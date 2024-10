”No war” l’invito del prof Frangione agli ospiti del G7

Questa volta ha fatto parlare il quadro di un pittore, con la scritta ” No War” , ”No alla guerra” per dire come la pensa e cosa vorrebbe che facessero i 7 Paesi più industrializzati del mondo, a Matera per il G7 sulle pari opportunità. E il professor Nicola Frangione lo ha fatto al passaggio, in via Buozzi, nel Sasso Caveoso della delegazione di ospiti che nel primo pomeriggio di sabato 5 ottobre era in visita ai Sassi. Il gesto è stato catturato dal collega e addetto stampa del Comune di Matera, Antonio Corrado, che era insieme agli ospiti e al sindaco Domenico Bennardi che ha fatto gli onori di casa. Foto postata sulla pagina social di Antonio che sta facendo riflettere, memori di quanto accaduto in occasione del G20 quando il professore si affacciò a dorso nudo dal balcone di casa. Una foto che fece il giro del web, destando mille interpretazioni sul Perchè? e Per come? Fu un gesto spontaneo… Quello di oggi guarda alla scia di sangue, tollerata con tanta ipocrisia, che sta procurando vittime civili nella striscia di Gaza, in Libano nella guerra fra Israele e Hamas e tra Ucraina e Russia. Tacciano le armi. No alla guerra. Sì alla pace. E Matera, e ha fatto bene il professore a ricordarlo, è città della Pace e dei Diritti Umani.