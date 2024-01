O Roma o torte…in faccia. Nostalgia per l’autonomia della Basilicata

Come l’ultima colonia di un impero in disfacimento, sul piano politico e purtroppo anche economico, la Basilicata attende lumi sulle candidature nei maggiori schieramenti centristi con venature diverse. E’ Roma a decidere, lo abbiamo scritto in tutte le salse. Nonostante riunioni locali per prendere tempo, come accaduto per concordare un eventuale ricorso alle primarie https://giornalemio.it/politica/basilicata-altro-giro-a-vuoto-del-tavolo-del-centrosinistra/ ed echi sulle ricadute delle scelte che su altro versante potrebbero venire dalla Sardegna per una eventuale ricandidatura del forzista Vito Bardi. E così Pasquale Tucciariello ricorda e rimpiange la politica di un tempo. i nodi sono venuti al pettine. La Basilicata, che sulla carta ha 530 abitanti, ma di fatto sono la metà, paga i guasti di una politica accentratrice delle cabine di regia nel capoluogo di regione…passata, inevitabilmente, per arroganza, presunzione ‘centrista’ legata al luogo comune ” T’nim ‘mman tutt nuj…” . La traduzione è facile da Potenza a Melfi, da Lauria a Villa D’Agri, da Policoro a Pisticci, da Tolve a Venosa…



LE RIFLESSIONI DI TUCCIARIELLO

Basilicata. Destra e sinistra paralizzati da Roma. E i Lucani attendono ancora le decisioni di Roma in merito ai candidati governatore delle rispettive coalizioni. Paralizzati e delegittimati nelle loro autonomie politiche e territoriali i partiti della sinistra e i partiti della destra sono incapaci di cercare e di trovare soluzioni qui e qui scriverne la storia. Partiti delegittimati da Roma. Tali incapacità divenute evidenti la dicono molto lunga sulle possibilità di cambiamento e di inversione di rotta. Treni ed autobus che partono con i carichi dei nostri giovani non daranno spazio ad altrettanti treni ed autobus che li riportino a casa, nelle loro famiglie nei loro territori. Politici, o presunti tali, incapaci di tenere ritta la schiena non sono e non saranno in grado di determinare autonomamente cambiamenti significativi. Non hanno autorevolezza. Nessuna stima politica. Vi era un tempo in cui gli avversari politici venivano stimati, reciprocamente legittimati per autorevolezza perché autonomi nel pensiero e nelle iniziative.

I lucani sono vivamente invitati a guardarsi intorno. E trovare nuove strade ed intraprendere nuovi percorsi. Che abbiano un significato e un senso.

Pasquale Tucciariello