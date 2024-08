Occhio alla ”secessione dei ricchi”. E difendiamo la Costituzione

Se non lo avete ancora fatto firmate per la richiesta di Referendum per l’abolizione della legge sull’autonomia differenziata votata a maggioranza dal governo di centrodestra, guidato da Giorgia Meloni, che mostra già oggi- con alcuni mal di pancia nella stessa coalizione e in particolare al Sud, fatta eccezione per il governo di Basilicata- tutti i limiti e le prevaricazioni di una misura che nei fatti ”spaccherà”il Paese, aumentando differenze tra poche regioni forti e le altre che vivono il dramma delle risorse finanziarie , del taglio dei servizi e dell’emigrazione. A parlarcene con riflessioni personali e prendendo anche spunto dal libro dell’economista Gianfranco Viesti ” Contro la secessione dei ricchi” è Leonardo Recchia, che tra numeri, scenari, Livelli essenziali delle prestazioni ( Lep) porta avanti quel concetto. Altri in Parlamento e in Regione, eletti con i voti dei lucani, hanno tradito abbondantemente e per ”disciplina di partito” la Basilicata, il Sud, l’Italia. Non dimentichiamolo. La Costituzione è stata tradita. Va difesa.

CONTRO LA SECESSIONE DEI RICCHI

Il progetto di Autonomia Differenziata voluto dalla Lega è un grande attentato all’integrità della nostra nazione per le ragioni di seguito illustrate.

È stato il Centro Sinistra nel 2001 a varare la riforma del Titolo V (Artt.116 e 117) della Costituzione, con la quale si prevedono maggiori poteri alle regioni. Quella riforma improvvida ha già procurato numerosi guai poiché fino ad ora vi sono stati 2.256 ricorsi alla Corte Costituzionale per conflitti di potere fra Stato e Regioni.

A questa situazione caotica aveva provato a dare una risposta il Governo Renzi con un disegno di riforma costituzionale che prevedeva la revisione del Titolo V e la riduzione dei poteri regionali.

Il progetto leghista peggiora enormemente le cose, perché autonomia“differenziata”significa la libertà di ogni regione di scegliersi le materie che più gli aggradano fra le 23 previste dall’art.116 della Costituzione, senza bisogno di tenere conto dell’interesse nazionale né di giustificare le proprie richieste.

Le due regioni che più spingono verso l’autonomia differenziata sono la Lombardia e il Veneto, che dopo aver svolto dei referendum fasulli sono riuscite a strappare a vari governi alcune Intese Stato-Regione, che ora sono alla base dello sciagurato progetto di legge Calderoli.

Quel progetto prevede ben 500 (cinquecento) funzioni trasferibili dallo Stato alle regioni richiedenti, il che significa che allo Stato Italiano non resta quasi nulla!

Il progetto Calderoli disegna poi un percorso speciale e pericoloso per arrivare all’Autonomia Differenziata o meglio alla secessione. Per prima cosa il progetto prevede che a valutare il percorso verso l’autonomia differenziata non sia il Parlamento ma una “commissione paritetica Stato-Regione”.

Già questo è un grave vulnus, non solo perché si taglia fuori il Parlamento, ma anche perché si mettono sullo stesso piano “paritetico” lo Stato Italiano e le singole regioni.

Inoltre, poiché i membri della commissione paritetica sono nominati dalla regione richiedente, accadrà chesarà la regione a giudicare se stessa : una vera e propria truffa istituzionale.

Poi, come se non bastasse, la legge attuativa dell’autonomia differenziata di ogni singola regione non sarà una

legge ordinaria discussa dal Parlamento ma un DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), sottratto quindi al dibattito parlamentare e al confronto pubblico.

In questo modo accadrà che ogni regione avrà un trattamento diverso secondo il momento in cui fa la suarichiesta oppure secondo il colore del governo in carica!



Ma l’aspetto in assoluto più grave di tutti sta nel fatto che la legge attuativa non potrà essere assoggettabile a referendum abrogativo nazionale, in quanto con un sottile e subdolo meccanismo costituzionale difficile da spiegare in due parole gli accordi Stato-Regioni vengono assimilati agli accordi internazionali e agli accordi fra lo Stato e le confessioni religiose. Un vero colpo di mano, che costringerà gli italiani ad assistere

inerti al disastro senza poter intervenire in alcun modo.

Si tratta quindi di una “autonomia secessionista”, squilibrata, che svuota lo Stato di tutti i poteri, costringe lo Stato a trasferire risorse alle regioni secessioniste, che non hanno nemmeno l’obbligo di dimostrare la necessità né l’utilità di questa autonomia né la mancanza di danni per lo Stato e per le altre regioni.

Secondo i fautori del progetto l’autonomia differenziata dovrebbe servire a responsabilizzare le classi dirigenti regionali e ad utilizzare meglio le risorse. Ma è solo una cortina fumogena, perché la storia degli ultimi 80 anni

dimostra che Sicilia e Sardegna pur dotate di ampia autonomia sono rimaste al palo mentre altre regioni come la Lombardia, il Veneto, l’Emilia-Romagna, la Toscana, le Marche o la Puglia hanno volato benché prive di autonomia differenziata. Non è dunque l’autonomia differenziata il vero punto dello sviluppo.

Anzi, in certi casi come quello della pandemia, l’autonomia differenziata può essere addirittura disastrosa.

Un’altra cortina fumogena sono i cosiddetti LEP (Livelli Essenziali di Prestazioni), che vanno definiti per

garantire ad ogni cittadino italiano gli stessi diritti e gli stessi servizi qualunque sia la regione di residenza.

Innanzitutto i LEP non sono una gentile concessione dei secessionisti della Lega.

I LEP esistono da oltre venti anni, ma non sono mai stati attuati o per disinteresse della politica o perché

mancavano le risorse (perché garantire un LEP significa investire nelle regioni più svantaggiate.

Non si capisce allora per quale miracoloso motivo con l’autonomia differenziata dovrebbero saltare fuori

all’improvviso tutte le risorse mancate fino ad ora. I LEP, inoltre, sono parametri che hanno forti implicazioni

politiche, sociali ed economiche e quindi sarebbe giusto affidare al Parlamento la loro elaborazione.

La legge-truffa di Calderoli affida invece questo compito ad una commissione speciale composta da 61

esperti, nella quale vi sono membri nominati dalle stesse regioni secessioniste, per cui accadrà che saranno

le regioni a giudicare se stesse, senza alcun controllo pubblico.



È evidente, quindi, che siamo di fronte ad un subdolo e pericoloso tentativo di “secessione silenziosa”, che alla lunga danneggerà tutti, perché anche le regioni secessioniste avranno bisogno del mercato e del

contributo delle altre regioni per il proprio sviluppo.

Ma a pagare il prezzo maggiore saranno sicuramente il Sud e l’Italia come nazione.

Per capire vediamo l’esempio dell’istruzione. Con il progetto di legge Calderoli le regioni potranno non solo

stabilire le materie da insegnare, ma potranno anche gestire il personale e i relativi concorsi, per cui potrebbe

prima o poi accadere che una regione a trazione leghista decida di mettere dei veti e dei vincoli all’ingresso

nelle sue scuole di insegnanti meridionali, anche se vincitori di concorso nazionale.

Lo stesso potrebbe accadere per la sanità o per le politiche del lavoro, senza che nessuno lo possa impedire.

Dopo un po’ di tempo avremo quindi cittadini italiani di serie A, B, C, D, ….Z, con diritti diversi secondo la

regione di residenza : una cosa palesemente incostituzionale.

Alla beffa politica si aggiungerebbe poi anche il danno economico, perché una volta approvata l’autonomia

differenziata, lo Stato insieme alle funzioni sarebbe costretto a trasferire alle Regioni anche le risorse

necessarie che sarebbero inevitabilmente sottratte alle altre regioni in quanto, essendo la torta fiscale

unica, se si dà a qualcuno si deve togliere a qualcun altro.

A quel punto, non essendoci più risorse disponibili, i tanto sbandierati LEP sarebbero solo carta straccia.

A conti fatti, dunque, l’autonomia differenziata è solo un cappio al collo dell’Italia, è una secessione di fatto,

con la quale le regioni ricche si accaparreranno ulteriori risorse mentre il debito pubblico nazionale (giunto

ormai a 2.760 miliardi di euro) continuerà a gravare sul groppone di tutti gli italiani.

Dunque, chi vuole bene all’Italia deve spingere in direzione opposta all’autonomia differenziata, per una

limitazione dei poteri esorbitanti delle Regioni.

Tutti i veri democratici e i veri italiani dovrebbero sostenere la proposta del “Coordinamento per la Democrazia

Costituzionale” di cancellare o quanto meno modificare radicalmente il terzo comma dell’articolo 116

della Costituzione, su cui si basa la richiesta di autonomia differenziata, per difendere l’interesse nazionale

e salvare l’unità della nostra “Bella Italia”, per la quale, come dice Mameli, “siam pronti alla morte”.

NO ALL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA

NO ALLA SECESSIONE DEI RICCHI

SI ALL’ITALIA UNITA