No ai mercanti d’armi. Odg M5s Altamura per economia di pace

La pace si costruisce con il confronto, cercando di fare un passo indietro per farne due in avanti. Vale per quanto non è stato fatto per le guerre in Europa( che paradosso) tra Ucraina e Russia e, soprattutto, nella striscia di Gaza dove continua a scorrere sangue per quel ‘’massacro’’ continuo della popolazione palestinese portato avanti tra tanti silenzi e accondiscendenze internazionali. L’ordine del giorno approvato a maggioranza dal consiglio comunale di Altamura, su iniziativa del consigliere ed ex candidato sindaco Michele Loporcaro ( M5S) sono un appello al nostro Paese, soprattuto, a dismettere ruolo e panni da Mercanti d’armi. Un mercato florido che fa a pugni con i valori della nostra Costituzione…e con i valori fondanti dell’Europa.



ALTAMURA DICE NO AI MERCANTI D’ARMI

APPROVATO L’ORDINE DEL GIORNO DEL M5S PER UN’ECONOMIA DI PACE

Nel 2024 l’Italia ha esportato armi e munizioni verso Israele per un valore complessivo di 5,2 milioni di euro. In un contesto di conflitto armato e gravi violazioni dei diritti umani, è doveroso chiedersi: quale ruolo gioca il nostro Paese nella filiera internazionale della guerra?

La Legge 185/90, nata da una storica mobilitazione della società civile, impone all’Italia limiti chiari sull’export di armamenti, vietando forniture verso Paesi coinvolti in conflitti armati o responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. Una norma che ha rappresentato un baluardo di trasparenza e responsabilità, oggi sotto attacco.



Il governo Meloni ha infatti presentato un disegno di legge che indebolirebbe profondamente i meccanismi di controllo previsti dalla 185/90, aprendo la strada a nuovi favori alla cosiddetta “finanza armata”, a scapito di diritti e giustizia.

Di fronte a questo scenario, un anno fa il nostro consigliere Michele Loporcaro ha presentato in Consiglio comunale ad Altamura un Ordine del Giorno che impegna l’amministrazione a prendere posizione pubblicamente: aderendo alla campagna nazionale “Basta favori ai mercanti d’armi” promossa dalla Rete Italiana Pace e Disarmo e promuovendo una cultura di pace e trasparenza negli investimenti pubblici.



L’Ordine del Giorno è stato approvato a maggioranza per pochi voti.

“È un segnale importante – dichiara il cons. Michele Loporcaro – anche dai territori e dalle opposizioni si può costruire un’alternativa concreta, affermare che i diritti umani vengono prima del profitto armato, e rilanciare un’economia che metta al centro la buona economia, non l’economia di guerra”

Continuiamo a costruire un’economia di pace dal basso. Perché la politica estera non è solo affare di governi nazionali: è anche responsabilità di ogni comunità.

Movimento 5 Stelle e Semi di Futuro a livello locale e a livello nazionale intraprenderanno ogni altra possibile azione per garantire l’uguaglianza dei diritti sociali e la solidarietà economica sancite dalla Costituzione, continuando a collaborare con le forze politiche, i sindacati, i movimenti e le associazioni che hanno contrastato la secessione leghista abbracciata da tutti i partiti di destra.

Gruppo consiliare

Movimento 5 Stelle – Semi di futuro Altamura