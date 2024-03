Non ammessa, solo a Potenza, la lista di VOLT

“La commissione elettorale circoscrizionale di Potenza ha rilevato un errore formale nella presentazione della documentazione relativamente alla sola lista di Potenza (nessun rilievo per quella di Matera).” E’ quanto si legge in un post pubblicato sulla pagina facebook di Volt Basilicata con cui si annuncia la non ammissione della propria lista nella circoscrisione di Potenza. Nel contempo si aggiunge che “Questa mattina – insieme ai nostri avvocati- abbiamo già fatto presente alla commissione che il rilievo non ha alcuna ragione e pertanto abbiamo già presentato formale ricorso.” Questi i candidati proposti nella lista non ammessa:



