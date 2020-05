Ragazzi , docenti, presidi, rassegnatevi. Non ci sarà la finestra dell’ultimo giorno di scuola, a giugno, per salutarsi…dopo tre mesi di ”alienante” e ”stressante” di didattica a distanza…e darsi appuntamento dopo la pausa estiva. I rischi di assembramento dopo il confinamento domiciliare( usiamo i termini italiani,rispetto agli anglicismi alla moda) non consentono di fare l’eccezione. Pazienza. Ma si riparte a settembre come ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza. Nel frattempo, ma non abbiamo visto ancora nulla, si dovrà lavorare agli aspetti logistici per la fruizione di aule e laboratori negli Istituti, con l’auspicio che non ci siano i doppi turni. Significherebbe scombussolare la vita delle famiglie e di aumentare lo stress facendo scoppiare la pentola della pressione familiare. E di coperchio saltato si deve parlare nei rapporti del governo guidato da Giuseppe Conte, con le fibrillazioni strategiche di Italia Viva che si è astenuta in commissione, contribuendo con altri a respingere la richiesta di autorizzazione a procedere contro l’ex ministro degli Interni Matteo Salvini per la vicenda Open Arms. Pd e M5s di altro avviso e critici i pentastellati, in particolare, con Italia Viva per la elezione della renziana Patrizia Baffi alla presidenza della commissione di inchiesta in Lombardia sulla vicenda covid 19. Elezioni avvenuta, a quanto pare, con i voti della Lega. Inevitabili considerazioni e totali a consuntivo… E poi ci sono le vicende delle intercettazioni di parte della Magistratura su Matteo Salvini e del reclutamento della compagnia di volontariato degli ”assistenti civici”, che hanno sollevato un vespaio di polemiche per il mancato coinvolgimento di parte del Governo e resistenze tra le file della maggioranza e delle opposizioni -sul ruolo di collaboratori nell’ordine pubblico. Le rassicurazioni parziali continuano a non convincere, come la equivoca APP ”Immuni” ammantata di perplessità e inaffidabilità. Allora meglio andare a votare. Si parla di una data unica (election day) per le elezioni regionali, comunali e per il referendum sul taglio dei parlamentari. Al voto, forse il 20 settembre, per necessità per quanto detto sopra, per strategia con Pd e M5S che potrebbero incassare consensi dopo la fase 2 e poi per evitare che un possibile ritorno ( da mettere in programma) dell’epidemia da covid 19. Ma il piatto o patto rischia di saltare. La crisi economica, i cui effetti negativi si cronicizzeranno più avanti, la vicenda di Atlantia nella gestione di Autostrade spa dopo la vicenda Morandi e in prospettiva la elezione per il Capo dello Stato consiglierebbero di frenare, tanto più che si riparla di riforma della legge elettorale. E uno sbarramento al 5 per cento lascerebbe a casa Matteo Renzi e la sua Italia Viva….A meno che, fantapolitica, dal cappello a cilindro dei compromessi (sempre squallidi) all’italiana non spunti il nome di Mario Draghi alla presidenza del consiglio dei ministri. Sarebbe una ”diminutio”, visto che lo vorrebbero al Quirinale. Maah. Pensiamo alla crisi…che è problema serissimo.