Occhio alla pacificazione… Il Psi: Pertini, partigiano e presidente, non si tocca!

Se a Lucca, città cara ai materani per quell’ultima partita di serie C che ci consentì nel campionato 1978-1979 di salire in serie B, e ora alle prese con le polemiche all’interno del comics festival su presenze e defezioni di fumettisti che la pensano diversamente sulla guerra tra Israele e Palestina, in consiglio comunale pongono il veto alla intitolazione di una piazza al presidente partigiano Sandro Pertini, e allora occorre drizzare occhi e orecchie…A confermarlo la presa di posizione del Partito Socialista materano,con una nota dei consiglieri Gianfranco De Paolo e Lucianna Stigliani, che giudica come ‘’ Un diniego inqualificabile per qualunque democratico’’ la bocciatura della proposta, perché Pertini è stato partigiano…’’ . Nessuna meraviglia, ma tanti “mea culpa’’ per quanto gli ex governi di centro sinistra( la Sinistra, purtroppo è scomparsa per la corsa affannata al Centro di potere…con tutti i compromessi che la cosa ha comportato)non hanno fatto per far conoscere la Costituzione tra i giovani e non aver avviato quelle riforme necessarie, che hanno portato il Paese al punto in cui. Se si sente risuonare ‘’Adunataaa!’’ non meravigliamoci e nemmeno, come accaduto in Basilicata, che esponenti dell’ex centrosinistra si siano candidati nelle file del centrodestra.



E del resto il clima di revisione storica e culturale (usiamo un eufemismo) avviato dal governo di centro destra, finisce prima o poi co lo scontrarsi con la storia e le radici di una Costituzione, nata dalla Resistenza contro fascismo e nazismo. Non si può far finta di nulla nemmeno sulla miriade di compromessi, di pacificazione, con piazze e strade dedicate a Giorgio Almirante e ad Enrico Berlinguer.Per carità, ogni Comune deliberà quello che gli pare. Ma storia e Costituzione sono lì…e con i progetti palesi di premierato, autonomia differenziata, elezioni diretta del Presidente della Repubblica che ne minano le fondamenta. E su questi temi è opportuno che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quanti dovrebbero difendere la Costituzione facciano sentire la propria voce, come ha fatto il Psi di Matera.

src=”https://giornalemio.it/wp-content/uploads/2023/11/gianfranco-de-palo.jpg” alt=”” width=”143″ height=”146″ class=”alignnone size-full wp-image-157880″ />

LA NOTA DEL PSI DI MATERA

Rimaniamo democratici, i socialisti materani difendono la memoria di Pertini

Una condivisibile ragione per non partecipare alla rassegna fumettistica di Lucca avrebbe potuto esserci, eccome. Il governo di destra di quella città ha rifiutato l’intitolazione di una strada al presidente che ha saputo rappresentare al meglio la Repubblica italiana: Sandro Pertini. Per quale ragione? È accusato (!) di essere stato un partigiano. Un diniego inqualificabile per qualunque democratico.

Senza aggiungere altri commenti, ecco la cronaca puntuale dei fatti riportata dalla nota dell’Ansa diffusa lo scorso 18 ottobre.

“Lucca non intitolerà nessuna strada o piazza all’ex presidente della Repubblica tv Sandro Pertini. A deciderlo è stato il consiglio comunale che, nella seduta di ieri, ha bocciato la mozione del consigliere Daniele Bianucci (Sinistra con), respinta con 17 voti contrari e 12 a favore. La discussione al voto è stata caratterizzata da una forte tensione, come quella tra l’assessore di Difendere Lucca Fabio Barsanti, ex leader di Casapound, e il consigliere del Pd, Francesco Raspini. Non si è fatto attendere l’intervento del centrosinistra.

“Le urla dell’assessore di Casapound Fabio Barsanti, gli sghignazzi dell’altra assessora del gruppo Mia Pisano, le grida del motto fascista A noi! del capogruppo di FdI Lido Fava, le spiegazioni fuori dell’emiciclo ‘che no, a Lucca una strada ad uno che è stato partigiano non la si può proprio dedicare’. E soprattutto il silenzio imbarazzante del sindaco, rimarrà per sempre una delle pagine più tristi e nere” scrive in una nota l’opposizione lucchese.

I Consiglieri comunali gruppo PSI

Gianfranco De Palo

Lucia Anna Stigliani