Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più? Canterebbe il grande Lucio. Ma era solo una canzonetta non applicabile allo squallore della politica e dei media nazionali in cui nessuno fa una piega (anzi lo glorificano) di fronte ad un pregiudicato per frode fiscale, nove volte prescritto per gravi reati e corruttore seriale.

Parliamo del pregiudicato Berlusconi che grazie ad un nuovo straordinario miracolo di Supermario è guarito all’improvviso ed è giunto a Roma a portare personalmente il proprio supporto a quella ammucchiata che si sta formando “a prescindere” dai contenuti, con dentro tutto l’arco parlamentare. Roba da paesi totalitari direte voi.

Ma per fortuna che Giorgia c’è! Si perchè, ironia della sorte, tocca proprio a lei (le cui radici politico-culturali sono tutt’altro che ancorate su un terreno democratico) garantire a questo mucchio selvaggio di essere ancora collocato in una democrazia. Se non cederà anche lei, fino alla fine. Ovviamente.

Siamo comunque contenti per il fondatore di Forza Italia che da molti mesi era cagionevole di salute, condizione che lo ha limitato negli spostamenti, specie quelli verso i Tribunali e le Procure che lo avevano convocato.

Infatti, negli ultimi cinque mesi non è riuscito ad andare mai in un’aula. I suoi legali , da settembre e fino al mese scorso, hanno chiesto e ottenuto, in diverse occasioni (almeno otto) -sempre per motivi di salute-, il rinvio delle udienze dei processi in cui è imputato: a Bari per il caso escort e a Milano, Roma e Siena per corruzione in atti giudiziari per l’affaire Ruby.

Certo sono molto lontani i bei tempi dei lodi (più o meno costituzionali) delle leggi ad personam e della famosa uveite che all’ex Cavaliere –nel corso degli anni- gli hanno fatto guadagnare ben otto prescrizioni. Negli ultimi tempi, invece, è stato colpito dal Covid (da cui è fortunatamente guarito), poi sono subentrati problemi cardiaci a causa dei quali a Milano negli ultimi mesi è stato possibile celebrate solo due udienze. Ma c’è tempo.

Sono dunque slittati: il processo delle Olgettine a Milano, quello a Siena in cui è imputato per aver pagato il pianista senese di Arcore, Danilo Mariani, a sua volta imputato, per indurlo a falsa testimonianza, quello a Roma in cui Berlusconi è imputato con il cantate Mariano Apicella per la presunta corruzione per indurlo alla falsa testimonianza sulle feste avvenute sempre ad Arcore, quello a Bari in cui l’ex presidente del Consiglio dei ministri è imputato di aver pagato per induzione a mentire l’imprenditore barese Gianpaolo Tarantini nelle indagini sulle escort. Quisquiglie.

Ma chi se ne importa, l’importante è la salute …..e che possa così anche lui -“di persona personalmente” come direbbe Catarella- contribuire alla beatificazione di Supermario per salvare l’Italia. Alè.