato, con lo scopo di stimolare l’opinione pubblica a fermare questa riforma. Ciò tuttavia non è stato sufficiente e il referendum appare ora l’unico strumento che ci rimane per contrastare e sconfiggere un progetto destinato a danneggiare l’intero Paese e a creare ulteriori spaccature e disuguaglianze tra i cittadini delle diverse Regioni.



La Legge Calderoli va abrogata perché:

1) DIVIDE IL PAESE

L’autonomia differenziata spacca l’Italia in tante piccole patrie, condannando il Paese all’irrilevanza politica ed economica, anche a livello europeo. E questo non è un problema solo del Mezzogiorno, ma anche del sistema produttivo del centro-nord.

2) IMPOVERISCE IL LAVORO

Mette in discussione il contratto collettivo nazionale, che rappresenta un pilastro dell’unità e della coesione del Paese, per rispolverare le gabbie salariali che determinerebbero un ulteriore impoverimento dei salari.

3) COLPISCE LA SICUREZZA

Regionalizza e frammenta la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alimentando una competizione territoriale al ribasso sulla pelle di lavoratrici e lavoratori.

4) SMANTELLA L’ISTRUZIONE PUBBLICA

Regionalizzando la scuola, infligge un colpo mortale alla stessa identità culturale dell’Italia. Difendiamo il diritto di studentesse e studenti a una scuola pubblica, nazionale, aperta al mondo.

5) PRIVATIZZA LA SALUTE

Compromette definitivamente il Servizio Sanitario Nazionale: il diritto alla salute sarà riservato a chi potrà permetterselo, e le Regioni saranno ancor più libere di accelerare il processo di privatizzazione in atto.

6) DEMOLISCE IL WELFARE UNIVERSALISTICO

Lasciando il “residuo fiscale” alle Regioni più ricche, priva il welfare pubblico e universalistico di risorse fondamentali per garantire i diritti sociali a tutte le cittadine e i cittadini.

7) FRENA LO SVILUPPO

Sottrae totalmente allo Stato la competenza su materie strategiche: politiche energetiche; reti e infrastrutture; telecomunicazioni; porti e aeroporti; trasporti; ricerca scientifica; ambiente; cultura; rapporti con l’Ue; commercio con l’estero; protezione civile; previdenza complementare e integrativa; etc., pregiudicando le prospettive dell’intero sistema economico nazionale.

8) FRAMMENTA LE POLITICHE AMBIENTALI

Rendendo impossibile un efficace contrasto al cambiamento climatico e la conversione ecologica del nostro sistema produttivo.

Il Comitato Referendario provinciale di Matera nella sua interezza lavorerà senza sosta per l’abrogazione dell’autonomia differenziata che rappresenta una deriva pericolosa, non solo per l’economia, la salute, l’istruzione, il lavoro, per la crescita sociale del Paese ma anche per la stessa democrazia. Si metteranno in campo, pertanto, tutte le iniziative possibili per contrastare la legge e avviando sin da subito la raccolta delle firme per far sì che gli italiani possano esprimersi.

A conclusione dell’assemblea, il Comitato ribadisce la necessità di una gestione condivisa e collettiva tra tutti, sia per sovrintendere e coordinare le delicate e complicate operazioni di distribuzione dei moduli per la raccolta delle firme in ogni aspetto, sia nel raccordo delle diverse iniziative che le organizzazioni e le soggettività proponenti, singolarmente o in forma associata, promuoveranno sui territori per diffondere l’iniziativa e spiegare, una volta di più, le ragioni del referendum.

In questo fine settimana partiranno i primi banchetti informativi per la raccolta firme. Infine, il coordinamento si è dato come obbiettivo di tenere le prime iniziative pubbliche unitarie tra fine agosto e inizio settembre.



