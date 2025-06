Nicoletti: “mi sono dimesso da direttore di MT2019, ho iniziato a lavorare da Sindaco”

Antonio Nicoletti, in un post sul proprio profilo social, torna a comunicare dopo un periodo di assenza per dire che ha “iniziato a lavorare da sindaco, e solo da sindaco” in quanto rende noto che “in occasione del primo CdA dopo le elezioni mi sono dimesso da direttore generale della Fondazione Matera 2019“. Un post che manifesta volontà di dismettere definitivamente i colori della campagna elettorale e ottimismo (“Ho messo nel cassetto la mia cravatta rossa e ho indossato altri colori….i colori della nostra festa”). Vuoi vedere che, forse per davvero, come abbiamo scritto ieri “Il 2 luglio, sarà festa….anche per l’anatra?“. Chissa! A seguire il post di Antonio Nicoletti: “Senza accorgermene, è iniziata l’estate. Gli ultimi due mesi sono passati in fretta, e le ultime due settimane ancora di più. Ho messo nel cassetto la mia cravatta rossa e ho indossato altri colori. A proposito, ora ci aspettano i colori della nostra festa, ormai ci siamo!

Molti si staranno chiedendo che fine ho fatto. Ho iniziato a lavorare da sindaco, e solo da sindaco (sì, in occasione del primo CdA dopo le elezioni mi sono dimesso da direttore generale della Fondazione Matera 2019).

Come promesso, ho iniziato a prendermi cura di Matera “dal bisogno al sogno”: dal sociale al verde, dallo sport alla cultura.

Fuori dalle mura del “palazzo”, sto cercando di essere presente in tutte le occasioni che posso. Un sindaco deve esserci sempre. Grazie a tutti voi dei sorrisi e delle strette di mano. Ci vediamo in giro in questi giorni di inizio estate, e intanto buona domenica a tutti!”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.