Nicoletti: una Matera che passa dal bisogno al sogno di baricentro dello sviluppo del Sud

Di fronte ad un parterre che ha visto schierata l’intera giunta regionale, oltre alla ministra Casellati e il capogruppo Barelli, il candidato sindaco del centrodestra Antonio Nicoletti ha avuto buon gioco a vantare la compattezza della sua proposta di governo della città oltre che di valori condivisi e coerenza. Caratteristiche importanti per assicurare un governo della città in sinergia con il governo regionale e nazionale. Ed anche in tema di materanità non ha nulla di meno di altri essendo anche lui nato e vissuto nei Sassi. Nell’ex cinema comunale gremito anche all’esterno, Nicoletti ha presentato la sua proposta per Matera che vorrebbe passasse da quel passato di bisogno al sogno di essere al centro di uno sviluppo che vada dal Tirreno, all’Adriatico allo Jonio.

Si è così ufficialmente aperta la campagna elettorale di Antonio Nicoletti.

Alla manifestazione hanno preso parte anche i candidati delle diverse liste che compongono la coalizione, tra cui IO Sud, Forza Italia, La Scelta Giusta, Fratelli d’Italia, Unione di Centro e Nicoletti Sindaco x Matera Capitale.

L’evento ha offerto l’opportunità di illustrare una visione e un impegno per il futuro della città.

“Ci presentiamo forte e chiaro in un clima di partecipazione e fiducia,” ha dichiarato Nicoletti, esprimendo la determinazione del centrodestra e l’importanza di un progetto collettivo, frutto del contributo di numerosi cittadini.

