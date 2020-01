A pochi mesi dal voto ecco un’altro giro di giostra per la giunta comunale che sembra cementare un patto tra primo cittadino e un pd, oramai sempre più reso ad immagine e somiglianza del segretario Muscaridola, tenuto conto anche di questa fuoriuscita degli assessori di fede chiuraziana. Operazione, quest’ultima, che ha però riservato una sorpresa dell’ultim’ora. Con Tommaso Mariani che (nominato solo da pochi giorni) evidentemente non ha gradito un ritorno a casa e non ha inteso rispettare l’ordine di scuderia (https://giornalemio.it/politica/giunta-de-ruggieri-fa-9-a-sorpresa-con-il-recupero-di-tommaso-mariani/).

Un cambio a fine corsa dell’esecutivo rivendicato fieramente dal Sindaco come se si trattasse di operare per chissà quali obiettivi e per chissà quanto tempo, mentre trattasi di sole poche settimane. Tenuto conto che i nuovi avranno pur bisogno di un po di tempo per entrare appieno nel nuovo ruolo.

Ma cambiare esecutivo a pochi mesi dal voto (ed aumentandolo persino di un assessore) equivale ad ammettere che le cose andavano male e si prova a recuperare in extremis con un suo cambio totale e/o parziale. Oppure il cedere al solito maramaldeggiare di tatticismi personali, posizionamenti e riposizionamenti di personaggi sempre in cerca di un ruolo che li appaghi nel loro ego. O tutte e due le cose insieme. Eppur si fa.

Insomma, una politica che guardi agli interessi generali, come al solito abita in uno sfondo lontanissimo. Con gli interessi della Città, i suoi problemi, che sono tutti lì ad aspettare una soluzione che chissà se verrà dalle prossime elezioni.

Cosa che difficilmente accadrà, specie se tutto continuerà ad essere piegato agli interessi di bottega di cordate che prima si scornano tra loro e poi si accordano -alla faccia di chi ci ha creduto- perché il fine ultimo è quello di non rimanere lontano dalle stanze del governo cittadino. Si andrebbe -altrimenti- in crisi di astinenza.

L’avevamo scritto in tempi non sospetti (prima delle elezioni comunali scorse) che Adduce avrebbe dovuto non ricandidarsi e che De Ruggieri poteva essere il candidato ideale dell’allora centrosinistra. C’è voluto tempo, una lacerazione di quel campo, la sconfitta del primo, la vittoria del secondo alla guida di una improbabile Arca di Noè e -dopo una guerriglia di qualche mese- una reunion prima sospettosa e poi evolutasi, via via, in intriganti amorosi sensi. I calorosi abbracci tra De Ruggieri e Muscaridola di questi giorni hanno fatto sobbalzare più d’uno che si è trovato ad assistervi ai piani alti del municipio. Ma l’amore è amore. Che sia a prima, seconda o terza vista.

E sono anche molto orgogliosi di quanto hanno fatto. Per questo aver sottoposto la città ad uno stress durato cinque anni, con tantissimi relativi ritardi nelle cose da fare, per poi tornare alla casella di partenza come nel classico gioco dell’oca.

Così come vanno fieri di quest’ultima perla che mentre a qualunque normale osservatore appare essere una incongruenza plateale, per loro scivola invece via e viene digerita come “normalità” in un sistema politico malato sino al midollo.

Come la fuoriuscita di una (ancora?) componente del PD, la chiurazziana, con l’onnipresente Trombetta che sorprendentemente si autoesclude, evidente prodromo al tentativo di una rivergination elettorale al grido: fare un passo indietro per farne due avanti! Nell’evidente tentativo di ri-collocarsi più forte che pria nel mercato elettorale che si aprirà a breve e che tanto movimento carsico fa registrare.

Con una Città che a poche settimane dalla presentazione dalle liste comincia a maturare la amara consapevolezza che difficilmente potrà contare su proposte di governo affidabili sia nel progetto che nelle candidature. Che tanto di ciò che gli verrà proposto sarà raffazzonato all’ultimo minuto, con squadre che si presenteranno solide ma pronte a sfasciarsi al primo stormir di interesse.

E’ ovviamente ancora presto per fasciarsi la testa, c’è anche tanto lavorio in corso che sembra svolgersi fuori dai canoni noti…. e poi alla fine bisognerà pur accontentarsi di ciò che passerà il convento.

Compreso una eventuale riproposizione dell’immarcescibile De Ruggieri che -nell’intervista alla TGR di ieri (Tg3 -14,00-9/1/2020) (https://www.rainews.it/tgr/basilicata/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/01/ContentItem-c40c4d95-5585-4e0f-a251-193cac3bf444.html)- dopo aver detto che “fisiologicamente” non era il caso che continuasse a fare il Sindaco a 90 anni (li compirebbe nel 2020), si lasciava andare ad un finale sibillino “….è chiaro poi, come si sà, nella politica mai dire mai“.

Per intanto prepariamoci ad un finale pirotecnico per nulla scontato visti i consistenti pezzi della maggioranza che vanno in frantumi e che, non sentendosi rappresentati da quest’ultimo rimaneggiamento di giunta, minacciano guerriglia continua (https://giornalemio.it/politica/le-liste-insieme-e-scelgo-matera-2019-salutano-de-ruggieri/).