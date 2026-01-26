Non state lì a guardare … con il Cub ,in piazza a Matera, a lottare

Se sentite il peso della crisi economica, della desertificazione dei servizi e la Basilicata ne è l’esempio dei tanti diritti negati, a cominciare da quello della cura nella Sanità Pubblica, e non vi voltate dall’altra parte su quanto continua ad accadere nella striscia di Gaza, in Ucraina o nei ‘civili e democratici” ( ?) Stati Uniti d’America dove avanza l’autocrazia di Donald Trump e dei poteri finanziari e sui silenzi-assensi del nostro Governo e dell’Unione Europea e allora non potete che scendere in piazza con la Confederazione unitaria di Base. Il Cub, annuncia il responsabile provinciale Antonio Nacci, terrà una grande manifestazione a Torino sul tema ”Askatasuna vuol dire libertà , Torino è partigiana” e, in concomitanza, anche a Matera per sabato 31 gennaio in piazza Vittorio Veneto.



Comunicato Stampa CUB

SCENDIAMO IN PIAZZA

La CUB(Confederazione Unitaria di Base) invita i Cittadini a scendere in Piazza per

Manifestare il proprio dissenso verso le politiche sociali, economiche, guerrafondaie, di

repressione del dissenso, di sudditanza americana del governo Meloni.

In concomitanza con la Manifestazione di TORINO si terrà a MATERA il 31 Gennaio un

Presidio in Piazza Vittorio Veneto.

Antonio NACCI

(Responsabile Provinciale Sindacato CUB)