No ai vitalizi in Basilicata. Due petizioni su change.org

Né smentite, né precisazioni da parte dei consiglieri regionali che il 31 dicembre scorso hanno votato un emendamento anonimo per garantirsi un minivitalizio, attingendo da risorse di un fondo di solidarietà inutilizzato come ha riportato un servizio tv de ”Le iene”, che ha fatto riferimento a una inchiesta realizzata in precedenza da ”L’Altra voce. Il quotidiano della Basilicata”, che riporta anche oggi un servizio sull’argomento. La cosa, naturalmente, non è passata inosservata in una regione a forte emigrazione giovanile, con una popolazione anziana che deve fare i conti con i tagli dei servizi a cominciare dalla Sanità e con un diritto alla salute spesso negato come dimostrano la migrazione sanitaria (soprattutto dalla provincia di Matera) e i tempi delle liste di attesa. Su change.org sono state avviate due petizioni contrarie ai vitalizi regionali, che sottraggono- osservano i promotori- alle fasce deboli. Ecco gli indirizzi.



NO AI VITALIZI DAL FONDO SOCIALE PER I LUCANI PIU’ POVERI. DATELI AD OSPEDALI E SCUOLE

https://www.change.org/p/no-al-vitalizio-dei-consiglieri-regionali-lucani-a-danno-di-disabili-e-persone-fragili



NO AL VITALIZIO dei consiglieri regionali lucani a DANNO DI DISABILI e persone FRAGILI

