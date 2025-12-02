Odio antisionista da condannare. Ma chiediamoci chi, con il silenzio, lo ha alimentato…

Certo che gli autori, finora ignoti, incappucciati che con vernice spray nera hanno imbrattato a Roma simboli della fede ebraica, vanno condannati con fermezza e, se possibile, individuati e perseguiti sul piano giudiziario, come riporta in un post l’avvocato Leonardo Pinto. Ma chiediamoci anche quanti? e chi sono ? con silenzio, accondiscendenze,continuano a far finta di nulla e hanno consentito di creare il clima giusto perché si verificassero. Il Governo italiano, e lo ha dimostrato con continuità, si è limitato ad appelli alla pace, caduti nel vuoto naturalmente, e ad accogliere bimbi da curare e a mobilitarsi per i viveri. Nulla sui massacri per gran parte della guerra- repressione contro la popolazione di Gaza e Cisgiordania. E la guerra continua. Altro che tregua….A questo aggiungiamo i tanti silenzi di rappresentanti di governo, ”Amici di Israele” da sempre, sulle vicende della cybersicurezza , come dimostra il caso ”Paragon” (software israeliano installato, a loro insaputa, nei telefonini di giornalisti, imprenditori e religiosi, ma senza che il Governo Meloni abbia fornito una spiegazione credibile. Non meravigliamoci più di tanto.



E ricordiamo le preoccupazioni in tempi non sospetti di Liliana Segre, che la memoria dell’olocausto possa essere ignorata. Eppure quegli episodi si ripetono. Vittime gli stessi israeliani che non hanno condiviso quanto ha fatto finora il primo ministro Benjamin Netanyau con l’appoggio incondizionato del presidente statunitense Donald Trump e il silenzio(tranne pochi momenti di condanna) dell’Unione Europea.



E con il paradosso che il genocidio consumato sul campo, a Gaza per liberare gli ostaggi rapiti da Hamas, venga messo da parte in Patria con quella richiesta di grazia avanzata dallo stesso Nethanyau al presidente della Repubblica Isaac Herzog per una serie di vicende giudiziarie ancora aperta. Attenzione ai colpi di spugna…Nethanayau è stato denunciato da alcuni Paesi all’Alta corte di giustizia internazionale. Italia e Unione Europea ancora silenti? Non chiediamoci perché siamo a rigurgiti di episodi antisionisti. Ma indichiamo cause e responsabili…



IL POST DELL’AVVOCATO LEONARDO PINTO

*GLI ESTREMISTI FILO-PALESTINESI CONTINUANO IN AZIONI CHE ALIMENTANO L’ODIO*

Due individui incappucciati hanno imbrattato la sinagoga di Roma con scritte antisioniste, utilizzando questa volta vernice nera.

Si tratta, ancora una volta, di un puro atto vandalico e delinquenziale, sia per le finalità perseguite sia per le modalità di esecuzione, con l’aggravante del travisamento del volto.

Tutti, senza eccezioni, dovrebbero condannare fermamente questo gesto, al fine di isolare i responsabili, che devono essere individuati e assicurati alla giustizia per rispondere di un così grave atto di violenza e intolleranza.

