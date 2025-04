Non silenziate il 25 aprile. Resistenza e Ventotene non si cancellano!

L’invito del presidente del Circolo Carlo Levi di Matera, Ninì Zagaria, è di quelli lapidari e nel solco della memoria che invitano a celebrare gli 80 anni dalla Liberazione del Nazifascismo con coerenza e impegno. Senza la nostra Costituzione, oggetto di tentativi subdoli e diretti di reciderne le radici, e senza un’idea progetto di Europa che vanno difesi i rischi di finire nel vortice di conflitti e di derive autoritarie, come vogliono i disegni di un nuovo ordine economico-politico mondiale, il rischio di compiere un passo indietro nella storia c’è tutto. E Carlo Levi, che visse da confinato politico a Grassano e Aliano, ci ha lasciato una eredità da non cancellare. E’ parte della ‘’Liberazione’’ del nostro Paese e dell’Europa, non dimentichiamolo.



Centro Carlo Levi-Matera

Comunicato

25 Aprile 2025

Ottant’anni dalla Liberazione dal Nazifascismo.

Liberazione cui e’ seguito un lungo periodo di tempo in cui le

armi hanno taciuto.

Un periodo mai verificatosi per un territorio cosi vasto

come l’Europa.

E’, quindi possibile, se si vuole e si rispettano le regole,

vivere senza ledere ed essere lesi.

La Costituzione e l’Unione Europea sono imprescindibili

per proseguire e risolvere i tanti problemi che sono emersi

e che continuano ad emergere.

Impegniamoci, in ogni situazione ed in ogni contesto nei

quali operiamo, a rispettare la Costituzione ed i Trattati

tra gli Stati.

Sforziamoci di vivere e far rivivere l’Animo della

Resistenza e di Ventotene.

Buon 25 Aprile a Tutti !

Il Presidente, Ninì Zagaria