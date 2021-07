“Dopo i primi incontri che hanno dato vita al coordinamento sui Beni Comuni e hanno visto il confronto tra cittadini, associazioni, il presidente della 3° commissione consiliare Cultura e Sassi e il sindaco Domenico Bennardi, è convocato un nuovo momento di confronto alla presenza di tutti i componenti del Consiglio e della Giunta Comunale per il giorno mercoledì 14 luglio, ore 18:30, presso il parco del Brancaccio, Serra Rifusa.”

E’ quanto reso noto con un comunicato in cui si spiega che:

“L’incontro vuole essere l’occasione per approfondire ed arricchire la discussione in corso sull’adozione del Regolamento per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei Beni Comuni, con l’obiettivo di contribuire attivamente, nello spirito della democrazia partecipativa, al processo che porterà alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Nella convinzione che i Beni Comuni, sia materiali che immateriali, sono beni di tutti e di ciascuno e che, pertanto, tutta la comunità nelle sue diverse articolazioni, cittadini singoli, organizzazioni e amministratori locali, deve sentirsi chiamata a “prendersene cura” auspichiamo la più larga partecipazione dei componenti del Consiglio Comunale, della Giunta del Comune di Matera e delle associazioni.”

I promotori del coordinamento sono: Coalizione Civica per Matera, la rete Care for Matera, Noi Ortadini, UISP Matera, Casanetural, IAC Centro Arti Integrate, Associazione Zio Ludovico, Associazione Volontari Open future di Matera 2019, Associazione Piazza degli Olmi, Associazione Comitato di quartiere Serra Rifusa/Arco/Giada, Associazione Los Angeles, Il Sicomoro, Cooperativa Altra Spesa, Circolo Legambiente Matera, Open Solidarietà Matera ODV, Fondazione Matera-Basilicata 2019, Associazione Io sto con te, soc. coop. Divertimente, Nat