Paradossale, strategico? Fatto sta che il consiglio comunale di Matera per mancanza di numero legale non ha potuto esprimere con un voto definitivo, positivo o negativo che fosse, sulla mozione di sfiducia presentato dai 14 consiglieri di opposizione.

Al momento del voto c’erano solo loro e il presidente del consiglio comunale Angelo Tortorelli, che ha espresso voto contrario.

Ma non c’era la maggioranza, lo stesso sindaco Raffaele De Ruggieri che ha registrato il clima offensivo dell’assemblea, i consiglieri di Matera Capitale Angelo Cotugno e Michele Paterino che avevano annunciato di non partecipare al voto e altri.

Del resto, anche se non in questa forma, avevamo ipotizzato che la mozione non sarebbe passata, facendo un po’ di conti ed esprimendo le opportune valutazioni e motivazioni da vigilia di campagna elettorale,e così è stato. E ora?

La segretaria generale Angela Ettorre, alla richiesta del consigliere Giovanni Scarola, ha detto che non ci possono essere aggiornamenti della seduta, ma che occorrerà – se i consiglieri di opposizione lo vorranno- ripresentare la mozione. Ne dubitiamo.

La mozione di sfiducia presentata da 14 consiglieri non è passata, tra accuse, controaccuse, precisazioni, citazioni di episodi chiarificatori a cose fatte e smarcamenti di opportunità o di ufficio per rimarcare ciascuno la ”propria coerenza” nel tirare dritto per la propria strada. E così all’appello tra assenze, presenze e allontanamenti dall’aula, si proseguirà il prossimo 5 febbraio per continuare la maratona sul regolamento urbanistico.

Resteranno gli strascichi delle polemiche e le considerazioni ritenute ingenerose dal primo cittadino, che sia stato un sindaco ”commissariato”.

Ma Raffaele De Ruggieri ha replicato alla sua maniera precisando di non ”essere un burattino e che non ci sono burattinai”, ricordando i contatti e la proficua collaborazione , in diverse fasi della legislatura, su questo o quel progetto con Lucia Bergonzoni (Lega), Mirella Liuzzi (M5S), Maria Antezza (Pd), Giuseppe Provenzano (Pd) e altri, fino a una cena di lavoro nella capitale con esponenti dell’economia e della politica per i progetti su Matera.

”Potete togliermi l’abito da sindaco– ha concluso- ma non quello di cittadino che fa politica per Matera da 65 anni’‘.

Il dibattito, sopratutto dai banchi della opposizione, tra rinfacciamenti del tipo ”ma prima era vate dall’altra parte” e accuse di ”tradimento dell’elettorato” nei confronti del sindaco alla mercè del Pd, ha portato a un clima infuocato e a raccontare verità, mezze verità, incontri chiarificatori a cose fatte, fibrillazioni da campagne elettorali, regie extracittadine su Comune e Fondazione che sono agli atti (mosche cocchiere comprese) di un dibattito finito nel nulla.

Ma utile per capire cosa si è fatto, chi ha lavorato in autonomia e chi attende di posizionarsi per le prossime elezioni.

Per farvene un’idea non vi resta che sentire e rivedere i singoli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto del consiglio comunale su you tube. Buona visione.