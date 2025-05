Nicoletti:Chiederemo al Governo di rifinanziare la legge 771/86 sui rioni Sassi

E’ un impegno, oltre che un auspicio, che il candidato sindaco di Matera per il centro destra intende attivare se dovesse ricoprire quella carica dopo il voto del 25 e 26 maggio. Si impegna a rivedere l’intera materia, spaziando dalle subconcessioni (scadute e in scadenza) degli immobili demaniali, della zona a traffico limitanti e di altre questioni sollevate da residenti e operatori turistici

Antonio Nicoletti: “I Sassi devono essere al centro delle scelte della prossima amministrazione comunale”

“Restituire centralità ai Sassi, attraverso una serie di scelte strategiche che verranno fatte per il bene della città di Matera”. Così il candidato sindaco alle prossime elezioni comunali Antonio Nicoletti pone l’accento su un tema caro ai materani, come quello della conservazione, della salvaguardia e del recupero degli antichi rioni Sassi, individuando le direttrici principali sulle quali intervenire. “Riprenderemo una fattiva interlocuzione con il Governo nazionale per la riattivazione e il rifinanziamento della Legge 771, affinchè possa ripartire quel percorso avviato nella stessa legge che prevedeva la conservazione e il rispetto per i Sassi, garantendone interventi di recupero urbano e restauro conservativo. Inoltre – aggiunge il candidato Nicoletti -, altra priorità sarà quella di rendere vivi gli antichi rioni non solo con la presenza di strutture turistiche alberghiere, ma anche attraverso un percorso di vera e propria rigenerazione e programmazione culturale, proprio al fine di restituire vitalità ai Sassi. Infine, in modo che questo nostro patrimonio diventi punto di riferimento turistico nel rispetto dell’identità dei luoghi, è necessario un intervento sulla struttura comunale per il ripristino e il potenziamento in termini di risorse umane dell’Ufficio Sassi, in modo tale che il lavoro da svolgere possa essere funzionale per le pratiche operative e gestionali inerenti gli antichi rioni”.

Nicoletti pone l’attenzione quindi sulla necessità di un nuovo Programma Biennale, che andrebbe a prevedere una serie di interventi per migliorare i servizi e le attività, l’accessibilità e la vivibilità, garanzie per i residenti e per le loro esigenze, ferme restando le inevitabili esigenze di tutela del sito. “Vogliamo ripartire dalla conoscenza e programmazione, che aiuterebbe non solo a favorire il recupero e la tutela, ma anche ad attualizzare la 771, in un contesto sociale, economico e urbanistico completamente cambiato rispetto agli anni in cui è maturata la Legge. È necessario affrontare con competenza e serietà il tema delle concessioni, della ZTL, della compresenza tra turisti, operatori e residenti. I Sassi – conclude Nicoletti -, con la loro identità che è patrimonio di tutti ma innanzitutto di noi materani, devono tornare ad essere centrali ed essere luogo di promozione del rapporto tra uomo e tempo, saperi e città, storia e produzione di futuro; non solo per l’attenzione che oggi ci è legittimamente rivolta a livello nazionale e internazionale, ma anche in rispetto delle future generazioni di materani”.

Matera, 15 maggio 2025

Nicoletti Sindaco per Matera