In giornata è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Matera il nuovo decreto del Sindaco Domenico Bennardi n.3734/2021 del 22-22-2021 avente ad oggetto :”Decreto sindacale di nomina dei componenti della Giunta comunale – RIMOLULAZIONE/ASSEGNAZIONE DELEGHE” (Decreto_Sindacale_3734 del 22-11-2021 Rimodulazione deleghe nuova giunta Matera-min) che completa formalmente la nomina della nuova giunta comunale effettuata con altro decreto n.3730/2021 (https://giornalemio.it/politica/ecco-il-decreto-di-bennardi-con-i-nuovi-assessori/) e presentata ufficialmente nella conferenza stampa di domenica mattina nella Sala Mandela (https://giornalemio.it/politica/per-un-anno-e-legati-da-un-patto-nasce-la-giunta-bennardi-2/).

Da rilevare che nonostante nella premessa del provvedimento venga esplicitamente detto che “Atteso che occorre procedere ad attribuire e rimodulare le deleghe assessorili a ad individuare il Vice Sindaco;“, nel dispositivo del decreto -come si può vedere a seguire dove è riportato integralmente- non viene individuato il vice Sindaco, carica che in conferenza stampa è stato annunciato che sarà appannaggio dell’assessora Rosa Nicoletti. Una mera svista o un ripensamento dell’ultim’ora?

Ma ecco le deleghe così come riportato nel documento odierno:

Il Sindaco….NOMINA

i seguenti assessori, già individuati con precedente decreto in data 20.11.2021,

attribuendogli le deleghe riportate a fianco di ciascun nominativo:

1) Tiziana D’OPPIDO, nata a Castellana Grotte (BA) il 17/09/1975 e residente a Matera in via Sinni n.11/2, con delega alla CULTURA E CINEMA: gestione e valorizzazione del patrimonio Unesco; gestione e valorizzazione dei Sassi e della Murgia; sistema dei musei e delle biblioteche; cinema e teatro; attività culturali; pari opportunità e parità di genere; eventi e spettacoli; beni e produzioni culturali, archivio dei beni culturali, patrimonio digitale culturale.

2) Rosa NICOLETTI, nata a Matera il 07/06/1981 ed ivi residente in via Nazionale n.76, con delega alla CITTA’ TERRITORIO: pianificazione urbanistica; governo e gestione del territorio; politiche abitative; edilizia pubblica e privata; qualità urbana.

3) Michelangelo FERRARA, nato a Matera il 7 febbraio 1966 ed ivi residente in via San Rocco n.65, con delega alla MOBILITA’ SOSTENIBILE: mobilità urbana e traffico; polizia locale; controllo viabilità; sicurezza; protezione civile; politiche di contrasto dell’abusivismo turistico.

4) Valeria PISCOPIELLO, nata a Matera il 10 dicembre 1978 ed ivi residente in via Montescaglioso n.19, con delega alle POLITICHE SOCIALI E SCUOLA: città solidale e del capitale sociale; politiche per le persone e le disabilità; diritti civili; integrazione; contrasto alle discriminazioni; tutela dei diritti umani, della pace, della solidarietà; politiche per l’accoglienza e l’immigrazione; contrasto alla povertà; politiche del terzo settore; politiche della Scuola e attività scolastiche, politiche attive del lavoro e alternanza scuola lavoro.

5) Giuseppe DIGILIO, nato a Matera il 21/06/1966 e residente a Grassano in via Capitano Vignola n.4, con delega all’AMBIENTE E SOSTENIBILITA’: igiene urbana e sanità pubblica; politiche per la sostenibilità e per la tutela ambientale; politiche a sostegno dell’agroalimentare materano; impianti cimiteriali; diritti e benessere degli animali; canile; parchi e verde pubblico; osservatorio ambientale.

6) Sante LOMURNO, nato a Matera il 12 agosto 1954 ed ivi residente in via Agri n.6, con delega alle OPERE PUBBLICHE: programmazione e realizzazione delle opere pubbliche; infrastrutture; manutenzione e decoro urbano; SUA – stazione unica appaltante; politiche energetiche; illuminazione pubblica e servizi a rete; infrastrutture per la accessibilità; segnaletica e impiantistica turistica; edilizia scolastica; edilizia sportiva; manutenzione e gestione impiantistica sportiva; manutenzione aree ludiche per bambini e anziani.

7) Arcangelo COLELLA, nato a Gioia del Colle (BA) il 03/01/1976 e residente a Matera in via Ugo La Malfa n.3/B, con delega al BILANCIO: gestione della spesa; programmazione economica; politiche finanziarie e tributarie; bilancio, economato; reperimento delle risorse; ragioneria generale.

8) Maria PISTONE, nata Torino il 9 ottobre 1975 e residente a Matera in via La Martella n.96, con delega alle ATTIVITA’ PRODUTTIVE: SUAP, attività commerciali, artigianali, agricole e industriali; statistica e censimenti; anagrafe e stato civile; servizio elettorale; contenzioso; patrimonio.

9) Angelo Raffaele COTUGNO, nato a Matera il 21 maggio 1956 ed ivi residente in via Mastronardi n.6, con delega alla INNOVAZIONE E SERVIZI CIVICI: innovazione tecnologica; sistemi informativi; smart city; URP, Protocollo; sportello del cittadino; semplificazione e trasparenza e anticorruzione amministrativa; personale; transizione digitale; transizione ecologica; progetti di finanza

Restano in capo allo scrivente Sindaco le seguenti deleghe:

– TURISMO

– PIANIFICAZIONE STRATEGICA