No tav? Resistenza ma anche una “Scelta” di vita sostenibile

” La Scelta” militante e identitaria quella del cortometraggio del regista genovese Carlo Bachschmidt, ha condensato in un lavoro di 83 minuti, riferiti agli ultimi dieci anni di opposizione al progetto della linea ad alta velocità Torino Lione. Il corto,presentato al 40° Torino Film festival, nella sezione fuori concorso “Dei conflitti e delle idee” , sarà proiettato a Matera martedì 5 febbraio all’Hotel Le Monacelle e il 7 al Centro Iac. Contiene immagini, episodi e sopratutto testimonianze dei protagonisti di diverse fasce di età, come riportato nella locandina. Volti noti e meno noti di una cronaca che corre sui binari della sostenibilità e degli appelli al buon senso Lì in Val Susa e dintorni proprio non la vogliono quella linea ferrata ad alta velocità, con il cantiere di Chiomonte aperto nel 2011, che da Lione passando per Torino, la Val di Susa, dovrebbe collegarsi alla rete ferroviaria europea. E la ”resistenza” di cittadini e attivisti riunisti sotto il vessillo della ” No- Tav” (No al Treno ad alta velocità) continua senza sosta tra presidi, tentativi di dialogo, repressioni delle forze dell’ordine a difesa dei cantieri, arresti, processi, ma anche eventi identitari- per dirla con Pio e Paolo che ogni anno da Matera si recano alla festa della felicità a Venaus. Un luogo dove si discute di tanti problemi da varie parti del BelPaese, si ascolta musica e si contribuisce a fare quel che c’è da fare per mandare avanti la festa: dai fornelli alle pulizie. E loro, che lì hanno incontrato anche altri giovani materani, provenienti da altre città, sono pronti a risalire per l’edizione 2023. Hanno i capelli bianchi, ma la voglia di esserci dei ventenni…