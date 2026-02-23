Occhio alle truffe. Secco ”No” dal comitato di Altamura al referendum ”giustizia”

Puzza di bruciato ”lontano un miglio” il voto ”confermativo” del 22 e 23 marzo sulla pseudo riforma della giustizia, approvata a tappe forzate dal governo guidato da Giorgia Meloni e difeso dal ministro Carlo Nordio. La riforma della giustizia, quella sollecitata dai cittadini e da gran parte di quanti si impegnano a farla funzionare, nonostante le carenze di organico, le storture delle semplificazioni e delle informatizzazioni, richiede interventi efficaci. Ma il Governo, e non ne ha fatto mistero, punta tutto sulla separazione delle carriere ( c’è già ed è poco utilizzata,sul doppio Csm e sulla lotteria dei sorteggiati per favorire il controllo della politica sulla giustizia. Lotta al correntismo? Ma, mi faccia il piacere…direbbe Totò. Assomiglia piuttosto a un disegno, insieme ad altri, già tracciati dal Piano di rinascita democratica da Ligio Gelli, fondatore delle loggia massonica deviata P2. Tutto questo nell’anno dell’80^ anniversario della Costituzione repubblicana,per gran parte inattuata, ma fondata sull’equilibrio dei poteri. Da Altamura un secco ”No” dal comitato che si sta impegnando, come riportano le locandine delle iniziative del 23 e 25 marzo, per difendere legalità e Costituzione. Passate parola perché si vada a votare e si voti ‘No’,naturalmente.



IL COMUNICATO STAMPA

La riforma Nordio stravolge gli equilibri costituzionali: le ragioni del NO

Il 22 e il 23 marzo ci esprimeremo sulla legge Nordio, che finge di proporre la separazione delle carriere di pubblici ministeri e giudici. Tale separazione di fatto già esiste perché la riforma Cartabia del 2022 consente di cambiare funzione solo una volta nei primi 10 anni di carriera, con l’obbligo di trasferirsi in una regione

diversa. Alcuni aspetti della riforma restano oscuri perché affidati a successive leggi ordinarie. C’è il rischio che l’imputato sia meno garantito, senza un pubblico ministero che oggi è tenuto a cercare anche le prove a favore dell’imputato.

L’unica cosa certa è che la riforma Nordio vuole modificare sette articoli della Costituzione (artt. 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma 1 e 110 comma 1), alterando l’equilibrio tra potere esecutivo (del Governo) e potere giudiziario (della Magistratura), tipico delle democrazie di tutto il

mondo. Tale bilanciamento di poteri, in Italia, è il frutto della riconquista delle libertà fondamentali dopo la dittatura fascista. La Costituzione è stata scritta con il contributo di tutte le forze politiche democratiche, di qualsiasi colore politico. La Costituzione è di tutti: non è di destra né di sinistra, e il 22 e 23 marzo va

difesa votando NO.

Con l’istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura (uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri), con l’estrazione a sorte dei soli magistrati (sorteggio secco) ma non dei componenti decisi dalla politica e scelti in base a meccanismi di fedeltà (sorteggio temperato) e con la creazione di un’Alta Corte

disciplinare, la riforma spezzetta, indebolisce e svilisce un organo importante, aumentando i costi della Giustizia (tre organi invece di uno!). Chi di noi vorrebbe sorteggiare (come i numeri in una tombolata) il sindaco, i parlamentari, o il rappresentante di un’associazione? Hanno diritto di eleggere i propri rappresentanti

anche i magistrati, che spesso in Italia hanno pagato con la vita la lotta alla mafia, alla corruzione, al terrorismo.



Non è un caso che abbiano aderito al Comitato nazionale “Società civile per il No” 108 associazioni, tra cui molte impegnate nella difesa dei diritti dei più deboli e nella lotta alle mafie, alle ecomafie e ai reati ambientali.

Certamente i casi di mala giustizia esistono, ma questa riforma non risolve nessuno dei problemi della Giustizia: non assicura tempi più veloci ai processi, non garantisce la certezza della pena, non risolve il problema dell’affollamento delle carceri né stabilizza i lavoratori precari della Giustizia. Per risolvere questi

problemi servono investimenti economici, assunzione di personale, digitalizzazione. Non serve demolire la Costituzione. La riforma è un salto nel buio. Votiamo NO.

Claudia Mazzilli

Portavoce del Comitato di Altamura “Società civile per il NO al Referendum costituzionale”

