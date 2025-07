Nicoletti, ora tocca a te fare i nomi delle migliori energie e competenze presenti in città.

Siamo agli sgoccioli per la decisione finale che dovrebbe/potrebbe dare il via al nuovo percorso amministrativo della Citta dei Sassi, dopo un esito elettorale che mette a dura prova forze politiche potenzialmente agli antipodi ma “costrette” ad interagire e persino a collaborare. A giudicare dal comunicato stampa che pubblichiamo a seguire e diffuso poco fa dalla coalizione che fa capo a Roberto Cifarelli che detiene la golden share della maggioranza consiliare, sembra che il vento sia di bonaccia. La nota esce al termine di un incontro avvenuto tra il Sindaco Nicoletti, lo stesso Cifarelli con una delegazione della sua coalizione e il segretario regionale di Fratelli d’Italia, Piergiorgio Quarto, in cui è stato tracciato il telaio e alcune priorità. Ora viene la parte difficile: tradurre il tutto in nomi e cognomi degli assessori ( che si vorrebbero espressione delle “migliori energie e competenze presenti in città“), quindi del/lla presidente del consiglio e giù di lì. Operazione per nulla facile e indolore per le tante aspirazioni che svolazzano sul palazzo di città. “Ora tocca a Nicoletti fare le scelte“, scrivono Cifarelli e i suoi…..perchè a loro toccherà, infine, stabilire se sono quelle giuste. Vedremo.

COMUNICATO STAMPA: La coalizione che ha sostenuto Roberto Cifarelli incontra il sindaco Nicoletti: “Ribadita la disponibilità per dare stabilità alla città. Ora tocca al sindaco fare le scelte”. “Si è svolto nelle scorse ore un incontro tra i rappresentanti della coalizione che ha sostenuto Roberto Cifarelli alle ultime elezioni comunali, lo stesso Cifarelli, il sindaco Antonio Nicoletti e il segretario regionale di Fratelli d’Italia, Piergiorgio Quarto. Nel corso del confronto, Roberto Cifarelli – a nome della coalizione – ha ribadito la piena disponibilità a collaborare affinché la città possa avere un’amministrazione stabile ed efficace, nonostante l’assenza di una sua maggioranza consiliare. Una disponibilità già espressa nei precedenti incontri e rinnovata anche in questa occasione, senza porre condizioni politiche o personali, se non la condivisione di un programma amministrativo concreto e orientato al bene della comunità. Tra i temi affrontati: la partecipazione attiva dei cittadini, l’impiantistica sportiva, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la pianificazione urbanistica, la riqualificazione delle periferie, la raccolta differenziata e altri ambiti strategici per lo sviluppo della città. La coalizione ha inoltre sottolineato l’importanza che il sindaco avvii un percorso per la costruzione di un esecutivo in grado di esprimere le migliori energie e competenze presenti in città, con l’obiettivo di garantire efficacia amministrativa e qualità nell’azione di governo. Si attende ora, in tempi brevi, che il sindaco Nicoletti presenti una proposta definita, chiara nei contenuti e coerente con le esigenze della città e con lo spirito costruttivo che la coalizione ha fin dall’inizio manifestato.“