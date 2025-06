Nnaaa…Tre sindaci eletti con Ragnar Analytics

L’intercalare salentino…ci sta tutto per descrivere l’ennesimo successo sul campo della squadra, competente e dinamica, di Ragnar Analytics https://ragnaranalytics.it/. E del resto, come hanno postato sulle pagine social dopo Lecce nel 2024 con la elezione del sindaco Adriana Poli Bortone hanno inanellato due successi nel 2025 a Matera con Antonio Nicoletti e a Massafra con Giancarla Zaccaro. Un approccio sistemico alla campagna elettorale, raccontandola passo passo e con un pizzico di creatività che candidati ed elettori sanno apprezzare…visti i risultati venuti fuori delle urne. Per lo staff di Ragnar Analytics che ha sede a Nardò ( Lecce) ”la politica è un campo di battaglia e vincere è la nostra unica missione” . Obiettivo centrato. Abbiamo conosciuto Andrea De Giorgi, quello con il pizzetto…come l’aveva indicato il sindaco di Matera Antonio Nicoletti salutandolo con un post su Instagram, nei giorni scorsi e siamo certi che torneranno nella nostra regione per altre battaglie elettorali.