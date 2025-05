Nicoletti: “Matera deve tornare eccellenza nella sanità lucana.

“Rafforzare il sistema sanitario materano, attraverso il rilancio dei servizi e una concreta sinergia istituzionale tra Comune, Regione e Governo nazionale, tutti a guida del centrodestra”. Così il candidato sindaco del centrodestra al Comune di Matera Antonio Nicoletti indica le priorità su uno dei temi più delicati e che maggiormente stanno a cuore ai cittadini, accogliendo con favore il percorso intrapreso dalla Regione Basilicata volto a potenziare l’Azienda Sanitaria Locale di Matera con interventi mirati e concreti su assunzioni, nuove dotazioni ai reparti e riduzione delle liste d’attesa. “Matera deve tornare ad essere un centro di eccellenza nella sanità lucana. Occorre continuare a investire sulla stabilizzazione dei dipendenti e sulla qualità dei servizi – aggiunge Nicoletti -, proseguendo nel lavoro già avviato a livello regionale e volto all’incremento di personale e reparti, infrastrutture e apparecchiature. In tal senso sarà fondamentale il dialogo che instaureremo con le istituzioni nazionali e regionali, al fine di dare continuità a questo percorso avviato dal centrodestra e rendere sempre più efficiente il sistema sanitario materano”. “La salute pubblica è al centro della nostra agenda politica. Per la città di Matera oggi – conclude Nicoletti- si presenta un’occasione preziosa per rilanciare i servizi, creare occupazione e migliorare la qualità della vita, assecondando le esigenze della nostra comunità. Non possiamo farcela sfuggire”.

