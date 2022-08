Oh che bel ”Rosatellumm ndiro ndiro ndirondello”. Ma è un bordellum!

Quante faccetoste in campagna elettorale tra opportunisti, sprovveduti, pronti a impegnarsi per l’Italia e a farsi i fatti propri. Guardateli uno a uno, presi da falso spirito di servizio cristiano per chiedere voti da, e dentro, coalizioni contraddittorie del potere per il potere. Il voto del 25 settembre nasce e andrà avanti così, tra spaccature annunciate, colpi bassi o da maestro. Credete che Matteo Renzi ”lungimirante” costruttore del governo del ” tutti insieme incompatibilmente” guidato da Mario Draghi se ne starà con le mani in mano? E il ”ravveduto” Calenda del Terzo Polo? E i Letta, zio e nipote, dal Pd a Forza Italia, il Matteo Salvini da Milano Marittima, la Giorgia Meloni regina dei sondaggi, certa di prendere un voto più degli altri e la miriade di sigle e cestini che sperano di sedersi su uno sgabello,in una nuova coalizione salva ”capra e cavoli” con il proporzionale strisciante? Antonio Serravezza chiede lumi e per chi votare. Non preoccuparti. Prima di entrare in cabina lo spirito lungimirante di Franco Battiato, con ”Povera patria”e quel ” Centro di gravità permanente”, aiuterà nell’orientamento …



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Accendi la tv e non fai altro che ricevere numeri e percentuali ma insomma per favore mi aiutate perché non ci capisco più nulla. Come dicevo, oggi a cinquantacinque giorni dalle votazioni, sono confuso e anche nella disperazione. Non solo vedo avverarsi tutto quello che di peggio abbiamo avuto fino ad oggi, dopo tanti anni non so neppure rispondere all’elementare domanda: “per chi si vota?”.

Ogni volta che incontro un caro amico mi fa:”Te li dico io mi meraviglio di te. Non capisci che Berlusconi non intende governare con Salvini e Meloni? Marcia unito per colpire diviso”.

Nel frattempo ci sbattono chi il 15 chi il 23 per una flat tax che viene resuscita da lungo tempo. Ma, scusate, vogliamo parlare delle alleanze che si giurano battaglia a suon di numeri per fare un governo? State vedendo questi giorni Renzi e Calenda stanno costruendo il ‘terzo polo’, costretti dal Rosatellum, per poter bloccare sia il gruppo a destra che a sinistra? Ma resto ugualmente perplesso. Una campagna elettorale con una strizzata d’occhio così gigantesca non mi sembra di buon auspicio. E allora n trasformismo così plateale mi sembra una sciagura. Non posso nemmeno suggerire, andiamo al mare, al mare? Ma, ci siamo già ci vorrebbe solo un salvagente per salvarci da queste ondate di aumenti e che ci costringeranno a battere i denti il prossimo inverno. Cerco aiuto perché, con così tanti pareri diversi, non mi aiutano e, alla fine, mi lasciano alle prese con l’angosciosa domanda iniziale: per chi si vota? Il tempo corre chi mi aiuta!?