Niente Pac…che sulle spalle. Anche MEDinLucania con gli agricoltori

E se siamo arrivati alle proteste di piazza, con marcia e presidi di trattori un po’ ovunque, lo dobbiamo anche quel periodo di vacche grasse che hanno portato il BelPaese a sottovalutare accordi, delibere, che hanno favorito la concorrenza sul campo( sleale finchè si vuole) di Paesi extraeuropei (nord Africa soprattutto) o dell’Est che fanno parte dell’Unione. Scelte di Politica agricola comunitarie, che ha portato – per esempio- a forzature sui riconoscimenti di ‘’altre produzioni’’ che hanno portato- per esempio- le produzioni vinicole di altri territori a equipararsi, in qualche modo, alle nostre che hanno una identificazione o denominazione territoriale specifica. E che dire degli accordi per il libero scambio di merci tra Unione Europea e Stati Uniti? La domanda è sempre la stessa: abbiamo vigilato che quanto uscito dalla porta non sia rientrato in qualche modo dalla finestra? Raddrizzare la barca e resistere è difficile, visto che nel nuovo ordine mondiale finanziario, che sta maturando intorno ai diversi teatri di guerra, prezzi e scelte si fanno sempre meno a Bruxelles. Il clima non è dei migliori e l’Italia, con quella diversità di alimenti che sono la forza del made in Italy, corre il rischio di correre da sola e di incappare in qualche furbata, da Paesi dell’Unione più forti perché in grado di puntare i piedi. La nostra Basilicata è lì. Non demorde e dopo le diverse prese di posizioni di sindacati e di alcun partiti è la volta dell’Associazione MedinLucania, schierarsi dalla parte degli agricoltori.



ASSOCIAZIONE MEDinLUCANIA

COMUNICATO STAMPA – 31 gennaio 2024

Medinlucania si schiera con gli agricoltori e presenta le sfide aperte in Basilicata

“Le proteste del mondo agricolo europeo e italiano, che da alcuni giorni hanno raggiunto

anche la Basilicata, non vanno sottovalutate e vanno comprese e rispettate entrando nel

merito e provando a indicare soluzioni e nuovi scenari per il futuro del comparto.

Le ragioni degli agricoltori lucani sono tante e oltre alle problematiche di rilievo europeo e

nazionale, quali il costo dei carburanti agricoli e l’aumento della tassazione, la riforma della

politica agricola comunitaria e i mercati internazionali, i costi di produzione e i redditi sempre

più bassi, la crisi climatica e l’uso dei pesticidi, la valorizzazione dell’agricoltura familiare, si

aggiungono, a livello regionale, la corretta gestione delle risorse idriche, l’erosione del suolo,

l’inquinamento dei terreni nelle zone delle estrazioni petrolifere e del trattamento dei rifiuti

speciali, l’emergenza cinghiali e l’abbandono dei terreni dovuto allo spopolamento e alla

diminuzione delle attività aziendali (nel 2022 hanno chiuso i battenti 561 imprese agricole e

zootecniche lucane)”.

Lo afferma in una nota l’associazione civica Medinlucania.

“Alla base di tutto – spiega – vi è la Pac (Politica agricola comune) e la sua revisione.

Qualche giorno fa la presidente della Commissione Von der Leyen ha annunciato che la Pac

sarà riesaminata e a questo proposito è stato istituito il forum “dialogo strategico” sul futuro

del sistema agricolo e alimentare dell’Ue. La revisione della Pac era in corso da tempo,

prima dell’attuale ondata di manifestazioni degli agricoltori.

Come indica il nome, il forum svilupperà il dialogo tra i principali portatori di interessi sulle

questioni strategiche quali il modo per garantire un tenore di vita equo agli agricoltori e alle

comunità rurali, come sostenere l’agricoltura entro i limiti degli ecosistemi del pianeta, come

cogliere le enormi opportunità offerte dalla conoscenza e dall’innovazione tecnologica e

come promuovere un futuro prospero per il sistema alimentare dell’Unione europea in un

mondo competitivo e sostenibile.

Il forum è presieduto dal professor Peter Strohschneider, già presidente della commissione

del governo tedesco per il futuro dell’agricoltura.

La riunione di avvio del “dialogo strategico” avrà luogo nella prima metà di quest’anno. Essa

sarà seguita da una serie di riunioni, ciascuna su un tema diverso relativo alle sfide e alle

opportunità dell’agricoltura europea.

Va da sé che sia il Consiglio che il Parlamento europeo saranno coinvolti nel processo di

riesame, al punto che il presidente del forum informerà regolarmente e scambierà opinioni

con entrambe le istituzioni in merito a ciò che le parti in causa esprimeranno.

Il “dialogo strategico” è uno strumento per far giungere da ogni angolo dell’Europa,

attraverso i suoi rappresentanti, problematiche e proposte per una nuova politica agricola

europea che assicuri il mercato e sostenga gli agricoltori.

Questo il quadro della situazione.



Sul piano concreto, – argomenta Medinlucania – l’esasperazione degli agricoltori europei, al

punto di mobilitarsi e protestare, è certamente dovuta alle responsabilità politiche decennali

dei governi nazionali e delle regioni. Quello che promette ora l’Ue, appare giusto e

interessante, ma non vorremmo che sia solo teoria. Per evitarlo spetterà alla politica

nazionale e regionale, alle organizzazioni di categoria, agli operatori e ai

cittadini-consumatori farsi sentire, vigilare e farsi valere, a partire dalla gestione del

Complemento di sviluppo rurale regionale e dalla revisione della Politica agricola comune

(Pac) del quadriennio 2023-2027.

Medinlucania come sempre è in prima linea e farà la sua parte”.

ASSOCIAZIONE MEDinLUCANIA

“Per promuovere lo sviluppo economico e valorizzare il patrimonio sociale, politico

e culturale dell’area Euro-Mediterranea, del Mezzogiorno e della Basilicata,

attraverso l’elaborazione di proposte e contenuti e l’organizzazione di iniziative ed eventi.

Per contribuire alla formazione di un’opinione pubblica sempre più sensibile e partecipe

alla ‘cultura’ del territorio in tutte le sue articolazioni ed espressioni