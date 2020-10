Nuovi casi di covid in città, oltre ai 14 resi noti questa mattina dal report della task force, hanno spinto il sindaco Bennardi ad annullare l’appuntamento in programma domani pomeriggio alle 18,30 nella piazza centrale di Matera, con la presenza di Di Maio e Vito Crimi. (https://giornalemio.it/politica/parte-da-matera-sabato-il-dibattito-nazionale-nel-m5s/)

Il comizio non si farà, ma rimane confermato l’incontro con gli esponenti del governo nazionale che comunque raggiungeranno la Città dei Sassi perchè sottolinea Bennardi: “abbiamo bisogno che il Governo scenda in campo per risolvere alcune problematiche ataviche del nostro territorio e perché sono convinto che il lavoro di squadra sia vincente.”

Ma ecco il testo integrale del post pubblicato poco fa sul suo profilo facebook:

“Poco fa, dopo aver appreso della positività al covid-19 di altri nostri concittadini materani, ho deciso di annullare il comizio di domani pomeriggio in piazza Vittorio Veneto per senso di responsabilità nei confronti di una comunità che ha bisogno di esempi corretti, a partire dal sottoscritto.

Nella giornata di domani, invece, è confermato il tavolo di confronto con i rappresentanti del Governo che mi hanno manifestato l’intenzione di aprire un dialogo diretto con la città di Matera.

Ho voluto fortemente questo incontro perché abbiamo bisogno che il Governo scenda in campo per risolvere alcune problematiche ataviche del nostro territorio e perché sono convinto che il lavoro di squadra sia vincente.

PS non dimentico che a qualcuno, durante la campagna elettorale, ho promesso una birra! Ce ne prenderemo due quando ci saremo lasciati alle spalle questa situazione particolare.”