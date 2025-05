Non dimentichiamo Urss e Armata Rossa per aver liberato l’Europa dal nazifascismo

Quanta ingratitudine da Bruxelles e da quella Europa occidentale, Italia compresa, per aver messo da parte e non aver espresso gratitudine per il contributo dato dall’ex Unione delle Repubbliche sovietiche socialiste e dall’Armata Rossa nella lotta al nazifascismo e a liberare quanti erano rimasti (soprattutto ebrei) nei campi di concentramento del Terzo Reich. L’80^ anniversario della vittoria sul campo nella seconda guerra mondiale, celebrato dalla Russia con una grande parata sulla piazza Rossa, alla presenza di tanti rappresentanti di governi di vari Continenti, poteva essere l’occasione per esprimere gratitudine ( storia e memoria non si cancellano) da parte di un’Europa allargata a Est ( e con tutti i limiti e le contraddizioni che si porta all’interno) che ha mostrato nei fatti di aver perso volontà e politiche di dialogo e confronto sui temi della pace e della libertà ,sia in Europa che su altri fronti di guerra, come a Gaza o su problemi non meno importanti come quello dei migranti. La nota del Museo del Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera è un invito a voltare pagina, ma senza recidere le radici di una storia comune di 80 anni fa segnata da sangue e libertà. E la presenza di giovani visitatrici in un museo davvero unico come quello della Città dei Sassi, dove storia e memoria continuano a essere tramandati, sono una spinta a riannodare le fila cominciando proprio dalle giovani generazioni.



GRAZIE PER AVERCI LIBERATO DAL NAZIFASCISMO! 80 ANNI DOPO, IL RUOLO DELLA RUSSIA DA NON DIMENTICARE.

Venerdì 9 maggio , nella Piazza Rossa di Mosca si è svolta una imponente e spettacolare parata militare per commemorare l’80° anniversario della vittoria dell’Unione Sovietica sulla Germania nazista nella Grande Guerra Patriottica del 1941-1945, alla presenza di Vladimir Putin e numerosi leader mondiali, di oltre 20 paesi. Tra i presenti alla cerimonia il presidente cinese Xi Jinping e il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva. E’ invece una vergogna che nessun leader di primo piano della Ue vi abbia partecipato in linea con un messaggio chiaro, diretto e senza margini di ambiguità: “Nessun leader nell’Ue deve andare a Mosca il 9 maggio”. A pronunciarlo è stata l’estone Kaja Kallas, Alta Rappresentante dell’Unione Europea per la Politica estera e di sicurezza, che fin dai suoi primi giorni in carica, ha evidenziato un’impostazione fortemente russofoba e guerrafondaia, con azioni e dichiarazioni che stanno suscitando crescenti critiche e perplessità.



Cosi come ci indigna profondamente la decisione di non avere inviato a Mosca alla parata militare della Vittoria una delegazione , neppure dell’ANPI, a rappresentanza delle istituzioni e dello Stato Italiano. Come sinceri democratici e antifascisti italiani siamo enormemente e per sempre grati per il sacrificio di ogni singolo soldato e soldatessa dell’Armata Rossa che ha liberato gran parte dell’Europa dalla peste fascista e nazista pagando di gran lunga il prezzo più alto con perdite complessive (tra soldati e civili) che ammonterebbero a 26,6 milioni di persone. Pertanto ci disgusta particolarmente sentire gente e politici di destra e di pseudo – sinistra qui in Italia e in tutta Europa parlare con odio della Russia e del suo popolo e cercare di sminuire ciò che hanno realizzato nella Seconda Guerra Mondiale. Noi europei dovremmo essere eternamente grati ai popoli delle nazioni dell’ex Unione Sovietica, in particolare alla Russia per l’enorme peso sostenuto per liberarci dalla barbarie nazifascista . Per questo ci congratuliamo con tutti i cittadini della Federazione Russa per la grandiosa vittoria dell’URSS nella Grande Guerra Patriottica. Felice Giorno della Vittoria, cari amici, e tutto il meglio per il vostro grande Paese!

( Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera )