Nicoletti in ‘’Paradiso’’ con la benedizione di Sant’Antonio

C’era anche lui Giuseppe ‘’Elvis’’ Paradiso, con la passione per la musica,la politica e per l’Inter, a festeggiare la vittoria del candidato sindaco Antonio Nicoletti in piazza Mulino e poi in piazza Vittorio Veneto, sventolando la bandiera bianca e rossa con quel ‘’Vota Antonio’’ che è stato davvero un invito azzeccato,della campagna elettorale del candidato del centrodestra, ben pianificata da un gruppo di giovani specialisti della comunicazione ,che ha colpito l’elettorato. Paradiso ha ricordato anche Sant’Antonio, non precisando se si trattasse del noto ‘’Franceschino’’ cuore di Matera o del Santo di Padova che ha benedetto l’elezione di Nicoletti. Nel dubbio una preghiera e una canzone…Vai Elvis. Nicoletti in Paradiso.