“Di nuovo ? E basta…E perchè lo fa? Cosa chiede e cosa porta avanti?” oppure ” Bella presenza, rispettabile, ma non ha esperienza amministrativa, non sarà mai autonomo-a…” E ancora ” Stava con il centro sinistra e mo’ con il centrodestra. A che gioco giochiamo?”.Sono le domande del plotone di esecuzione elettorale che, per un motivo o per un altro, non dimentica i volti consolidati della politica locale, i trasformismi del passato, i colpi bassi, vecchi rancori , gli interessi e il ruolo del consolidato apporto dei maneggioni della politica. Una task force del consenso, pronta a confezionare per ”tutti gli usi e le stagioni” liste civiche e ciniche di sostegno per questo o quel candidato sindaco e per tutte le maggioranze trasversali che si formeranno o si disfaranno a seconda delle esigenze. A qualcuno il voltastomaco è venuto da un pezzo e ha commentato lapidario : ” Se è così non vado a votare…”. Sarebbe un errore come commenta da Radio Elezioni Comunali Antonio Serravezza, perchè così si farebbe il calcolato gioco di quanti o dei soliti pochi contano proprio sull’astensione per conquistare o mantenere le posizioni in via Aldo Moro, magari cambiando cavallo, mulo o giumenta come è nella dizione contadina. E allora i sondaggi telefonici ( fate attenzione a quelli che vi arrivano in serata, fuori dalle abitudini dei call center e delle società specializzate) possono favorire tendenze e tentazioni maldestre nel pianificare candidature, illuderne e bruciarne alcune. Per cui esercitate comunque il diritto di voto. Fate la scelta giusta, quando il quadro delle candidature o autocandidature sarà chiaro. Del resto si voterà, come confermerà il Decreto ministeriale di prossima uscita, il 20 settembre e con la Benedizione di Sant’Eustachio, Patrono di Matera. Una Prece e un voto per Matera…Ne ha bisogno, eccome



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Il 20 settembre ci sono le elezioni amministrative. Noi cittadini dovremmo andare a votare, il condizionale è d’obbligo. Dalle notizie che trapelano ogni giorno, l’attenzione si sta concentrando sempre più su quello che già da tempo, nella nostra città, è il quarto polo rappresentato dal non voto, gli astensionisti.

La domanda schietta che vi faccio oggi non è “ cosa voterete il 20 settembre?” ma “ il 20 settembre andrete a votare?”

I dubbi sono comprensibili, pochi partiti e tante liste civiche trasversalmente tutti sembrano metterci del proprio per alimentare i motivi che li aumentano. Eppure amici materani pur rendendoci conto che la nostra democrazia non scoppia di salute sentiamo che mai come questa volta vi chiedo un sussulto di responsabilità. La nostra città ha bisogno di un salto di qualità, ma prima di tutto difesa e per questo come cittadini veraci non possiamo stare a casa. Cosa voteremo? Abbiamo due mesi abbondanti per informarci, per superare i mal di pancia che il gioco “a chi la spara più grossa”, tipico di questa campagna elettorale, ci sta provocando, per capire quali sono i valori dei candidati e le scelte veramente in gioco. Il voto è ancora uno dei pochi strumenti che è in mano nostre per decidere sulla vita della nostra amata città.

Lo so che non possiamo prenderci il lusso di decidere sulla base della nostra emotività, quasi per capriccio e ripicca contro i candidati “brutti, cattivi ecc.” Il voto questa volta è una cosa seria e per questo non possiamo buttarlo alle ortiche. Il voto esprime il sentirsi parte di una comunità e mai come ora Matera ha bisogno che prevalga il “noi” rispetto all’”io”.

Non andare a votare è una sconfitta. Votiamo con la testa e il cuore perché ci sono in ballo valori fondati, pagati a caro prezzo dalla vita da tante generazioni che ci hanno preceduto vivendo nei Sassi e che hanno garantito a noi tutti decenni di benessere di cui noi tutti stiamo godendo. Questi valori vanno difesi con la partecipazione popolare. Il nostro futuro e quello dei nostri figli passa attraverso la consapevolezza.