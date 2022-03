Il nostro Vito Petrocelli è quello contro cui fanno il tiro al piccione tutti coloro che si sono calati l’elmetto in testa, ma da quelle tribune vuote dell’aula in cui si è ascoltato l’intervento di Zelensky, erano molto più di 300 i parlamentari assenti. Il numero esatto non è agli atti, perché la seduta non prevedeva una registrazione delle presenze, ma secondo stime dei segretari d’Aula, i deputati e senatori che hanno disertato sono stati molti di più di quelli annunciati (“I parlamentari in totale sono 945, tra Aula e tribuna al massimo eravamo 580“, è stata la constatazione di un parlamentare riportata sulla stampa).

E’ evidente che le ramanzine somministrate dal presidente ucraino alle precedenti platee con cui si era collegato in cui ha spesso rinfacciato scarso sostegno ed avanzato richiesta di sostanziale ingresso in guerra degli interlocutori (no fly zone o l’invio di truppe ), hanno cominciato a risuonare come una stonatura, una pretesa di dettare la linea al resto del mondo. Certo, con una indiscutibile abilità mediatica, ma sfrontatamente propagandistica con un format -adattato di volta in volta- che lo ha portato allo scivolone dinanzi al parlamento israeliano per l’infelice paragone con la Shoah.

Nell’intervento al Parlamento italiano ha evitato paragoni con la Resistenza, si è limitato a farci immaginare Genova pensando a Mariupol bombardata, ma è stato meno bellicoso del solito: non ha reiterato la richiesta di no fly zone (anche perché avrà forse capito che non è proprio possibile attuarla) e di forniture di armi.

Al punto che l’intervento del nostro Presidente del Consiglio è apparso più realista del re. E nel ricordare l’immediato pieno sostegno del nostro Paese con aiuti finanziari, umanitari e fornitura di armi, ha detto che “siamo pronti a fare ancora di più“. Quindi anche più armi. E poi, un colpo a sorpresa finale: “L’Italia dice sì all’ingresso dell’Ucraina nell’UE“. Certo è poco più di una promessa a futura memoria (è un percorso lungo di 10-15 anni) ma che scavalca la attuale contrarietà di altri partner, intestandosene il merito.

Bene, ma ora, la necessità primaria dovrebbe essere quella di far cessare il fuoco. E per farlo non bisogna mettere altra legna sul falò (non ci vuole la scienza per capirlo, ma diventa difficile se ci si mette l’elmetto intesta, pur senza essere al fronte).

Però, non sembrerebbe essere questa la preoccupazione primaria a giudicare sia dall’ escalation nell’implementare le armi sul campo di guerra che nelle dichiarazioni da uomo della strada dei leader occidentali nei confronti di chi, volente o nolente, è l’interlocutore con cui bisogna discutere se si vuole la pace. Ammesso che la si voglia per davvero e il prima possibile.

E la pace la si fa se gli USA vogliono farla. Se sono loro a sedersi al tavolo con la Russia. Perchè questa guerra (e non solo questa) è figlia della logica di spartizione del mondo delle superpotenze per i propri interessi. In un equilibrio che quando viene messo troppo a rischio vede la potenza di turno che prova a ripristinarlo. Sempre con la guerra, purtroppo.

E’ il pessimo sistema mondo in cui ci troviamo avendo tragicamente fallito, dopo la seconda guerra mondiale, di fare dell’ONU quello che sarebbe dovuto veramente essere e di aver fallito con le politiche di disarmo (compreso quello atomico) che pure in qualche modo si era cercato di avviare.

Ma poi tutti ce ne siamo dimenticati. E quindi, via con tutte le guerre che da allora si sono succedute, sino a questa che non sarà l’ultima, purtroppo….sempre che non si tiri troppo la corda e qualcuno non prema il famigerato bottone atomico.

Dunque, accanto ad una sempre maggiore assistenza umanitaria delle vittime dell’aggressione russa, occorre augurarsi che i governanti delle nazioni del Patto atlantico -quelli europei soprattutto- dichiarino una vera e rapida disponibilità a mettere sul tavolo della discussione la sicurezza dell’Ucraina e quella della Russia. Che poi sarebbe anche la nostra, degli europei.

Ma siamo in grado di farlo accettare ai nostri potenti alleati di oltre oceano?