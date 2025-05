Nicoletti: “Priorità per le strutture sportive. Subito uno stadio degno della passione dei tifosi”

“Lo sport è identità, passione e orgoglio. I cittadini e i tifosi meritano strutture all’altezza della loro passione, a partire dallo stadio”. Con queste parole, il candidato sindaco Antonio Nicoletti, ieri pomeriggio allo stadio XXI Settembre Franco Salerno per assistere all’ultima gara di campionato del Matera, ha ribadito la necessità di mettere in cima all’agenda amministrativa la questione delle infrastrutture sportive.

Al centro del programma, la necessità di completare al più presto i lavori di ristrutturazione che in queste settimane stanno interessando l’impianto comunale. “I cantieri non possono andare avanti all’infinito e noi saremo i garanti di una tempistica veloce, che sia sinonimo di sicurezza e funzionalità”.

Ma l’obiettivo va oltre. Nicoletti pone in primo piano la questione delle strutture sportive cittadine e si farà promotore di un piano per dotare la città di impianti sportivi moderni, efficienti e aperti a tutti, dalle società dilettantistiche ai grandi eventi. “Vogliamo guardare avanti, investendo in strutture nuove, sostenibili, che rappresentino il cuore pulsante della vita sportiva e sociale del nostro territorio. Matera ha bisogno di fare un salto di qualità e non può più accontentarsi del minimo”.

“Investire nello sport significa investire nella salute, nell’educazione e nel futuro della nostra comunità – conclude il candidato sindaco Nicoletti -. È tempo di restituire dignità agli sportivi, ai praticanti e agli appassionati, perché possano allenarsi e crescere in strutture adeguate”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.