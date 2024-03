“Noi per Grassano”: Candidati, venite nella nostra sede a parlare dei vostri programmi

“Nella sede del Comitato civico “Noi per Grassano” si tengono periodicamente incontri per discutere delle tematiche locali e per confrontarsi in merito a informazioni sui temi regionali, nazionali, europei e mondiali al fine di un arricchimento culturale fra le diverse idee politiche. Il Comitato è sempre orientato al coinvolgimento di tutta la società civile grassanese (associazioni, gruppi, comitati, circoli e quant’altro) a prescindere dalle appartenenze politiche dei singoli componenti e cittadini. Ancora una volta, come nelle elezioni politiche del 2022, ha deciso di mettere a disposizione la propria sede a tutti gli schieramenti e a tutte le liste che competono per le elezioni del 21-22 aprile prossimo per il governo della Regione Basilicata per esporre i loro programmi di governo e avere un confronto costruttivo, con l’obbiettivo di affrontare in maniera propositiva le problematiche della nostra comunità non disgiunte da quelle, ormai sempre più “dolorose” e improcastinabili, comprensoriali e regionali.” E’ quanto si rende noto con un comunicato a firma del rappresentante del sodalizio Raffaello Mangione, in cui si aggiunge che “Il particolare e delicato momento storico in cui viviamo esige la costituzione di un protagonismo civile diffuso per affrontare e costruire un futuro il cui cardine deve essere una rinnovata scoperta del senso di “comunità” e di appartenenza nell’agire e nel confrontarsi.

Lo spopolamento dei piccoli comuni e quello regionale, la disoccupazione generale, l’emigrazione giovanile, la crescente precarietà delle infrastrutture e dei servizi primari, l’impoverimento delle famiglie correlato anche alla crisi e speculazione energetica sono temi vitali e improrogabili che abbiamo, tutti insieme, l’onere e il dovere di affrontare, pena la sopravvivenza, sempre più a rischio, della nostra Basilicata.

Per queste ragioni e nell’imminenza delle prossime consultazioni regionali del 21-22 aprile il Comitato Civico “Noi per Grassano” è disponibile ad incontrare, nella nostra sede in Via Meridionale N.108, rappresentanti politici e candidati per il Consiglio Regionale di qualsiasi schieramento politico, per ascoltare programmi e suggerire proposte, soprattutto per evitare che la nostra regione continui a lasciar andare via i nostri giovani dotati di competenze e conoscenze.”

