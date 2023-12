Nucleare? Niente generali per continuare a combattere!

A ribadirlo, in sintesi, il ‘compagno’ Antonio Nacci, che ha la buona abitudine- sempre più rara- di informarsi, riflettere, denunciare e di guardare dritto a un problema di interesse comune, come la salute della gente e del territorio. E lo ha fatto con una allusione precisa ” a chi doveva stare qui oggi…sappia che non abbiamo bisogno di un Generale per continuare a combattere” nel corso di un intervento al consiglio comunale aperto convocato dal Comune di Matera, e allargato ai sindaci delle province di Matera, Bari e Taranto e ai presidenti della Provincia di Matera e del consiglio regionale, sulla proposta di Carta nazionale delle aree idonee (Cnai) 2023 per la realizzazione in Italia del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del Parco tecnologico. Un intervento asciutto, con un pizzico di enfasi e di emozione, che hanno scattare l’applauso, tra dati, riferimenti su una situazione oggettiva: i depositi di rifiuti radioattivi sono lì, in prevalenza, in regioni industrializzate come Piemonte e Lombardia. ” … E’ un discorso di logica. Non vanno movimentati da dove stanno- ha ricordato Nacci- senza dimenticare l’aggiunta delle scorie prodotte in ambito sanitario , il 40 per cento delle scorie nucleari sono prodotte in ambito scientifico e sanitario.Ci sono aziende in Lombardia con 17 aziende anche dismesse che hanno milioni di materiale di depositi di Cesio C137. Quindi qui deve passare un solo concetto, quello della disobbedienza. Punto. Non potremo accettare nessuno….Costruire, come dicono, una piramide tipo quelle dei Maya? No, non lasceremo questo alle giovani generazioni”. Lotta dura, come quella dei 100.000 a Scanzano jonico di 20 anni fa. I pericoli ritornano. Fino a quando? E se la desertificazione della Basilicata fosse un progetto da tenere in piedi per farne la pattumiera d’Europa? A pensare a male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca, ripeteva uno che la sapeva lunga, come ”Belzebù” Giulio Andreotti.