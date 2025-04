Ora e sempre Resistenza, contro l’indifferenza

…Ed è questo il pericolo maggiore che segna la politica del BelPaese, sempre più a sovranità limitata e con le derive di un nuovo ”ordine” (una parola che è tutto un programma) mondiale fatto di guerre economiche e di sopraffazioni di tanti , a Gaza come in Ucraina e in altri luoghi del pianeta dove le sorti della vita sono legate alle sottili tecniche di sopraffazione del potere. Non si può restare indifferenti, ma denunciare, confrontarsi, partecipare. Il 25 aprile, a 80 anni dalla Liberazione, che ha portato alla libertà e alla Costituzione, nata dalla Resistenza, e al sacrificio della vita di uomini e donne, è una pietra miliare della storia italiana. E Matera, su iniziativa del Pci, che ha lanciato un sasso nelle sabbie mobili della politica locale, ha organizzato per quella data un ritrovo partigiano – sul piazzale del castello-per discutere di vari temi, legati a libertà e democrazia, soprusi, conflitti. E questo alla luce del pensiero e delle ultime volontà di quanti con la lotta di Liberazione non si voltarono dall’altra parte. Antonio Nacci, responsabile provinciale del partito, porterà con sè e leggerà le lettere dei condannati a morte della Resistenza, ricordando il pensiero di Antonio Gramsci. Un invito a riflettere e a non restare indifferenti. La libertà è un ben prezioso, ma non è scontato.Va difesa sempre.



Avevamo provato il 18 febbraio scorso, presentando il Manifesto e il Programma per le elezioni

amministrative, a gettare il sasso nello stagno della politica locale con la speranza che questo producesse quelle onde concentriche capaci di smuovere le coscienze dei tanti cittadini disaffezionati alla politica o che nelle varie tornate elettorali sono andati al voto turandosi il naso.

L’invito ad essere cittadini “Rivoluzionari” con cui avevamo chiuso il Programma è purtroppo franato, sapevamo che non era semplice smuovere le coscienze soprattutto quando quello che pensavamo fosse uno stagno è in realtà una palude politica dove tutto viene risucchiato, dove logiche spartitorie e personalismi mortificano una intera Città ne è la riprova l’indegno spettacolo a cui abbiamo assistito in questo ultimo periodo con trasformismi e sconfessioni a giorni alterni.

I giovani, verso i quali continueremo a focalizzare la nostra attenzione, non hanno colto l’opportunità di essere “Rivoluzionari”, di rivoltare la politica locale, si sono invece “accontentati” con le “primarie” indette dal gruppo “Giovani per Matera – Matera per i Giovani” di mischiare semplicemente le stesse carte.

A livello locale come a livello nazionale occorre impegnarsi per un modello di società diversa da quella attuale, riprendendo i Principi sanciti nella Costituzione e per i quali tanti Giovani, quelli si Rivoluzionari, diedero la vita partecipando alla Resistenza Partigiana.

In ricordo di quei Ragazzi, delle Donne e degli Uomini della Resistenza Partigiana invitiamo i Cittadini a partecipare al “Ritrovo Partigiano” che si terrà nel “Parco del Castello” a MATERA il 25 Aprile dalle ore 10,00 alle 18,00.

Ricorderemo attraverso la lettura delle lettere “Dei Condannati a Morte della Resistenza” gli ultimi momenti della loro vita prima di essere brutalmente uccisi dopo aver subito atroci torture per mano dei nazi-fascisti.

Discuteremo dell’attuale Resistenza contro un governo repressivo che criminalizza il dissenso e la libertà di manifestare.

Discuteremo di diritto di cittadinanza

Discuteremo della Resistenza del Popolo Palestinese e del genocidio che il governo di estrema destra israeliano sta perpetrando.

“Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti”.

Antonio GRAMSCI (scritti giovanili)

