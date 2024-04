Nuovo consiglio regionale. Ha vinto il Partito astensionista.

Auguri di buon lavoro ai nuovi consiglieri regionali, che dovranno ripiegarsi sui problemi di sempre, con una regione spaccata e con le distanze tra Potenza e Matera aumentate , come hanno dimostrato in percentuale i voti per Bardi nel Potentino e per Marrese nel Materano, con un progetto Terra d’Otranto che prende piede nella Città dei Sassi e con i rischi concreti di autonomia differenziata, che inducono a fare scelte precise. E del resto una regione senza autonomia decisionale ( si decide tutto a Roma) è senza Speranza….Ha vinto il partito dell’astensione, visto che i votanti sono stati appena il 49,81 per cento…rispetto al 53,5 di cinque anni fa. E questo dato vanno aggiunte le 10.000 schede nulle. Quel ” Non ne vale la pena” o ” Sono tutti uguali” è una sconfitta. Hanno scelto di restare a casa e del resto le formazioni scese in campo sono per gran parte moderate e affollate al centro… Alternative, progetti di rilancio, rinnovamento? Nulla e così tanti riconfermati, tre donne e nessun ”Mea culpa” in vista delle comunali di Potenza e di Matera, fra un anno e mezzo. Per le analisi del voto c’è tempo. E veniamo agli eletti, augurando loro buon lavoro, ci mancherebbe. Dodici seggi alla maggioranza di centrodestra a sostegno del governatore uscente e riconfermato Vito Bardi (Forza Italia) e otto per il centrosinistra. Per la maggioranza sono stati eletti: Carmine Cicala, Maddalena Fazzari, Cosimo Latronico e Michele Napoli (Fratelli d’Italia); Gianuario Aliandro, Michele Casino e Francesco Cupparo (Forza Italia); Pasquale Pepe e Domenico Raffaele Tataranno (Lega); Nicola Massimo Morea e Marcello Pittella (Azione); Mario Polese (esponente di Italia Viva, in lista con la civica Orgoglio Lucano). Sono stati eletti per la minoranza il candidato presidente del centrosinistra Piero Marrese (Pd); Roberto Cifarelli e PieroLacorazza (Pd); Angelo Chiorazzo e Giovanni Vizziello(Basilicata Casa Comune); Alessia Araneo e Viviana Verri (Movimento cinque Stelle); Antonio Bochicchio (Avs-Si-Psi-Basilicata Possibile). Restano al palo gli ex assessore Alessandro Galella,Francesco Fanelli, i consiglieri Luca Braia, Piergiorgio Quarto,Gerardina Sileo. Non sono stati eletti gli ”impresentabili” indicati dalla commissione parlamentare antimafia. Il voto porterà inevitabilmente, è il caso della Provincia di Matera alla nomina di un nuovo presidente al posto di Piero Marese. Toccherà a Francesco Mancini, sindaco di Pomarico ( Pd) subentrargli? Rimpasto anche al Comune di Matera? Aspettiamo. Certo è che il campo democratico, dopo tutti gli errori messi in campo con diktat nazionali e locali, è ridotto a un campetto di periferia. Servono operai che ci lavorano di braccia e di testa…E in giro non ne vediamo.



LE PREFERENZE NEL MATERANO

PARTITO DEMOCRATICO

CIFARELLI ROBERTO: Preferenze 4.967

BASILICATA CASA COMUNE

VIZZIELLO GIOVANNI:

Preferenze 2.419

MOVIMENTO CINQUE STELLE

VERRI VIVIANA:

Preferenze 2.161

FRATELLI D’ ITALIA

LATRONICO COSIMO:

Preferenze 3.440

FORZA ITALIA

CASINO MICHELE:

Preferenze 2.853

AZIONE CON CALENDA

MOREA NICOLA MASSIMO:

Preferenze 2.722

LEGA SALVINI BASILICATA

TATARANNO DOMENICO RAFFAELE

Preferenze 2.294



I DATI STATISTICI DELLE ELEZIONI

Elettori 567939 votanti 282996 ( 49,81 per cento) sche nulle 9441 schede bianche 3090 contestate 19

Brardi presidente 153088 pari al 56,63 per cento, Piero Marrese 113979 42,16 Eustachio Follia 3268 voti pari a 1,21 per cento

Vito Bardi 153088 56,63%

Fratelli D’Italia 45458 17,39%

Forza Italia 34018 13,01%

Lega Salvini Basilicata 20430 7,81%

Azione Con Calenda 19646 7,51%

Orgoglio Lucano 18371 7,03%

Unione Di Centro – Democrazia Cristiana – Popolari Uniti 6636 2,54%

La Vera Basilicata 5822 2,23%

Candidato Piero Marrese 113979 42,16%

Partito Democratico 36254 13,87%

Basilicata Casa Comune 29228 11,18%

Movimento Cinque Stelle 20026 7,66%

Alleanza Verdi Sinistra – Psi – La Basilicata Possibile 15144 5,79%

Basilicata Unita 7483 2,86%

Candidato Eustachio Follia 3269 1,21%

Volt Basilicata 2947 1,13%