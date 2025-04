Occhio alle derive autoritarie. A lezione di ”Resistenza” per il 25 aprile al Ritrovo partigiano

Se volete capire perchè le democrazie, ci riferiamo soprattutto a quelle occidentali, compresa quella del BelPaese nata dalla Resistenza e con una Costituzione che va difesa, stanno correndo il rischio di essere ridimensionate sotto il peso dei poteri finanziari impegnati a disegnare un nuovo ”ordine” mondiale e allora non resta che rileggere la storia ufficiale. Contano fatti, fonti, sangue versato per abbattere regimi autoritari, e su questo non ci sono sconti, che hanno portato i popoli alle guerre, cancellato spazi di democrazia, libertà di pensiero ed espressioni – come accaduto per nazismo e fascismo- e oggi con leggi e decreti che affidano ”progressivamente” a quanti sono al comando di decidere per conto e per come chi dirige un governo. Il discorso pronunciato da Francesco Calculli, direttore del Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera, a quanti hanno partecipato al ” Ritrovo partigiano” organizzato sul piazzale del Castello per il 25 aprile, è stato un utile contributo per capire quanto accaduto in passato e quanto rischia di accadere oggi in Italia e in Europa, a colpi di decreti sulle libertà individuali e su ‘riforme’ in itinere per demolire l’impianto della Costituzione. Il denominatore comune che favorisce il ridimensionamento delle libertà individuali e la delega a terzi del futuro dei popoli risponde, in sintesi, alla filiera delle ”i”. Indifferenza, ipocrisia, intolleranza, accompagnate da assenza di dialogo e confronto, che oggi finiscono nella vacuità e nella superficialità della dimensione alienante dei social sono il crinale verso un precipizio, già visto in passato…Quanto detto e considerato da Francesco Calculli è nella storia. Buona lettura e fate girare. Ora e sempre Resistenza.



CELEBRAZIONI PER IL 25 APRILE 2025. IL DISCORSO PRONUNCIATO DA FRANCESCO CALCULLI A MATERA.

Oggi è un anniversario molto importante perché quest’anno celebriamo gli 80 anni dalla liberazione dal nazifascismo. Eppure questo è un tema che continua a dividere soprattutto la memoria pubblica degli italiani; la maggioranza degli italiani oggi non è più fascista, ma è ormai molto disinteressata a un tema come questo che ritorna solo in occasione di queste celebrazioni; sicuramente la maggioranza degli italiani non è antifascista , e questo non è meno grave. Poi c’è una forte minoranza di cui noi oggi qui presenti facciamo parte, che invece sono coloro che si identificano nella Resistenza perché riconoscono giustamente che è il pregresso della Costituzione e della Repubblica, e poi c’è una parte di italiani che era minima fino a qualche anno fa e che adesso purtroppo è al governo che invece ha una nostalgia per il fascismo, per la Repubblica sociale, e che quindi cerca di rivendicare in qualche modo la liceità e di mettere sullo stesso piano la propria esperienza con quella invece della Resistenza che ci ha dato la libertà e la democrazia. Per cui, cosa si intende per antifascismo? In linea generale, una serie di movimenti che si contrappongono fortemente al fascismo, o comunque a regimi politici autoritari che spesso sono caratterizzati dall’esaltazione della razza sopra l’individuo (come il nazismo). Di contro dunque, l’antifascismo sostiene la democrazia, la resistenza ai regimi autoritari, la difesa delle libertà civili e la salvaguardia della libertà individuale. « Siamo antifascisti perché il pensiero non può essere fascista, perchè l’intelligenza non può sacrificare all’irrazionale, siamo antifascisti perché la dignità non può tollerare la visione del tiranno e della folla incatenata o ubriaca che sfila tristemente in parata o osanna.Siamo antifascisti perché la nostra patria non si misura a frontiere e cannoni, ma coincide col nostro mondo morale e con la patria di tutti gli uomini liberi. E’ assurdo imporre a così gigantesco moto di masse un’unica filosofia, un unico schema, una sola divisa intellettuale » . Sono parole di un grande maestro dell’antifascismo Carlo Rosselli che verrà ucciso in Normandia da fascisti francesi su mandato italiano . L’antifascismo in Italia nacque qualche anno prima che lo stesso fascismo prese il potere. Parliamo del Primo Dopoguerra, quando l’antifascismo crebbe come movimento soprattutto in contrasto con l’esplosione elettorale del movimento nazionalista ispirato da Gabriele D’Annunzio. Tuttavia, oggi, a 86 anni di distanza dallo scoppio della Seconda guerra mondiale, il nazionalismo, sfruttando cinicamente la paura dei popoli, si ripresenta sotto abiti nuovi insieme alle altre passioni tristi dell’Europa (l’identitarismo, il protezionismo, il sovranismo di ripiego ) Ma quanto è preoccupante questo ritorno? Chiediamoci innanzitutto che cos’è il nazionalismo e che ruolo ha svolto nella storia. La distinzione effettiva tra la dottrina nazionalista e le altre dottrine è implicitamente posta dalla destra meloniana al governo e dai loro alleati internazionali in una questione di « dignità» , non di storicità; per costoro la nazione è più degna della classe, dei partiti , dei singoli individui. Ma diceva Gramsci che « nella storia non c’è più e il meno degno: c’è solo il necessario, il vivo e l’inutile , il cadavere » . La classe , il partito, l’individuo hanno altrettanta dignità che la nazione; essi anzi sono la nazione stessa, che non è un’astratta entità metafisica , ma concreta lotta politica di individui associati per il raggiungimento di un fine. Il fine è l’unica discriminante possibile di « dignità» .

E il fine non è un fatto , ma un’idea che si realizza attraverso i fatti . Fine per noi sinceri democratici antifascisti è la libertà , intesa come organizzazione spontanea di individui che accettano una disciplina per trovar in modo più adeguato e idoneo i mezzi necessari allo sviluppo dell’umanità spirituale loro ; intesa come massimo incremento dell’individuo, di tutti gli individui , ottenuto autonomamente dagli individui stessi . I nazionalisti invece sono conservatori , sono la morte spirituale , perché di una organizzazione fanno la definitiva organizzazione , perché hanno per fine non un’idea , ma un fatto del passato, non un universale , ma un particolare , definito nello spazio e nel tempo. Pertanto diceva Gramsci che « il nazionalismo è solo pericoloso confusionarismo fondato su suggestioni animalesche ed istintive , dottrina di decadenza , non di giovinezza , perché nulla contiene di spiritualmente vivo . Se i partiti, le classi , gli individui sono necessari storicamente , hanno un loro compito da svolgere , il proporsene l’annullamento significa anche annullare il punto di riferimento cui si dice di tanto tenere: la nazione » . E il fine reale cui i nazionalisti della destra al potere nel nostro Paese effettivamente rivelano di tendere non è altro che il consolidamento e la perpetuazione dei privilegi di un ceto economico : gli industriali e i turbo capitalisti odierni , e di un ceto politico , quello costituito dalle loro proprie persone di sedicenti custodi della volontà popolare senza mediazioni, ovvero dell’eterna finzione per abbattere le sfumature liberali della democrazia. Il nazionalismo è dunque , come i fatti storici hanno sempre evidenziato il principio di ogni totalitarismo fascista per il quale la Nazione non è nient’altro che un assoluto, davanti al quale individui e gruppi sono il relativo. Individui e gruppi sono “pensabili” solo in quanto come scrive lo psicoanalista Wilhelm Reich nel libro Psicologia di massa del fascismo, delle “carriole con le orecchie”.Si capisce allora perché la proposta mussoliniana del corporativismo faticò a tradursi in esiti istituzionali, non per mancanza di elaborazione teorica, che anzi fu sovrabbondante, ma soprattutto perchè si proponeva di comporre due elementi che confliggono: da un lato affermare la collaborazione tra le classi e dall’altro, nello stesso tempo, confermare il principio di gerarchia senza il quale il fascismo si nega.



Da una parte, quindi, il potere onnipervasivo dell’ideologia fascista rende «omogenea» la massa degli individui e, dall’altra, «isola» e combatte ferocemente il pensiero critico. Infatti un popolo ignorante che diventa un gregge di pecore, poi ha necessariamente bisogno dell’animale capo. Basti ricordare quando Mussolini, riferendosi a Gramsci, disse : « Bisogna impedire a quel cervello di pensare » . Infatti il totalitarismo fascista utilizza il suo potere per manipolare le informazioni e distruggere la memoria storica. La realtà viene dunque vagliata, selezionata, costruita, prodotta: un tratto questo che a mio avviso accomuna il fascismo alle attuali destre sovraniste in Italia e nel resto del mondo dove esse governano. Proprio a conferma ,di quanto gli antifascisti ponevano direttamente al centro delle loro argomentazioni l’ importanza, nella opposizione al regime, di stimolare la capacità critica, c’è in tal senso un’esplicito riferimento nella scritta lasciata su un muro all’interno di una cella del campo di concentramento di Fossoli da un ignoto antifascista, che ha cancellato il motto mussoliniano “credere, obbedire , combattere” , e scrivendo al suo posto “capire sapere pensare.” Questo adesso è anche diventato il motto del museo che oggi ho l’onore di rappresentare, e dove con passione raccontiamo le storie dentro la Resistenza, dove soprattutto abbiamo voluto portare la Resistenza con i piedi per terra, cioè portarla fuori da un mito , fuori da una retorica che l’ha resa obsoleta. Non dimentichiamo e l’abbiamo riscoperto che la Resistenza è un fatto di giovani e questo è stato dimenticato, di giovani di 18 anni, alcuni ancora di meno, che volevano essere protagonisti in un momento in cui la loro coscienza li costringeva ad essere e a porsi fuori dalla legge . Si arriva ad esempio alla Resistenza dalla renitenza, cioè un momento in cui ancora non si sceglie e poi la scelta viene nelle cose , nel dover essere fuori dalla legge, quindi banditi come venivano chiamati. E dunque ci sono i vecchi antifascisti, e poi ci sono i giovani cresciuti nell’ indottrinamento delle scuole mussoliniane e che hanno il coraggio di ribellarsi e questo è un segno veramente molto positivo; ci sono le donne che fanno non soltanto le staffette; e c’è chi sta attorno alla Resistenza, cioè civili che senza prendere le armi costruiscono un tessuto di solidarietà che è fondamentale per la tenuta di fronte non solo ai fascisti ma alla occupazione tedesca. Pertanto la parte migliore della popolazione italiana riuscì a trovare questa esigenza di riscatto dal fascismo che era merce di esportazione dall’Italia, quindi fu un riscatto di un intero Paese.



Si parla troppo della Resistenza e troppo poco dei suoi valori. Bisogna parlare dei valori della Resistenza mettendoli a fuoco, proiettandoli in ciò che si costruisce , in quanto si vuole realizzare domani. Pertanto ricordiamo che la Resistenza fu collaborazione fra partiti diversi; accantonamento di dissensi, guardare alle mete comuni. E’ tradita dove i contrasti si esasperano senza un perchè, dove le maggioranze rifiutano ogni collaborazione delle minoranze, non accettano i loro voti, fanno questione di prestigio nel respingere ogni loro proposta , ogni suggerimento. La Resistenza fu unione di credenti e di atei; fu autogoverno locale; e ne negano lo spirito i governi nazionali che mortificano la vita locale, che vorrebbero reggere in perpetuo i comuni con i commissari , se non sia certa la vittoria del loro partito. La Resistenza fu sacrificio e rinuncia; il suo spirito, la generosità, l’accettazione conscia di un tenore di vita semplice in omaggio alla solidarietà. Si tradisce quello spirito quando si vuole che nel pubblico impiego non si selezionino i più capaci mediante il bando ad esami e concorsi che non siano truccati . Si tradisce quello spirito quando non si vuole fare una politica fiscale che limita le grandi ricchezze o almeno gli alti redditi, gli stipendi esagerati . Lo spirito della Resistenza era di un esercito pronto a tutti i sacrifici , ma espressione di una nazione pacifica, che non conoscesse corpi particolari, arditi o paracadutisti , cui la guerra apparisse bella. E poi molto importante inserire la Resistenza italiana nella dimensione europea, basti ricordare il ruolo svolto dai volontari antifascisti delle Brigate Internazionali nella Guerra Civile Spagnola del 1936- 39, perché il rischio è quello di rimanere troppo coinvolti solo in una logica particolaristica, che era quella pur importantissima della Resistenza italiana, che fu un momento di quella grande battaglia che sembrava difficile e perdente anzi all’inizio e che invece ebbe successo e ha portato in gran parte dell’Europa almeno già da subito la libertà e la democrazia. Ricordiamo allora che la Resistenza volle essere avviamento ad un’Europa unità nella libertà , dove ci fossero cordiali rapporti di popoli piuttosto che di governi. Per gli italiani libertà significava uscire dall’incubo della guerra, ma per gran parte degli uomini e delle donne dell’antifascismo, della Resistenza e della Guerra di Liberazione, la parola libertà significava anche la liquidazione di fascismo e nazismo come condizione necessaria perché si possa produrre un reale mutamento politico della società italiana.



Questo è un orizzonte di attesa comune a tutta la Resistenza italiana, ma che è prevalente nella componente resistenziale più direttamente legata alle classi subalterne e in particolare alla classe operaia che non volevano il ritorno al vecchio regime liberale, nel cui alveo e con la cui complicità era nata la violenza fascista finanziata dal grande padronato industriale e dalla grande proprietà terriera. Ma al contrario , questa componente popolare che caratterizza per rilevanza e peso la Resistenza italiana voleva un Paese che fosse realmente governato dai lavoratori mediante la creazione della democrazia socialista da contrapporre alla democrazia liberale che ha come suo fondamento la difesa della proprietà privata dei mezzi di produzione.Una prospettiva , questa, che certamente può essere riassunta dalla Costituzione repubblicana che esprime di fatto un’egemonia morale dell’esperienza resistenziale. Purtroppo dobbiamo riconoscere che su questa fortissima richiesta di cambiamento politico, l’eredità della Resistenza a contatto con la realtà è stata tradita perché la perfetta corrispondenza fra capitalismo e repubblica democratica liberale, vanifica il valore democratico reale delle istituzioni democratiche e del suffragio universale. Infatti perché si realizzi un’ eguaglianza e quindi una libertà effettiva bisogna che si giunga a sostituire lo Stato , ed ogni residua forma di potere statale, con l’autogoverno sociale. Che si giunga cioè ad una completa identificazione tra la società e gli istituti che la dirigono . Ciò può avvenire solo quando la proprietà privata dei mezzi di produzione sia stata completamente eliminata e con essa sia scomparsa ogni forma di divisione della società in classi. L’eliminazione della proprietà privata dei mezzi di produzione , l’elevamento dell’economia che ciò può consentire, soltanto, realizzerà una condizione in cui ciascuno possa lavorare secondo le proprie capacità e ricevere secondo i suoi bisogni. Come diceva il grande Enrico Berlinguer : « Vogliamo una società che rispetti tutte le libertà, meno una: quella di sfruttare il lavoro di altri esseri umani, perché questa libertà tutte le altre distrugge e rende vane » . In questi tempi difficili che stiamo attraversando, molti di noi pensano che ci sia il rischio di un ritorno a forme dittatoriali riconducibili al fascismo, considerando che la spinta sovranista è sempre più forte. Io penso che un pericolo di un ritorno del fascismo come quello che hanno combattuto i nostri partigiani e partigiane non ci sia , però c’è il serio pericolo, questo è invece molto chiaro e evidente anche in questi anni e in questi ultimi mesi di permettere che quelle esperienze del fascismo e del nazismo che hanno portato l’Europa alla guerra e alla distruzione di quegli anni possano essere considerate come punti di vista legittimi. Ecco questo è il vero pericolo che c’è oggi; è un pericolo della democrazia perché significa la possibilità di esporre delle idee aberranti che sono state quelle che hanno portato alla rovina l’ Europa intera.



Concludo quindi questo mio discorso sulla Resistenza, con le lucide e commoventi parole di Ferruccio Parri, uno dei più autorevoli componenti del Comitato di Liberazione Nazionale: « Rifiutiamo per noi le penne del pavone. Sono gli Alleati che hanno sconfitto il nazismo e la sua triste appendice fascista. Dietro di essi abbiamo vinto anche noi. Non è stato un miracolo, ma è stato il riscatto di fronte al mondo ed all’avvenire dell’onore nazionale; e questo riscatto, pagato col dono così grave del sangue più generoso, resta una cosa grande nella storia di un Paese che pareva civilmente e moralmente paralizzato dall’inquinamento fascista» . ORA E SEMPRE RESISTENZA ! Francesco Calculli direttore del Museo del Comunismo e della Resistenza, Festa della Liberazione – Parco del Castello- Matera, 25 Aprile 2025