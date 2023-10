Oltre 7.000 (3.000 i bambini) uccisi dagli Israeliani! Ma non basta ancora?

In quel maledetto 7 ottobre, il tragico bilancio del blitz di Hamas provocò tra gli israeliani oltre 700 vittime (tra cui molti bambini), oltre 2.500 feriti e oltre 200 ostaggi nelle mani dei terroristi. La immediata reazione di Israele provocò già nella stessa giornata, centinaia di morti e feriti tra i palestinesi. Da allora (come riferisce RaiNew24 mentre scriviamo) l’assedio di Gaza messo in atto da Israele e i suoi incessanti bombardamenti hanno distrutto quasi la metà delle abitazioni di quelle zone (impressionanti le immagini satellitari diffuse oggi delle cittadine palestinesi com’erano prima e dopo i bombardamenti),

hanno provocato 7.326 morti, di cui 3.038 bambini. Non basta tutto questa distruzione e sangue inoocente a placare la vendetta? Non sarebbe ora di finirla? Non sarebbe ora che i cosiddetti paesi civili, invece di fare chiacchiere di rito, trovino il coraggio di dire a Netanyahu di smetterla? Che questa in corso è una strage che non ha alcuna giustificazione? Ma non sono strazianti le immagini dei bambini palestinesi ammazzati in queste ore così come lo furono quelle dei bambini israeliani ammazzati da Hamas? E se quello fu terrorismo. E lo fù! Questa strage in corso cos’è? Non è anche anch’esso terrorismo? Il fatto che ad ammazzare tanta gente sia uno Stato non è che cambi la sostanza. Oramai il confine con la proporzionalità della reazione e della legittima difesa è stato abbondantemente oltrepassato da Israele! Qualche giorno fa, Cuno Tarfusser (dal 2009, e per un decennio, giudice della Corte penale internazionale dell’Aja (Cpi), della quale è stato vicepresidente dal 2012) all’HuffPost dichiarò: “Bisogna immaginare il diritto di reazione come la legittima difesa. Quest’ultima deve essere, almeno concettualmente, proporzionata all’offesa. In questa materia è impossibile stabilire regole precise, ma anche nella risposta a un’aggressione servono misura ed equilibrio. Altrimenti, c’è il rischio di compiere un crimine contro l’umanità“. Ed è oramai impossibile non riconoscere che misura ed equilibrio sono stati abbondantemente superati. Hamas e i suoi leader vanno combattuti con l’intelligence e azioni mirate, chirurgiche, come si dice. Non certo con bombardamenti indiscriminati come si sta facendo da 20 giorni. Altrimenti sorge il sospetto che il governo di destra attualmente in carica in Israele -ampiamente discreditato con in primis il primo ministro- voglia cogliere quanto accaduto per fare terrra bruciata, cacciare i palestinesi definitivamente da quelle terre, continuare ad occuparne altre, allargandosi sempre più come ha fatto incessantemente da 45 anni. Mettendo nel conto di sacrificare su questo altare anche gli ostaggi. E il mondo che fa sta a guardare? Invece è proprio il momento di farsi sentire per evitare che si compiano ulteriori passi dannosi per lo stesso futuro di Israele. E sembra che ne siano consapevoli dempre più anche i cittadini israeliani a giudicare dal sondaggio pubblicato oggi dal quotidiano Maariv che indica “una flessione nell’appoggio all’ingresso nella Striscia: una settimana fa il sostegno a favore dell’invasione era del 65%. Mentre ora : Il 49% degli israeliani, ritiene che bisogna aspettare prima di entrare a Gaza; Il 49% degli israeliani ritiene che si debba aspettare per un’operazione di terra dell’esercito a Gaza in mancanza di una svolta sugli ostaggi trattenuti da Hamas a Gaza. A motivare la flessione – secondo il quotidiano – è appunto la questione dei 224 ostaggi trattenuti da Hamas nella Striscia. Per un’operazione immediata nell’enclave palestinese si è espresso il 29% mentre il 22% non si è espresso.”