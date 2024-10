Nominati subcommissari al Comune di Matera

Il commissario prefettizio Raffaele Ruberto sarà supportato nell’azione istituzionale al Comune di Matera da due commissionari, nominati dal Prefetto Cristina Favilli. Sono Mariarita Rachele Iaculli, Vice Prefetto in quiescenza e Luciana Gai, Vice Prefetto Aggiunto in servizio presso la Prefettura-UTG di Matera. A entrambe gli auguri di buon lavoro.



COMUNICATO STAMPA

Il Prefetto di Matera, dott.ssa Cristina Favilli, dopo la nomina del dott. Raffaele Ruberto, Prefetto in quiescenza, a Commissario prefettizio, ha nominato due sub Commissari prefettizi – che coadiuveranno il Commissario nella provvisoria gestione del Comune di Matera – nelle persone della dott.ssa Mariarita Rachele Iaculli, Vice Prefetto in quiescenza, e della dott.ssa Luciana Gai, Vice Prefetto Aggiunto in servizio presso la Prefettura-UTG di Matera.