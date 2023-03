“Operai, studenti uniti nella lotta”. Da Dp alla Fgci la Matera che si batteva

Un decennio buono per la Matera tra gli anni Settanta e Ottanta, che alzava la testa in una fase difficile per il BelPaese sballottato tra autunni caldi, primavere della scuola, estati da governi balneari, referendum libertari, battaglie per i diritti e un quadro politico internazionale dove le grandi potenze si fronteggiavano un po’ ovunque, tra imperialismi, totalitarismo e sogni di rivoluzione ideale che dovevano fare i conti con le ‘amare’ realtà territoriali. Anche la città dei Sassi che, sotto sotto, era e resta un ‘’paesone’’ per la dimensione dei fatti e dei luoghi di confronto tra piazza Vittorio Veneto e via San Biagio, con il ‘fontanino’, punto di incontro e di transito per partiti e movimenti di Sinistra, creativi, fricchettoni e appassionati di culture alternative. A ricordarcelo Enzo Schiavone, prima con Democrazia proletaria per il comunismo (Dp) con sede in via san Biagio più avanti, alla guida della segreteria cittadina di Rifondazione comunista,dopo il crollo del muro e la svolta della Bolognina con il Pci che cominciava una lunga fase di revisione, svendendo storia,simboli, ideali per diventare via via una ‘’cosa’’ moderata.



‘’ Avevamo sede in via San Biagio- ricorda Enzo Schiavone- e dovevamo passare dal Fontanino, per forza. Ricordo i compagni Giovanni Santantonio, Michele Cinquefiori , Nicola Mangione detto ”Nick” che è stato sempre di buona forchetta…Nick, quando andavamo da qualche parte a pranzare, ed eravamo solitamente in dieci, lui diceva sempre : “…e per me abbondante’’. La sua porzione era l’equivalente di quanto era servito a noi, gli altri nove. Comunque un simpaticone. Del resto facevamo riunioni fino alla mezzanotte a discutere di questo o quel problema, nazionale o locale. Perchè erano tempi di massimo impegno e bisognava sapere bene come muoversi su temi politici, sociali ed economici. Per farla breve la mattina bisognava essere in piazza, davanti alle scuole o alle aziende per portare avanti le lotte. Tutti pronti, tranne Nick che aveva i suoi tempi e faceva quello che aveva deciso.

Furono anni irripetibili e con figure irripetibili, militanti, uniche. Tra questi Vincenzo Lufrano ( PCd’I marxista leninista ) che, col senno di poi, e in tanti lo hanno apprezzato, era una persona importante , spigolosa se vogliamo, ma rappresentante identitario del proletariato materano. Ricordo una frase che ripeteva spesso, quando si trattava di darsi da fare: ” Compagni, diceva, qui ci vuole il ciclista…” ma si trattava di azionare il ciclostile per risme e risme di carta per i volantini. E poi era sanguigno e qualche parolaccia, durante i comizi, ci scappava tanto da venire sanzionato. Ma era la passione politica che faceva tirar fuori un epiteto di troppo contro questo o quel notabile di governo” .

Sull’onda dei ricordi un accenno, a un episodio legato a una affissione goliardica. ” RIcordo – continua- a un manifesto con la composizione di vari candidati alle Comunali di governo con sù scritto “questi sono quelli che ci governeranno tra un po’” . Facemmo una lista di Democrazia Proletaria con Giuliano Chietera, Carlo Pozzi, Michele Morelli e altri che servì per fare esperienza e avere visibilità. E ce ne dava anche il nostro giornale ”il quotidiano dei lavoratori”. Io ero agente di commercio e lavoravo alla Ferbona, che produceva nell’area industriale di Jesce serrande, porte basculanti e similari. Dopo aver parlato i dirigenti dell’azienda distribuivo volantini e giornali ai lavoratori.E quelli mi guardavano storto, naturalmente. Ma avevo un impegno politico da portare avanti con il partito. In Democrazia proletaria i compagni erano molto severi e non si poteva sgarrare .



Tant’è che quando mi sono candidato ho cercato di farmi un po’ di pubblicità. Presi le schede elettorali generiche e tagliai la strisciolina con il simbolo di Democrazia proletaria, scrivendoci il mio nome sotto. Michele Cinquefiori mi redarguì di brutto perchè era una cosa che non si poteva fare . Era concesso fare campagna elettorale solo per il partito e basta. Integralismo se vogliamo o fedeltà all’identità del partito” E questo clima da ‘’fedeli alla linea’’ c’era anche con partiti di lunga tradizione come il Pci. Ricordo che fui invitato a Radio Castelvecchio da Teresa Ambrico per una trasmissione su impegno politico e cantautore ed io ero un appassionato di Fabrizio De Andrè. Non so’ perchè mi bloccai. Non sapevo che dire e il buon Michele Ferrara spense la radio e mi mandò via, con una occhiataccia che non ho dimenticato” Gli anni passano, il partito di Mario Capanna e di altri , giunge al capolinea nel 1991 e per Enzo Schiavone comincerà più avanti l’esperienza da ”segretario” di Rifondazione comunista tant’è che lo vediamo sul palco in un comizio con Fausto Bertinotti.



” La cosa di cui vado orgoglioso è una manifestazione dell’8 marzo 1994 – ricorda Schiavone- per una sottoscrizione a favore della liberazione di Silvia Baraldini. Raccolsi oltre 1 milione 150 di lire e quando comunicai a Roma il risultato erano increduli. Feci allora il ”vaglia” postale e si ricredettero. Divenni anche segretario cittadino a mia insaputa. Altri si erano riuniti e avevano deciso per me. Portai avanti quell’impegno. Mi piadce ricordare una persona come Lello Giuralongo, ex parlamentare del Pci e poi candidato sindaco nel 2007 per la lista Prc- Comunità materana. Ci incontravamo al fontanino o al bar del fontanino a bere una birra o a mangiare dei taralli. Persona coerente, leale e aperta al dialogo con tutti. Sapeva da che parte stare”.



Già Raffaele ‘’ Lello’’ Giuralongo patrimonio politico della Sinistra materana e della cultura, per quello spirito critico e propositivo che non faccia mai mancare nel dibattito per il recupero dei rioni Sassi o per l’Università. Temi che hanno riecheggiato nel sezioni del Pci di piazza Vittorio Veneto fino a piazza Cesare Firrao, sede anche – tra l’altro- della federazione giovanile comunista che è stata una palestra di politica attiva per tanti giovani. Tra questi Donato Lamacchia, che non disdegnava il confronto con altri coetanei ma di formazione diversa di via san Biagio.



” Al Fontanino – dice Donato-distinguerei i rapporti politici da quelli amicali . Sul piano politico il contrasto c’era ed era intenso, perchè come è noto c’erano i riflessi nazionali tra il Pci e le formazioni della sinistra extraparlamentare che chiamavamo “i gruppetti” . E la sostanza della divisione veniva dalla linea del compromesso storico , in corso con la Dc, tra Aldo Moro ed Enrico Berlinguer, che era avversata da queste frange. Ma c’era un elemento che ci univa ed era il background culturale , che era sicuramente l’antifascismo militante. C’era la strategia della tensione con gli attenti di Brescia, in piazza della Loggia a Brescia, a Milano a piazza Fontana, e infine Bologna alla stazione e non dimentichiamo il rapimento di Aldo Moro . Noi avevamo una posizione netta mentre Lotta continua si identificava su questo aspetto con lo slogan ‘nè con lo Stato e nè con le Br”. E fu la notte della Repubblica, come la definì un giornalista di razza come Sergio Zavoli, con una Italia spaccata, stretta intorno alla Costituzione e con tanti punti interrogativi su quanto era avvenuto finito al problema dei problemi, la questione morale, che portò negli anni Novanta a ‘’Tangentopoli’’ e alla scomparsa dei partiti della Prima Repubblica e al crollo delle ideologie. Ma restavano e restano i problemi: lavoro, sociale, diritti, ambiente e via elencando.



“Noi – ricorda Donato Lamacchia- eravamo figli della generazione che aveva partecipato alle lotte per l’occupazione delle terre,o per le opere pubbliche, ma eravamo anche i figli dei protagonisti del febbraio lucano che nel 1970 aveva protestato con manifestazioni e cortei anche intensi, con blocchi di strade e ferrovie.E quella mobilitazione venne da un evento che si caratterizzò a livello nazionale. Era il Cipe, Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, che emanò decreti insieme per grandi gruppi come Fiat e Pirelli con investimenti, che escludevano di fatto la Basilicata. Questo fece scaturire un moto di rabbia, soprattutto fra i giovani . Nacque un coordinamento con operai, braccianti, studenti e uno degli slogan più urlati era ”Operai, studenti uniti nella lotta” .



Una conferma ce la dà Raffaele Carissimo, ex studente della ” G. Pascoli” che ricorda la protesta inscenata – stendendosi sui binari della ferrovia alla stazione di Villa Longo- a sostegno dei lavoratori del laterificio ”Manicone e Fragasso”, di via Cappelluti, che aveva chiuso. C’era un punto di aggregazione per il confronto. Ma c’erano anche altri temi ed erano quelli del contrasto alla tossicodipendenza. ” Come Fgci- aggiunge Donato – organizzammo una iniziativa, con una raccolta di firme sulla liberalizzazione delle droghe leggere, senza dimenticare le battaglie per il divorzio e l’aborto. Ricordo che c’era un graffito sul muro della chiesa di San Domenico, che fiancheggiava il Fontanino ” Milano come Londra, Londra come Parigi e Matera com o’ cazz…” Mi colpi per la goliardia, ma che coglievano legame con una storia e della condizione di povertà dei nostri luoghi e che aspiravano a una crescita,che è venuto più avanti in altre forme”.



E c’è chi come Pino Casamassima e altri ricordano amici come il compianto Michele Di Lecce,con la passione per la fotografia e con tanto amore per l’Africa. Una figura eclettica che coniugò fotografia, musica e impegno sociale. Dall’acqua del Fontanino di via San Biagio ai pozzi da scavare del Mozambico, terra di missione e di riscatto a Sud del mondo, come ci aveva raccontato dopo i viaggi fatti in quella terra con altri, come Maurizio Camerini, che hanno diviso con lui esperienze rimaste nella memoria di tanti.