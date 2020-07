Ormai i “si dice” e i ” che si dice?” si rincorrono a vuoto su scelte, che ancora non si vedono, e nè puo’ essere diversamente, del candidato sindaco per le comunali di Matera. I giochi non sono fatti e fare mosse azzardate rischia di mandare all’aria i piani di quelli che vogliono mantenere gli scranni municipali per via Aldo Moro e quelli che vogliono conquistarli. Inutile scaldarsi piu di tanto. Forse qualche grado in più alla temperatura preelettorale, con le piogge in agguato, potrà darla la visita del leader della Lega Matteo Salvini, tra bordate al governo e secchiate di acqua gelata sul recente episodio che ha coinvolto un liquidatore e tre commercialisti vicino alla Lega lombarda. E’ un gelato verde, al pistacchio, con venature bianche al limone e azzurre di coalizione ma con un ombrellone multicolore in relazione alle ”aperture” per vincere e convincere. Ma le comunali fanno storia a sè. Bisogna vedere cosa accade a livello nazionale.Se viene fuori la giornata unica per le elezioni, compreso il voto sul referendum taglia parlamentari, le cose cambiano e non poco con un voto politico che potrebbe far saltare sondaggi e sonde di profondità. E allora meglio gustarsi un gelato con i gusti della tradizione materana. Antonio Serravezza è sotto l’ombrellone con una abbronzatura a strati che durerà oltre settembre. Nel frattempo fuori le ordinazioni per un gelato politico di attesa. Per il verde pistacchio abbiamo già detto. Zabaione e torroncino per la cultura di governo, cioccolato al Moro municipale, fragola e aromi della Murgia per i cultori del civismo comunque e limone, per quanti hanno stretto in mano e al cuore il futuro di Matera.



CHI VINCE E CHI PERDE, SOTTO. L’ OMBRELLONE ⛱

Diciamoci la verita’, nessuno, ma proprio nessuno, a Matera avrebbe mai creduto che per le imminenti amministrative ci fosse tanto amore e tanto odio passione da farci stare svegli per tutta la notte per essere i primi a esaltare sui social chi con ‘coraggio’ e’ in lista o candidato sindaco per poi muovergli le critiche piu’ feroci. Siamo costretti ad una estate cosi’ bollente che perfino il caldo di questi giorni e’ passato in secondo piano rispetto alla rovente lotta che stiamo vivendo in queste ore.

E chi l’avrebbe mai detto che i materani sotto l’ombrellone si sarebbero surriscaldati cosi’ tanto da rinunciare ad un bagno al tramonto in vista dell’arrivo nella capitale europea della cultura 2019 del focoso Matteo Salvini per inaugurare la nuova sede della Lega. Prima gli italiani. Chi? quali? Gli italiani qualunque o quelli del nord, parola che ha nascosto tra le pieghe della bandiera tricolore? Intanto e’ l’uomo piu’ discusso d’Italia, anzi d’Europa, ma che soltanto pochi anni fa era un giovanotto in maniche di camicia, un po’ saccente e un bel po’ arrogante, all’ombra di Umberto Bossi. Eppure, e’ andata proprio cosi’ e ha aperto il Parlamento come una scatoletta di tonno, superando a sinistra e a destra e i ragazzotti impacciati ex alleati di Governo delle cinque stelle, presi di contropiede dopo il governo gialloverde. Ma, torniamo a noi, e’ difficile stabilire chi vincera’ e chi perdera’ a Matera ora svuotata per le sacrosante vacanze. Poche notizie trapelano nella grande vasca di piazza Vittorio Veneto tra i pochi turisti per caso. Si parla di piu’ del campionato di calcio perche’ noi amiamo vincere sul prato verde in fibrillazione per la propria squadra del cuore.

Chi vincera’ il campionato di serie A?

Forse questa e’ l’unica vera previsione che si potrebbe piu’ facilmente azzeccare. Intanto i giorni passano!