“Non lascio ma raddoppio”…Renzi ancora alla “Ruota della fortuna”

Il bullo di Rignano, dopo avere affossato l’Unità, quando era segretario del PD, ora annuncia che, da maggio e per un anno, ne andrà a dirigere uno: Il Riformista, di cui è proprietario Alfredo Romeo, coimputato del padre nel processo Consip. Tutto normale in questa Italia in cui nessuno si scandalizza anche che ciò lo faccia per giunta un Senatore della Repubblica in carica, per altro stipendiato da una monarchia con le mani insanguinate. E si perché ha detto chiaro chiaro, rinfrescando i suoi trascorsi giovanili a La Ruota della fortuna del compianto Mike Bongiorno: “Non lascio, raddoppio. Continuerò a fare il mio lavoro di parlamentare dell’opposizione e ad intervenire in aula.” Dunque, considerato lo smisurato ego del soggetto, c’è da aspettarsi che sarà lui stesso a resocontare i propri interventi in aula e quanto prima comparirà una bella intervista in prima pagina del direttore Renzi al senatore Renzi. Tutto ok, madama marchesa. E nel caso poi dovesse ricevere una querela per i soli suoi articoli (essendo solo direttore editoriale e non direttore responsabile, non essendo iscritto all’Ordine dei giornalisti) provando così per una volta l’ebbrezza di essere dall’altra parte della barricata, quella dei giornalisti che lui è solito denunciare, si sottoporrà alla giustizia o rivendicherà l’insindacabilità da Senatore? Fate voi. Dunque sembra che il nostro, non trovando più elettori manco con il lanternino, considerata la sua credibilità, ora provi a cercare lettori con una testata che per altro non è che ne registri al momento tanti. Insomma, dopo aver abbondantemente contribuito alla caduta di credibilità della politica, ora si appresta a fare lo stesso anche con la carta stampata…che già di suo non è che goda di buona salute. Di sicuro il nostro avrà una ulteriore arma di propaganda con scarsi precedenti nella storia repubblicana. E citare, come da lui fatto, precedenti tipo “Veltroni, che fece il condirettore de L’Unità o Mattarella, direttore del Popolo” non ha senso trattandosi in ambedue i casi di giornali di partito, a differenza de Il Riformista che non lo è. Almeno fino ad ora. A margine di questa sceneggiata tutta italiana si consuma, però, la vicenda dolorosa di 14 giornalisti e 4 poligrafici de L’Unità (rilevata dallo stesso Romeo) licenziati dopo il fallimento e che verranno tagliati fuori dal prossimo ritorno in edicola con la direzione di Sansonetti (non appena cederà la poltrona di direttore del Il Riformista a Renzi). (https://giornalemio.it/cronaca/torna-in-edicola-lunita-ma-e-un-bluff-senza-i-suoi-giornalisti/) La chiosa a questa triste vicenda la si può fare, pertanto, con le ironiche parole di Piero Spataro (già condirettore de L’Unità): “Renzi diventa direttore del Riformista, il cui direttore e la cui redazione traslocano per fare l’Unità, diretta dall’ex direttore del Riformista che è stato condirettore de l’Unità, chiusa a suo tempo dal nuovo direttore del Riformista. Tutto questo senza la vera redazione de l’Unità.” Amen.

