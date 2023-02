No tav, una “Scelta’’ fatta di forza, coraggio, gioia e…

…tanta voglia di difendere natura, memoria dei luoghi e appartenenza di quanti ci sono nati. E’ lo spaccato di una realtà che resiste, consapevole, che quell’opera,giudicata inutile e dispendiosa- come la ferrovia ad alta velocità Lione-Torino-Europa-, è i l simbolo di una imposizione sulla testa della gente e di quel territorio. Il lavoro del regista genovese Carlo Bachschmidt ‘’ La Svolta’’ sui 10 anni di attività del movimento No Tav, a Matera all’Hotel Le Monacelle, e il 7 febbraio al Centro arti Integrate Iac, è la sequenza di fatti di quella vicenda che fa parlare i protagonisti. Cittadini di diverse fasce di età, esperienze, sensibilità, alcuni finiti nei guai con la Giustizia come riportato nel cortometraggio, ma tutti determinati ad andare avanti e con una parola e una consapevolezza, mista a fiducia, speranza, tenacia. ‘’ Vinceremo- ha detto un anziano residente e attivista, nel corso di una manifestazione- solo se c’è la gente’’. Una affermazione detta guardando nel cuore e negli occhi quanti erano dietro striscioni, bandiere o per portare solidarietà.



Bachschmidt, autore anche del corto ‘’ Black Block’’ su quanto accaduto al G8 di Genova nel 2001, è stato con loro in trincea giorno e notte. E le sequenze si ripetono dietro le recinzioni, a contatto con le forze dell’ordine nel cantiere in costruzione della Tav, con un dialogo con poche risposte tra un residente che dice di essere dalla parte giusta, accanto ai deboli che subiscono, e un tecnico imbarazzato da tanta semplicità e determinazione. Quel cantiere parallelo all’autostrada, che finirà con il devastar per sempre gli equilibri tra gli uomini e la natura, in nome di un progresso sordo a queste esigenze. E allora ci si affida ai presidi, si scrivono frasi sui blocchi di cemento che valgono più di un discorso: “ Per loro è progresso o crescita. Per noi è devastazione e saccheggio’’ o si prega davanti alla statua di un Santo ‘’spostata’’ per esigenze di cantiere. Una preghiera per Luca, affinchè si salvasse, dopo essere caduto da un traliccio.



Il cantiere di ‘’Chiomonte’’ è lì, per ora niente tunnel, con procedure che non sembrano aver ricevuto quel colpo d’ala auspicato da Francia e Italia 30 anni fa, con la firma della prima intesa. Il resto è nell’archivio della storia della Tav e della cronaca No Tav che continua. All’ orizzonte non si vedono spiragli di ripensamenti, forse di revisioni progettuali visto l’aumento dei costi dell’opera. Forse. Lo abbiamo chiesto a Carlo Bachschmidt che è realista.

” Mah-dichiara il regista- diciamo a speranza dei No Tav è quello di mantenere aperto il percorso di lotta, che è anche un percorso di vita. Ormai sono oltre la possibilità o la speranza di trovare un pezzo dello Stato che possa sentirli. Lo hanno fatto ultimamente con i ”Cinquestelle” , ma la risposta è stata nuovamente molto chiara con la decisione di Conte, per cui devono guardare a sè stessi. Solo il loro impegno, la possibilità di far convergere in Val di Susa la tensione di altri militanti italiani a sostenere la loro lotta. Non credo che ci sarà nessuna possibilità di interloquire con le forze politiche di nessun colore . La decisione è stata presa, confermata nell’arco di moltissimi governi e i valsusini sono oltre questa eventualità”.



E lì in ValSusa non mollano e sono ‘’tutt’uno’’ con la natura. Per il regista l’esperienza di lotta in quella zona del Piemonte lo ha segnato e con differenze sostanziali rispetto a quanto accaduto a Genova nel 2001.

‘’La trasformazione che c’è stata da Genova alla Val di Susa, e che vale ancora adesso – dice Carlo Bachschmidt- è il livello di partecipazione e condivisione che c’è dentro il movimento , che è una condivisione fatta di differenze, che vengono mantenute tali nella loro integrità, individualità. E però riescono a maturare un percorso politico di condivisione , magari fatto di piccoli momenti in cui agiscono insieme , mettendosi d’accordo su cosa è necessario, utile fare insieme. Ma che non vogliono,come è normalmente è successo, e forse succede ancora adesso, risolvere tutti i problemi del mondo. E’ un movimento che si impegna molto ad autosostenersi . Si conosce, si confronta e valorizza le differenze. Cose che altri movimenti , invece, non hanno fatto. Questa è il dato più importante della mia esperienza in Val di Susa , dopo il movimento genovese”.



Un lavoro che per il regista è destinato a continuare. E ci accenna qualcosa.

” Ci sono altri progetti – conclude l’autore de ‘’La Scelta’’ sui 10 anni della lotta No Tav Diciamo che c’è la voglia di proseguire un percorso che nasce dentro a un movimento e che piano piano si rivolge sempre più all’essere umano, lo stare insieme aldilà dell’ideologia. La Val di Susa è stato un momento importante su questo. La forza del movimento No tav sta, soprattutto, nel fatto che è una lotta di territorio , quotidiano, trasversale, che impegna le persone aldilà delle loro ideologie, che restano tali nel senso che sono persone anche con esperienze diverse . Questo viversi quotidianamente permette di costruire un contesto politico nuovo e interessante. E la Val di Susa in questi anni lo ha dimostrato. Sto andando in quella direzione, ci sono delle idee, progetti e spero di mantenere questo percorso di ricerca’’. Non resta che attendere. Il cantiere come la festa della felicità a Venaus. Da Matera Paolo e Pio pronti a ‘’fare una macchina’’.